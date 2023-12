06/12/2023 - 08:45

Paris le 6 décembre 2023 – Vatel Direct, la plateforme de financement participatif obligataire détenue à 100% par Vatel Capital, annonce le remboursement anticipé de trois obligations émises par la société Bio Jag entre 2021 et 2023, ainsi que le remboursement d'une émission obligataire réalisée par Eurobio Scientific en 2018. Au total, 7 millions d'euros, intérêts inclus, ont ainsi été rendus aux investisseurs.

Après la cession de sa participation dans la société cotée BIOCORP au groupe Novo Nordisk, BIO JAG, une holding détenant des participations dans plusieurs sociétés spécialisées dans le domaine de la santé, a décidé de rembourser trois obligations. Réalisées entre 2020 et 2023, ces opérations présentaient les caractéristiques suivantes :

Obligation de 800 K €

Date d'émission : janvier 2020

Durée : 4 ans

Taux de coupon : 7,5%

TRI (Taux de Rentabilité Interne) in fine avant impôts : 7,91%

Obligation de 1 M €

Date d'émission : décembre 2021

Durée : 3 ans

Taux de coupon : 7 %

TRI in fine avant impôts : 7,71%

Obligation de 2 M €

Date d'émission : avril 2023

Durée : 4 ans

Taux de coupon : 8%

TRI in fine avant impôts : 13,05 %

Notons que ces trois obligations étaient amortissables mensuellement.

L'autre opération de remboursement concerne la société Eurobio Scientific spécialisée dans le diagnostic in vitro, qui avait levé une ligne obligataire de 2,49 M€ via la plateforme Vatel Direct en octobre 2018. Le taux de rendement interne (TRI) de l'investissement ressort à 6,16 % avant impôts.

Depuis sa création en 2016, Vatel Direct a réalisé 55 opérations de financement pour plus de 70 M€ et a remboursé, capital et intérêts compris, plus de 58 M€ aux souscripteurs. Au 30 juin 2023, le taux de défaut global s'établissait à 0,92%, en dessous de la moyenne du secteur[1].

À propos de Vatel Direct

Vatel Direct est la plateforme de financement participatif obligataire de Vatel Capital. La société a obtenu le statut de PSFP auprès de l'AMF. Vatel Direct finance des PME sous forme d'obligations simples, remboursables mensuellement, pour des montants compris entre 500 K€ et 5 M€ et sur des durées allant de deux à cinq ans. La plateforme a déjà réalisé 55 opérations de financement pour plus de 70 millions d'euros depuis sa création.

