30/01/2023 - 08:30

• Hausse de 14% des encours sous gestion à périmètre constant

• Plus de 1000 partenaires distributeurs

• Cinq nouveaux Fonds créés en 2022

Paris, le 30 janvier 2023 - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées, non cotées et les actifs tangibles (forets et Terres agricoles), a connu une bonne croissance de ses encours en 2022 avec désormais près de 500 M€ sous gestion.

Dans un contexte économique et géopolitique chahuté, Vatel Capital est à nouveau parvenue à faire croître son activité sur l'ensemble de ses gammes de produits.

La société a amélioré le référencement de ses Fonds, grâce à une gamme variée et complémentaire de placements sur lesquels l'équipe affiche une forte expertise et d'excellentes performances historiques. Vatel Capital a ainsi dépassé la barre des 1000 partenaires distributeurs et vu son niveau de collecte nette afficher une hausse de 14%, propulsant ses encours sous gestion proche des 500 M€.

Cinq nouveaux fonds créés

L'année 2022 a été riche en actualités. Forte de son expérience historique en matière de financement d'entreprises, Vatel Capital a étoffé son offre en lançant cinq nouveaux fonds au deuxième semestre 2022 :

• Septembre 2022 : création aux côtés de la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) d'un fonds d'investissement de plus de 10 M€ en faveur du développement de l'offre d'hébergement touristique en Corse

• Octobre 2022 : lancement de la nouvelle gamme FIP/FCPI composée du FCPI Dividendes Plus n°10, du FIP Corse Kallisté Capital n°15 et du FIP Outremer Mascarin n°4.

• Novembre 2022 : naissance du premier GFI (Groupement Foncier d'Investissement), fruit d'une solide expérience des équipes de Vatel Capital en matière de gestion forestière avec plus de 2000 ha exploités en France.

Vatel Capital a, également annoncé le remboursement du FCPI Dividendes 5, qui a fait ressortir une performance historique de 48,61 % hors avantage fiscal depuis sa création en 2016. Ce fonds a contribué au financement d'une vingtaine de PME innovantes, sélectionnées notamment suivant des critères de maturité, de rentabilité, de potentiel de développement et sur leur capacité à verser des dividendes. Au total, la société de gestion a procédé au remboursement de dix FCPI dont neuf affichent des performances positives hors avantage fiscal.

La société de gestion a également remboursé son 5ème FIP Corse Kallisté Capital n°5, en affichant un taux de rendement interne (TRI) net de +4,64 %, avantage fiscal inclus.

Par ailleurs, la société a, cette année encore, été distinguée par plusieurs récompenses :

• En janvier 2022, la société a été, pour la deuxième fois, primée par Gestion de Fortune dans la catégorie Capital-investissement.

• En mars 2022, Vatel Capital a obtenu le prix de la rédaction d'Investissement Conseils dans la catégorie « diversification patrimoniale ».

• En mai 2022, le FCP Vatel Flexible a obtenu pour la quatrième fois le Refinitiv Lipper Fund Award dans la catégorie « Fonds Flexibles zone EURO ».

A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF sous le numéro GP-08000044, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées.

Avec près de 500 M€ d'actifs sous gestion, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables. Pour plus d'informations : www.vatelcapital.com

