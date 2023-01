09/01/2023 - 09:15

Paris, le 9 janvier 2023 – Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement des PME cotées et non cotées, annonce deux investissements pour un montant total supérieur à 5 M€ au travers de ses FIP Corses dans le cadre du rachat de deux établissements hôteliers.

Pionnière des FIP corses et forte de son expertise en matière de financement de PME dans le tourisme, l'un de ses secteurs de prédilection, Vatel Capital renforce sa présence sur l'île de Beauté via deux opérations structurantes au travers de ses fonds Kallisté Capital. Les investissements serviront à co-financer deux opérations de rachat d'établissements hôteliers :

Hôtel Palombaggia à Porto Vecchio

Le projet consiste en l'acquisition des murs et du fonds de commerce de cet hôtel classé 3* et situé à Porto-Vecchio à 400 m de la plage de Palombaggia. L'établissement englobe 8 chambres et un espace privatif de 200 m² au 1er étage avec un appartement de 120 m² et d'une terrasse de 80m². L'hôtel dispose également d'une grande piscine, d'un solarium et d'un grand jardin fleuri.

Hôtel/restaurant « L'Escale » à Porto-Pollo

L'opération porte sur la reprise par les deux nouveaux propriétaires de l'hôtel/restaurant « L'ESCALE » situé à Porto-Pollo, à mi-chemin entre Ajaccio et Propriano. L'établissement, classé 3*, est composé de 25 chambres, de 2 lofts de 45 m² chacun, d'un appartement de 100 m² et d'un restaurant doté d'une capacité de 180 couverts.

Ces programmes d'investissements prévoient une rénovation et une remise aux normes environnementales des deux établissements.

Vatel Capital, un investisseur de premier plan en Corse

L'équipe de Vatel Capital est particulièrement bien implantée auprès du réseau économique insulaire, tissé auprès de dirigeants d'entreprises, de conseillers en gestion de patrimoine, d'avocats, d'experts-comptables et de confrères, ce qui lui permet l'accès à un panel qualifié de cibles d'investissement.

Vatel Capital porte une attention spécifique à quelques secteurs particulièrement dynamiques en Corse que sont la Santé/dépendance, les Énergies renouvelables, le Tourisme, les Services aux entreprises et l'Agroalimentaire. Au total, depuis 2008, les FIP corses gérés par Vatel Capital ont investi dans plus de 100 PME corses.

Pour mémoire, le FIP Kallisté n°15 est ouvert à la souscription jusqu'au 30 septembre 2023 et offre une réduction de 30 % sur l'impôt sur le revenu en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de blocage de 9 ans maximum.

A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME franc?aises de croissance cotées et non cotées.

Avec près de 500 M€ d'actifs sous gestion, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Nous investissons dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la fore?t, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté ».

En 2015, 2018 et 2021, le FCP Vatel Flexible a obtenu le Lipper Fund Award. En 2020, Vatel Capital est élue 2ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils.

En 2022, Vatel Capital rec?oit « le premier prix de la rédaction » du journal Investissements Conseils dans la catégorie « Autres diversifications ».

En 2020 et 2022, Vatel Capital occupe la 2ème place du palmarès de Gestion de Fortune dans la catégorie Capital Investissement.

Pour plus d'informations : www.vatelcapital.com

