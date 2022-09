08/09/2022 - 08:30

Ajaccio, le 08 septembre 2022.

Dans le cadre de ses actions menées en faveur du tourisme sur les territoires, la Banque des Territoires participe aux co?tés de Vatel Capital à la création d'un fonds d'investissement de 10,7 M€ en faveur du développement de l'offre d'hébergement touristique en Corse.

Cette opération permettra à termes le financement de plusieurs projets répartis sur tout le territoire insulaire. La Banque des Territoires contribue à hauteur de 4,5 M€ en fonds propres dans le fonds.

Le Fonds KALLISTE interviendra aux côtés de professionnels du tourisme en Corse pour les accompagner dans la valorisation de leurs offres d'hébergements afin de répondre au nouveau besoin de la clientèle mais aussi pour leur permettre de relever les défis de la transition énergétique et écologique.

Le tourisme reste l'un des atouts majeurs de l'île. La Banque des Territoires, grâce à son engagement, espère contribuer à renforcer et à améliorer l'offre touristique sur le territoire, tout en assurant sa durabilité d'un point de vue environnemental, en diminuant son empreinte énergétique et écologique. En effet, ses interventions s'inscrivent dans des logiques vertueuses pour l'environnement, afin de rendre les territoires toujours plus durables.

Le Fonds d'investissement aura la capacité d'accompagner ces développements exemplaires pendant des périodes significativement plus longues que les fonds classiques. Il s'appuiera sur l'expertise, le savoir-faire et la connaissance du territoire de Vatel Capital pour soutenir les porteurs de projets corses, projets qui pourront concerner des réhabilitations, des créations ou encore des reprises.

Marc Meneau, président de Vatel Capital, souligne : « Le Fonds KALLISTE est un véhicule pertinent en termes de capacité de réactivité et d'agilité pour accompagner les exploitants touristiques en Corse dans la durée, en vue de soutenir ou de donner une nouvelle impulsion à leurs perspectives de développement ».

Fabien Ducasse, directeur régional Corse de la Banque des Territoires, précise : « Le Fonds KALLISTE vise à offrir une réponse à l'échelle régionale aux défis rencontrés en Corse dans le secteur de l'hébergement touristique marchand. Il s'inscrit pleinement dans le Plan tourisme du Groupe Caisse des Dépôts porté notamment par la Banque des Territoires, avec l'objectif de rendre le territoire encore plus attractif ».

La création du Fonds Kallisté a été officiellement actée ce jour, en présence d'Antoine Troesch, directeur de l'Investissement de la Banque des Territoires

A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME franc?aises de croissance cotées et non cotées. Avec près de 500 M€ d'actifs sous gestions, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la fore?t, les terres agricoles et les énergies renouvelables. En mars 2022, Vatel Capital a obtenu le prix de la rédaction d'Investissement Conseils dans la catégorie « diversification patrimoniale ». En janvier 2022, la société a été, pour la deuxième fois, primée par Gestion de Fortune dans la catégorie Capital-Investissement. En mai 2022, le FCP Vatel Flexible a obtenu pour la quatrième fois le Refinitiv Lipper Fund Award dans la catégorie « Fonds Flexibles zone EURO »

www.vatelcapital.com

@VatelCapital

A propos de la Banque des Territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépo?ts. Elle rassemble dans une me?me structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d'entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en pre?ts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s'adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu'aux métropoles, avec l'ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépo?ts afin d'e?tre mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d'eux.

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.

www.banquedesterritoires.fr ½ @BanqueDesTerr

