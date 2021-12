13/12/2021 - 08:30

Paris, le 13 décembre 2021 – Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement des PME cotées et non cotées, annonce deux investissements pour un montant total de 9,5 M€ au travers de ses FIP Corses dans le rachat de l'hôtel Alta Rocca à Porto Vecchio et la construction d'une résidence de tourisme à Porticcio.

Pionnière des FIP corses et forte de son expertise en matière de financement de PME dans le tourisme, l'un de ses secteurs de prédilection, Vatel Capital renforce sa présence sur l'île de Beauté via deux opérations structurantes au travers de ses fonds Kallisté Capital n°9, 10 et 11 :

· Rachat de l'hôtel 4* Alta Rocca à Porto Vecchio

L'objectif de cet investissement de 4,85 M€ est de financer l'acquisition des murs et du fonds de commerce, incluant des travaux de rénovation, de l'hôtel Alta Rocca, situé à Porto Vecchio. Inexploité depuis plusieurs années, l'établissement, classé 4 étoiles, doit entreprendre d'importantes réfections. Ces dernières concerneront principalement les 17 chambres qui le composent avec pour objectif de répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante sur ce type de produit.

L'opération de financement combine une augmentation de capital de 1,2 M€ ainsi qu'une émission d'obligations convertibles de 3,65 M€.

· Réalisation de la résidence de tourisme Calypso à Porticcio

Le projet, portés par deux entrepreneurs corses expérimentés, concerne la construction et l'exploitation d'une résidence de tourisme, baptisée Calypso et localisée dans la cité balnéaire de Porticcio, au Sud de la baie d'Ajaccio. D'un montant global de 4,6 M€, l'investissement servira à financer la réalisation de 28 logements face à la mer répartis en 11 T2, 15 T3, 1 T4 et 1 T5 ainsi que de 27 garages.

Le financement prendra la forme d'une augmentation de capital de 1 M€ et d'une émission d'obligations convertibles de 3,6 M€.

Vatel Capital, un investisseur de premier plan en Corse

L'équipe de Vatel Capital est particulièrement bien implantée auprès du réseau économique insulaire, tissé auprès de dirigeants d'entreprises, de conseillers en gestion de patrimoine, d'avocats, d'experts-comptables et de confrères, ce qui lui permet l'accès à un panel qualifié de cibles d'investissement. Vatel Capital porte une attention spécifique à quelques secteurs particulièrement dynamiques en Corse que sont la Santé/dépendance, les Énergies renouvelables, le Tourisme, les Services aux entreprises et l'Agroalimentaire. Au total, depuis 2008, les FIP corses gérés par Vatel Capital ont investi dans plus de 80 PME corses.

