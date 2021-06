04/06/2021 - 08:30

Paris, le 04 juin 2021 – Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement des PME cotées et non cotées, annonce un investissement de 783 K€ au travers de ses FIP Outre-mer Mascarin Capital n°1, n°2, et n°3 aux côtés de la société Vacances Authentiques.

L'objectif de cet investissement est de participer au financement du rachat de la résidence de tourisme Macabou située au Vauclun en Martinique et de travaux d'amélioration et de mise aux normes. Ces derniers prévoient la création d'un jardin tropical, d'un solarium et de la transformation de studios en logements adaptés aux demandes touristiques.

Offrant une proximité immédiate à la plage, la résidence MACABOU est composée de 12 lots avec une piscine et s'étale sur un terrain de 1500 m², dont 110 m² de terrasses privatives. Chaque logement dispose d'une vue sur la mer depuis la terrasse principale et d'une piscine. L'opération est réalisée aux côtés de la société Vacances Authentiques, qui exploite une résidence de tourisme haute de gamme à Aiguèze, classé parmi « les plus beaux villages de France » et commercialise des séjours auprès des CSE. L'investissement, qui porte sur un montant total de 783 K€ se traduit par une augmentation de capital de 623 K€ et l'émission d'une obligation convertible de 160 K€.

Vatel Capital, un acteur du financement de l'économie ultramarine

Pour mémoire, le FIP Outre-mer Mascarin Capital n°3 reste ouvert aux souscriptions jusqu'au 31 décembre 2021. Le fonds s'appuie sur un vaste réseau de plus de 30.000 TPE et PME basées en outremer, et l'expertise sectorielle de Vatel Capital pour financer des projets de développement dans des secteurs comme l'agroalimentaire, le tourisme, les énergies renouvelables ou encore les services aux entreprises.

Le fonds a vocation à investir dans des entreprises composant l'économie ultra-marine mais ne fait l'objet d'aucune contrainte sectorielle dans sa documentation légale. Ce FIP bénéficie des mêmes avantages que les FIP corses et avec lesquels il peut être cumulé. La souscription donne droit à une réduction d'impôt sur le revenu équivalent à 30 % de l'investissement en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de blocage de 7 ans minimum et pouvant atteindre 9 ans sur décision de la société de gestion. La limite de réduction d'impôt potentielle maximum est de 3 600 euros pour un célibataire et de 7 200 euros pour un couple.

A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 450 M€ d'actifs sous gestion, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté ».

En janvier 2020, Vatel Capital obtient la 2ème place dans la catégorie Capital Investissement du palmarès de la revue Gestion de Fortune. En mars 2020, Vatel Capital est élue 2ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils.

En 2021, le FCP Vatel Flexible a obtenu pour la troisième fois le Lipper Fund Award.

Pour plus d'informations : www.vatelcapital.com

Contact Vatel Capital :

24 rue de Clichy, 75009 Paris

T +33 1 40 15 61 77

[email protected]

Contact Presse :



Ulysse Communication

Fabio Marquetty

+33 (0)6 28 45 40 97

[email protected]