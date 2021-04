28/04/2021 - 08:30

Paris, le 28 avril 2021 – Terres de France, société conseillée par Vatel Capital, a investi dans des terres agricoles en Normandie pour un montant de 577 K€

Ces terres, groupées autour du village de Gouffern en Auge -ex Chambois-, bénéficient d'un bon potentiel agronomique, permettant notamment la culture du lin textile, dont la Normandie assure 50% de la production mondiale. Les exploitants y cultivent également des céréales, notamment pour la production de semences. Le potentiel des terres allié au climat océanique normand permettent d'envisager d'autres productions.

Cette acquisition a été, une nouvelle fois, réalisée par l'intermédiaire de la SAFER DE NORMANDIE, auprès de laquelle TERRES DE FRANCE s'inscrit comme un partenaire durable. Ce projet a permis l'installation d'une jeune agricultrice de 34 ans, qui s'associe avec son frère pour l'occasion.

TERRES DE FRANCE a signé à leur profit un bail cessible hors cadre familial de 25 ans, leur assurant une visibilité à long terme. Cette opération, qui conforte le rôle de la société Terres de France dans l'économie agricole de demain, s'est traduite par un investissement de 576 800 €, faisant ressortir un rendement locatif brut de 2,34%.

La qualité du bien acquis, validée au préalable par l'équipe de Vatel Capital en collaboration avec un cabinet d'expertise foncière et agricole indépendant, permet d'envisager une rentabilité pérenne pour les actionnaires de la société et une protection assurée de la jeune agricultrice dans le cadre d'un cahier des charges établi par la SAFER DE NORMANDIE pour une durée de 15 ans, ce qui constitue l'apport majeur de la Safer dans cette opération.

Après cette nouvelle acquisition, Terres de France dispose d'une réserve foncière de plus de 280 ha, répartie entre les régions Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine et Normandie.

