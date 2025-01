17/01/2025 - 18:00



Bilan semestriel au 31 DECEMBRE 2024

du contrat de liquidité



Au titre du contrat de liquidité confié par UNITI à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2024 :

6 304 actions UNITI

14 194,14 €

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

11 300 actions UNITI

9 963,13 €

Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE Nombre d'actions 4 266 9 262 Nombre de transactions 29 33 Montant en capitaux 5 746,95 € 11 085,85 €

A propos d'UNITI

Fondé en 2012 par Stéphane Oria, le Groupe UNITI est un acteur majeur de l'immobilier résidentiel en France. En tant que développeur et aménageur immobilier, UNITI contribue à façonner les territoires en produisant des espaces de vie de qualité, accessibles à tous, pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels. Grâce à sa double expertise en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI conçoit et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et qui apportent une valeur ajoutée aux territoires.

UNITI s'appuie sur des partenariats stratégiques clés pour soutenir son développement, notamment avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour renforcer sa présence sur le marché français du logement résidentiel, et avec des partenaires tels que la société de gestion PRIMONIAL REIM, Ofi Invest Real Estate, les foncières du Crédit Agricole et de la Caisse d'Épargne, CAPSSA, et l'exploitant AQUARELIA pour répondre à la demande croissante en résidences services seniors, étudiantes et jeunes actifs.

Avec près de 50 collaborateurs répartis dans sept implantations à travers le pays, UNITI a réalisé un chiffre d'affaires de 160,7 M€ en 2023. Le Groupe UNITI est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnémonique : ALUNT).

Pour plus d'informations : www.uniti-habitat.fr

Contact UNITI

@ : communication@uniti-habitat.fr

+ 33 (0)4 67 99 69 47

Contact CALYPTUS

Cyril COMBE

@ : uniti@calyptus.net

+33 1 53 65 68 68

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

2ème semestre 2024