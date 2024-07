Communiqué de la société UNITI du 25/07/2024 - UNITI et la SAGEM, en co-promotion, livrent une nouvelle Résidence Services Seniors AQUARELIA localisée à La Garde (83) et récemment primée par INNOVAPRESSE.

25/07/2024 - 08:00

UNITI et la SAGEM, en co-promotion, livrent une nouvelle Résidence Services Seniors AQUARELIA localisée à La Garde (83) et récemment primée par INNOVAPRESSE.

UNITI, acteur majeur de l'immobilier résidentiel abordable pour tous, et la SAGEM, promoteur et aménageur public de la Région PACA, annoncent la livraison de la première résidence d'un ensemble acquis en VEFA en bloc par OFI Invest Real Estate SGP pour le compte du fonds OFI Invest ESG InnovaCare.



Il s'agit d'une nouvelle Résidence Services Seniors AQUARELIA située à La Garde (83), qui a récemment été désignée par Innovapresse en juin 2024 lauréat du Prix du Classement des Promoteurs 2024 dans la catégorie « Résidence seniors ».

Située à proximité du centre-ville de La Garde, cette première RSS a été développée en co-promotion par UNITI et la SAGEM, promoteur et aménageur public reconnu, et très implanté dans le Var. Elle représente une avancée significative pour offrir à nos aînés un cadre de vie confortable, situé à proximité du centre-ville et du bord de mer, sécurisé et adapté à leurs besoins. Intégrant en rez-de-chaussée un pôle médical indépendant ouvert 7j/7 (médecins généralistes et autres professionnels de santé) ainsi qu'une pharmacie, la résidence compte 102 appartements pour une surface habitable de 3 560 m², construits selon des normes de qualité et de performance énergétique élevées. Elle bénéficie des certifications Bâtiment Energie Environnement (BEE) et Bâtiment à Energie Positive et Réduction Carbone (E+C-), respectant ainsi les exigences rigoureuses fixées par tous les acteurs du projet.

Ce projet ambitieux, dont la pose de la première pierre est intervenue le 31 mai 2022, est le fruit d'une collaboration réussie entre UNITI, la SAGEM, OFI Invest Real Estate SGP et AQUARELIA, combinant leurs expertises pour répondre aux attentes des élus locaux et aux politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées.

Tous les logements de la RSS de La Garde sont exploités depuis juin 2024 par AQUARELIA, pionnier en France dans la gestion de RSS, avec près de 30 ans d'expérience, et dont le parc de résidences en exploitation à fin 2025 comprendra 22 établissements pour environ 2100 logements en gestion.

Le modèle de services à vocation sociale déployé en France par AQUARELIA propose une solution d'habitat accessible à un large public de seniors, comprenant un logement adapté (conforme Personne à Mobilité Réduite) toutes charges comprises, un service de restauration midi et soir avec des menus de saison « faits maison », des programmes d'animations et d'activités dédiés aux seniors, une permanence de sécurité 24/24h et 7j/7 et service de téléassistance connecté.



Résidence Services Seniors AQUARELIA à La Garde (83), lauréat du Prix du Classement des Promoteurs 2024 dans la catégorie « Résidence seniors ».



Stéphane Oria, fondateur et PDG, UNITI : « La livraison de ce nouveau programme témoigne de l'attrait croissant pour notre offre de RSS abordable auprès des collectivités locales, des investisseurs institutionnels et des bailleurs sociaux. Je remercie à ce titre le fonds OFI INVEST REAL ESTATE SGP pour son soutien et son investissement. Je tiens également à remercier la SAGEM et AQUARELIA, avec lesquels nous avons travaillé en partenariat, du montage des programmes jusqu'à la livraison, pour assurer la livraison de cette belle opération dans de très bonnes conditions de calendrier notamment. L'expérience développée par UNITI sur le marché du logement résidentiel géré où le besoin en logements neufs abordables concerne d'autres classes d'âges que les seniors, ouvrent de belles perspectives de développement pour UNITI et ses partenaires. »

Charles IGNATOFF, Directeur Général de La SAGEM : « La SAGEM, outil des collectivités, a répondu par ce projet à la demande des élus en vue de réaliser une RSS et un centre médical répondant aux besoins des habitants. »

Amélie DAUZET, Présidente du Directoire, OFI INVEST REAL ESTATE SGP : « La livraison de cette nouvelle résidence confirme, par ses caractéristiques, l'engagement de notre fonds Ofi Invest ESG Innovacare dont l'une des missions est de lutter contre les inégalités d'accès aux logements adaptés dans les territoires. Nous continuons ainsi à diversifier et renforcer notre portefeuille, toujours sur des actifs récents ou neufs, d'excellente qualité environnementale, dans des zones en demande d'infrastructures d'accompagnement. Nous remercions ainsi nos partenaires sur ce projet, UNITI, la SAGEM et AQUARELIA, fiers de partager vision et éthique de développement avec des acteurs engagés avec nous dans les territoires et pour le plus grand nombre. »

À propos d'UNITI

Fondé en 2012 par Stéphane Oria, le Groupe UNITI est un acteur majeur de l'immobilier résidentiel en France. En tant que développeur et aménageur immobilier, UNITI contribue à façonner les territoires en produisant des espaces de vie de qualité, accessibles à tous, pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels. Grâce à sa double expertise en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI conçoit et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et qui apportent une valeur ajoutée aux territoires.

UNITI s'appuie sur des partenariats stratégiques clés pour soutenir son développement, notamment avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour renforcer sa présence sur le marché français du logement résidentiel, et avec des partenaires tels que la société de gestion PRIMONIAL REIM, Ofi Invest Real Estate, les foncières du Crédit Agricole et de la Caisse d'Épargne, CAPSSA, et l'exploitant AQUARELIA pour répondre à la demande croissante en résidences services seniors, étudiantes et jeunes actifs.

Avec près de 50 collaborateurs répartis dans sept implantations à travers le pays, UNITI a réalisé un chiffre d'affaires de 160,7 M€ en 2023. Le Groupe UNITI est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnémonique : ALUNT).

Pour plus d'informations : www.uniti-habitat.fr

À propos de La SAGEM

Créée en 1977, la SAGEM est une Société d'Économie Mixte basée à LA GARDE (83).

Elle intervient en région PACA dans de nombreux domaines en tant qu'aménageur public, spécialiste des questions de l'Habitat, promoteur, bailleur social, gestionnaire d'équipements publics, spécialiste de la ville et du renouvellement urbain.

Aujourd'hui, la SAGEM partage ses moyens humains et ses compétences avec la SAGEP, SPL métropolitaine créée en 2012 avec pour mission la réalisation d'opérations d'aménagement et de gestion publique et la société du Golf de Valgarde, parcours de golf incontournable de l'aire toulonnaise.

De plus, en partenariat avec CDC HABITAT et la ville de La Garde, la SAGEM a créé l'O.F.S Méditerranée, Organisme Foncier Solidaire qui a pour objectif de faciliter l'accession à la propriété des ménages aux revenus modestes.

Son expérience pluridisciplinaire permet à la SAGEM d'avoir une vision globale et une « culture » de l'aménagement du territoire à toutes les échelles, en travaillant toujours pour l'intérêt général.

Pour plus d'informations : www.sagem-lagarde.com

À propos d'OFI INVEST REAL ESTATE SGP

Ofi Invest Real Estate SGP est la société de gestion de fonds immobiliers d'Ofi Invest Real Estate, filiale du groupe Ofi Invest.

Le cœur de l'expertise d'Ofi invest Real Estate SGP est la gestion des fonds immobiliers, tant pour le compte de particuliers à travers des fonds sous-jacents de contrats d'assurance-vie en unités de compte, que pour le compte d'institutionnels via des fonds régulés dédiés. Avec 12 fonds gérés, un patrimoine localisé dans les principaux marchés de 6 pays sur toute typologie d'actifs immobiliers, le savoir-faire d'Ofi Invest Real Estate SGP se décline autour d'une gestion réactive et rigoureuse, et d'une stratégie d'investisseur responsable.

La philosophie d'investissement d'Ofi Invest Real Estate SGP se distingue par un fort attachement aux valeurs de développement durable et d'Investissement Socialement Responsable pour donner du sens à la finance au travers d'une approche stratégique et raisonnée des investissements.

Pour suivre toutes les actualités d'Ofi Invest Real Estate SGP, rejoignez-nous sur LinkedIn ou visitez le site internet https://www.ofi-invest-re.com/sgp/

À propos d'AQUARELIA

Fondé en 1993, AQUARELIA, gestionnaire de Résidences Services Seniors, a été acquis en 2017 par le Groupe ORIA, actionnaire majoritaire du promoteur UNITI Habitat et Famille, spécialiste du parcours résidentiel pour tous, côté sur Euronext Growth.

A travers son positionnement abordable (tarifs alignés sur les revenus moyens des seniors et offre tout compris incluant hébergement, charges, restauration, conciergerie et animations), AQUARELIA répond aux vrais besoins des seniors en proposant un modèle d'habitat et de services au juste prix.

Avec 20 résidences en gestion fin 2024, AQUARELIA renforce progressivement son positionnement national et prévoit d'ici 2025 l'exploitation partout en France d'un parc de 2100 logements pour 22 implantations.

AQUARELIA emploie aujourd'hui près de 200 collaborateurs. En savoir plus : www.aquarelia.fr

