18/06/2024 - 08:00

UNITI NOMME HERVÉ LE DAIN

AU POSTE DE DIRECTEUR DE LA PROMOTION IMMOBILIÈRE

UNITI, acteur de référence de l'immobilier résidentiel abordable pour tous, est heureux d'annoncer la nomination d'Hervé Le Dain au poste nouvellement créé de Directeur de la Promotion Immobilière.

Sous la supervision de Stéphane Oria, Président Directeur Général du Groupe UNITI, Hervé Le Dain sera chargé d'animer et de superviser le réseau d'agences UNITI ainsi que la Direction en charge des Grands Projets & Consultations, et de coordonner la stratégie de développement de ce réseau sur le marché de l'immobilier résidentiel conventionné et géré. Dans ce cadre, Hervé Le Dain jouera un rôle central dans le développement des relations avec les principaux clients et partenaires clés du Groupe, et notamment les collectivités locales, les propriétaires fonciers, les bailleurs sociaux, ainsi que les investisseurs institutionnels.

Fort d'une solide expérience dans le secteur de l'immobilier, Hervé Le Dain a occupé des postes à responsabilité dans des sociétés renommées telles que Promogim, Pelège, Kauffman & Broad, et Edelis (anciennement Akerys Promotion), où il a exercé les fonctions de Directeur Général Adjoint depuis 2006. Son arrivée chez UNITI vient renforcer l'expansion du Groupe sur le marché du logement résidentiel accessible.

Hervé Le Dain déclare : « Je suis très heureux de rejoindre UNITI, une société dotée d'une culture et d'une expertise reconnues sur le marché de l'immobilier résidentiel. Je suis particulièrement fier de contribuer à la réalisation des objectifs ambitieux de l'entreprise en tant que développeur et aménageur de territoires. »

Stéphane Oria, fondateur et Président Directeur Général déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir Hervé Le Dain au sein d'UNITI. Son expérience solide du secteur de la promotion, sa vision stratégique et son expertise dans la gestion de projets complexes s'alignent parfaitement avec notre ambition de développement. Nous sommes convaincus qu'Hervé jouera un rôle clé dans l'évolution du Groupe, dont l'objectif est de devenir un leader national de l'immobilier résidentiel accessible à tous. »

À propos d'UNITI

Fondé en 2012 par Stéphane Oria, le Groupe UNITI est un acteur majeur de l'immobilier résidentiel en France. En tant que développeur et aménageur immobilier, UNITI contribue à façonner les territoires en produisant des espaces de vie de qualité, accessibles à tous, pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels. Grâce à sa double expertise en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI conçoit et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et qui apportent une valeur ajoutée aux territoires.

UNITI s'appuie sur des partenariats stratégiques clés pour soutenir son développement, notamment avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour renforcer sa présence sur le marché français du logement résidentiel, et avec des partenaires tels que la société de gestion PRIMONIAL REIM, le groupe OFI, les foncières du Crédit Agricole et de la Caisse d'Épargne, CAPSSA, et l'exploitant AQUARELIA pour répondre à la demande croissante en résidences services seniors, étudiantes et jeunes actifs.

Avec près de 50 collaborateurs répartis dans sept implantations à travers le pays, UNITI a réalisé un chiffre d'affaires de 160,7 M€ en 2023. Le Groupe UNITI est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnémonique : ALUNT).

Pour plus d'informations : www.uniti-habitat.fr

Contact UNITI

Camille Mosler

@ : communication@uniti-habitat.fr

+ 33 (0)4 67 99 69 47

Contact CALYPTUS

Cyril COMBE

@ : uniti@calyptus.net