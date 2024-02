05/02/2024 - 18:00



UNITI rejoint L'ACCÉLÉRATEUR RSE LEADER OCCITANIE CAISSE D'EPARGNE Languedoc-Roussillon

UNITI, promoteur immobilier, spécialiste du parcours résidentiel pour tous, intègre la promotion 2024 du programme « Accélérateur RSE » déployé par le réseau Leader Occitanie et la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon.

Leader Occitanie, réseau régional des entreprises en croissance maîtrisée, et la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon ont retenu la candidature d'UNITI pour intégrer la 2ème promotion du programme « Accélérateur RSE » dont l'objet est d'accompagner et de conseiller les entreprises de la région Occitanie dans la mise en œuvre de leur stratégie en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).

Cette sélection, qui témoigne de l'engagement d'UNITI à concevoir et à produire des espaces de vie abordables pour tous et à chaque étape de la vie en intégrant les enjeux environnementaux dans la pratique de ses activités, permettra à UNITI d'enrichir et de développer sa stratégie en matière de RSE et d'accélérer dans sa mise en œuvre.

Le Groupe UNITI accélère ses engagements RSE en 2024

L'accélérateur RSE Leader Occitanie x Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon vise à former les entreprises aux grands enjeux du développement durable et à leur fournir des outils pour les accompagner dans leurs démarches, structurer leurs projets et partager leurs expériences à travers un programme se déroulant de janvier à septembre 2024.

L'accélérateur RSE Leader Occitanie x Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon vise à sensibiliser les entreprises à leur pouvoir d'action sur les enjeux sociétaux actuels, à leur fournir les outils pertinents pour structurer leur démarche RSE et à les accompagner dans la définition d'un plan d'actions vers la labellisation et/ou le reporting extra-financier.

Dans ce cadre, UNITI bénéficiera notamment de journées de formation collective avec des experts locaux ainsi qu'un accompagnement individuel et personnalisé par le cabinet Sustain Consulting. L'accélérateur propose également une mise en réseau avec les partenaires régionaux et l'appui de la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon pour développer les solutions nécessaires aux projets de transformation. Il s'appuie également sur les échanges entre pairs et le co-développement pour créer un esprit de promotion stimulant et constructif.

Les thématiques évoquées durant ce programme s'alignent avec la stratégie d'UNITI, en s'appuyant sur trois piliers : Environnement, Social et Économique. Il s'agit de consolider la position de l'entreprise tout en restant innovant et en intégrant des solutions durables pour son développement.

La RSE, au cœur de l'ADN d'UNITI

Fort de son identité et de ses engagements sociaux de longue date, UNITI réaffirme sa volonté d'assumer un rôle de responsabilité dans le développement des territoires, la promotion de l'immobilier durable, l'amélioration de la performance énergétique, la pratique de l'investissement responsable, le respect de l'environnement réglementaire et la mise en place d'une supply chain durable. La société s'engage à mieux servir les intérêts de l'ensemble de ses parties prenantes, incluant notamment ses collaborateurs, ses partenaires, ses résidents, ses fournisseurs et ses actionnaires, en établissant une cohérence entre leurs valeurs et leurs activités.

Depuis plusieurs années, UNITI met en œuvre une stratégie RSE à travers diverses initiatives ancrées dans des engagements solides et structurées autour de trois piliers majeurs :

Environnemental : en favorisant la construction d'habitats durables à haute performance énergétique, certifiés par des labels tels que BEE, NF Habitat HQE (Haute Qualité Environnementale) ou BREEAM, et en mettant en avant sa démarche innovante Bas Carbone[1] ;

: en favorisant la construction d'habitats durables à haute performance énergétique, certifiés par des labels tels que BEE, NF Habitat HQE (Haute Qualité Environnementale) ou BREEAM, et en mettant en avant sa démarche innovante Bas Carbone[1] ; Social : en favorisant l'inclusion et la mixité sociale à travers des espaces de vie de qualité, abordables pour tous et à chaque étape de la vie ;

: en favorisant l'inclusion et la mixité sociale à travers des espaces de vie de qualité, abordables pour tous et à chaque étape de la vie ; Économique : en contribuant au développement économique des territoires.

UNITI s'engage dans une démarche RSE

Avec l'intensification des enjeux environnementaux et sociétaux, la RSE s'impose comme une priorité. Le programme accélérateur RSE, porté par le réseau Leader Occitanie et la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon, permettra à UNITI de soutenir son implication dans ce sujet fondamental grâce au partage de solutions opérationnelles et de bonnes pratiques avec les partenaires régionaux, tout en identifiant des projets à aborder en commun.

Avec ce programme, UNITI possédera toutes les clés pour :

Hiérarchiser ses enjeux prioritaires et fixer des objectifs ;

Mettre en place un plan d'action volontaire pour atteindre des objectifs clés au cours des trois prochaines années ;

Animer sa démarche RSE et communiquer sur ses progrès.

Pour Stéphane ORIA, Fondateur et Président-Directeur général d'UNITI : « C'est avec grande fierté que nous avons été choisis par Leader Occitanie et la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon pour participer à leur programme Accélérateur RSE. Ce programme jouera un rôle clé dans le renforcement de notre stratégie RSE, essentielle pour relever les défis de la transition environnementale et sociétale. Au-delà, cet accélérateur RSE nous permettra de stimuler l'innovation au sein de nos activités. En nous engageant à réduire notre impact environnemental et à favoriser l'inclusion sociale, nous sommes convaincus de notre rôle dans la création d'un monde plus durable. Nous avons pour ambition de devenir une entreprise à économie positive, accélérant notre engagement dans des initiatives visant à opérer une transition vers un modèle de développement toujours plus respectueux de l'humain et de l'environnement. »

Pour Alexandre COULET, Président de Leader Occitanie : « Les opérateurs de la promotion immobilière sont au cœur des enjeux de RSE. Ils agissent indéniablement sur leur écosystème. C'est dans leur raison d'être.

Ils impactent l'environnement de manière plus ou moins raisonnée en fonction de leurs convictions écologiques et de leur modèle d'affaires. Mais ils ont un rôle fondamental à jouer sur notre société en fonction de la manière dont ils envisagent le vivre-ensemble.

Aussi, quand un acteur s'engage dans une démarche RSE avec autant de sincérité que l'a fait UNITI lors de sa candidature à notre programme d'accélération, il est de notre rôle de saisir la balle au bond. Nous sommes ravis de répondre à leur envie d'accompagnement et de structuration en termes de RSE.

Aussi, nous souhaitons sincèrement la bienvenue à Stéphane Oria et ses équipes dans cette aventure collective. »

Pour Nathalie BULCKAERT-GREGOIRE, membre du Directoire de la Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon en charge de la Banque de Développement Régional : « Nous sommes une banque coopérative régionale et les Caisses d'Epargne ont la RSE au cœur de leur ADN depuis plus de 200 ans. Nous sommes fiers d'être aux côtés de Leader Occitanie pour animer cet accélérateur RSE et aider les entreprises de notre région à structurer leur démarche dans ce domaine. Un partenariat qui fait parfaitement sens pour la Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon. Nous participons non seulement financièrement à ce programme mais nous y ajoutons aussi toute notre expertise. Nous sommes ravis de pouvoir compter le Groupe UNITI parmi les participants de cette promotion 2024, acteur phare de l'habitat, déjà particulièrement engagé dans le domaine environnemental, sur notre territoire. »

À propos d'UNITI

Fondé en 2012 par Stéphane ORIA, le Groupe UNITI est un opérateur de référence de la promotion immobilière résidentielle en France. Acteur du développement des territoires, UNITI produit pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels des espaces de vie de qualité, abordables pour tous. Grâce à son double positionnement en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI crée et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et donnent du sens et de l'attractivité aux territoires.

UNITI appuie son développement sur des partenariats stratégiques clés, en particulier avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour accélérer son expansion sur le marché du logement résidentiel français, et avec divers partenaires institutionnels et l'exploitant AQUARELIA pour adresser le marché dynamique des résidences services seniors et étudiantes.

Employant près de 50 collaborateurs sur le territoire national à travers six agences, UNITI a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 150,6 M€ (+49%) et fait partie du top 20 des promoteurs immobiliers français. Le Groupe UNITI est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnémo : ALUNT).

Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr

À propos de Leader Occitanie

Le réseau Leader Occitanie réunit, en fédérant des associations locales, les entreprises innovantes, en croissance maîtrisée et territorialement engagées de la Région Occitanie /Pyrénées-Méditerranée. Leader Occitanie s'appuie actuellement sur huit leaders territoriaux localisés à Alès, Aveyron, Gard-Rhodanien, Montpellier, Nîmes, Pyrénées-Orientales, Tarn et Toulouse pour conduire son action. Initié en 2009 par quelques chefs d'entreprises et le Conseil Régional, pour accompagner les entreprises du territoire dans leur développement, le réseau Leader Occitanie, initialement appelée Leader LR, s'est restructuré en 2017 pour répondre plus intelligemment aux besoins d'accompagnement des entrepreneurs et aux enjeux liés au développement économique de la Région. Le réseau Leader Occitanie rassemble actuellement plus de 200 entreprises de tous les secteurs, reconnues pour leur innovation, leur volonté de croître et leur responsabilité sociétale.



À propos de Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon

La Caisse d'Épargne est une banque utile et responsable au service du développement économique et sociétal du territoire du Languedoc-Roussillon. En 2022, elle a accordé plus de 3 milliards d'euros de nouveaux crédits pour permettre :

Aux femmes et aux hommes qui vivent en Languedoc-Roussillon de concrétiser leurs projets de vie.

Aux entreprises et aux professionnels de développer leurs activités.

Aux collectivités locales d'améliorer le cadre de vie de tous.

Aux acteurs économiques et sociaux de développer des actions favorisant la solidarité.

Elle investit en permanence pour être une banque moderne offrant à chacun de ses clients le meilleur de l'humain et du numérique : rénovation d'agences, équipements numériques, innovations digitales, professionnalisme et expertise de ses conseillers…

La Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon est également une banque différente qui se distingue par une politique de responsabilité sociale d'entreprise durable et volontariste.

Elle est un employeur actif du Languedoc-Roussillon et recrute chaque année des dizaines de collaborateurs. Banque coopérative, ancrée sur son territoire, elle porte des valeurs de proximité, de responsabilité, de solidarité et consacre chaque année une part importante de ses bénéfices pour subventionner des projets locaux. Elle envisage l'avenir avec une seule priorité : être utile à chacun de ses clients et contribuer durablement au développement économique et sociétal du territoire du Languedoc-Roussillon.



[1] La qualité des bâtiments UNITI a été mise à l'honneur en 2023 lors du 35ème classement des promoteurs établi par la rédaction Innovapresse. Le programme de résidences services seniors localisé à Sète (34), qui sera livré en 2024, a notamment été désigné comme lauréat du classement « Innovation énergétique » grâce à sa démarche Bas Carbone.