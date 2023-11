06/11/2023 - 18:00

UNITI renforce ses ressources financières pour soutenir son développement : succès d'une nouvelle émission obligataire EURO PP de 13 M€ auprès de CAPSSA

UNITI, promoteur immobilier, spécialiste du parcours résidentiel pour tous, annonce avoir finalisé le 31 octobre 2023 une nouvelle émission obligataire sous forme de placement privé d'un montant de 13 millions d'euros, intégralement souscrite par la Caisse de prévoyance du personnel de la Sécurité sociale et assimilés (CAPSSA). A travers cette seconde opération, CAPSSA confirme son intérêt pour le modèle du logement abordable destiné aux seniors, développé avec succès par UNITI et AQUARELIA.

Afin de financer le développement attendu de ses activités, UNITI renforce significativement ses ressources financières et se donne les moyens de financer sa croissance.

Cette émission senior conforte la structure de financement du Groupe et sa capacité à obtenir de nouvelles sources de financement moyen/long terme et diversifiées pour soutenir sa stratégie de développement durable sur le marché du logement résidentiel pour les séniors.

Les obligations émises affichent une maturité de 5 ans et sont admises aux négociations sur Euronext Access Paris.

Après un premier Euro PP souscrit en mai 2023, ce nouveau soutien de CAPSSA va permettre de renforcer la stratégie de développement d'UNITI sur le marché des résidences services seniors (RSS), sur lequel le Groupe prévoit 15 nouvelles livraisons entre 2023 et 2025. Le produit de l'émission contribuera ainsi à financer le lancement de 6 nouvelles résidences localisées en Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Par leur concept de logement accessible incluant une offre complète de services, les RSS développées par UNITI permettent d'apporter localement des solutions modernes et conviviales d'habitat à destination des seniors autonomes, alignées sur leurs revenus.

La gestion de l'ensemble de ces résidences sera confiée à AQUARELIA, partenaire historique d'UNITI et pionnier en France de la gestion de RSS avec près de 30 ans d'expérience dans l'exploitation de résidences gérées.

« Témoignant de l'intérêt des investisseurs institutionnels pour le modèle du logement abordable développé par UNITI, la réussite de cette nouvelle opération de financement illustre également la confiance et l'engagement de CAPSSA, à qui j'adresse mes sincères remerciements. Ajoutés aux solides moyens financiers du Groupe, ces nouveaux financements représentent une ressource précieuse pour assurer notre développement et contribuer à faire progresser notre ambition de devenir un leader national de l'immobilier résidentiel accessible à tous » déclare Stéphane ORIA, Président-Directeur Général du Groupe UNITI.

Jean-Pierre MOTTURA, Directeur Général de CAPSSA, ajoute : « Accompagner la construction de résidences pour séniors, accessibles au plus grand nombre par la politique tarifaire pratiquée, fait partie des missions que notre Institution s'est données. Nous sommes satisfaits d'accompagner, par ce biais, le développement d'UNITI et d'AQUARELIA, en qui nous avons trouvé des partenaires rigoureux et tournés vers un rôle social indispensable. »

UNITI a été conseillé par les équipes de MAIER & MARTINEZ, composées de Matthieu MAIER et Romain MARTINEZ--CADORET, fondateurs et associés ainsi que par l'équipe de Marchés de Capitaux de CMS Francis Lefebvre composée de Rosetta FERRERE, avocate associée, et Pierre MAUNAND, avocat.

A propos d'UNITI

Fondé en 2012 par Stéphane Oria, le Groupe UNITI est un opérateur de référence de la promotion immobilière résidentiel en France. Acteur du développement des territoires, UNITI produit pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels des espaces de vie de qualité abordables pour tous. Grâce à son double positionnement en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI crée et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et donnent du sens et de l'attractivité aux territoires.

UNITI appuie son développement sur des partenariats stratégiques clés, en particulier avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour accélérer son expansion sur le marché du logement résidentiel français, et avec divers partenaires institutionnels et l'exploitant AQUARELIA pour adresser le marché dynamique des résidences gérées.

Employant près de 50 collaborateurs sur le territoire national à travers six agences, UNITI a réalisé un chiffre d'affaires de 150,6 M€ sur l'année 2022 (+49,0%), et fait partie du top 20 des promoteurs immobiliers français. Le Groupe UNITI est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnemo : ALUNT).

Pour plus d'informations : www.uniti-habitat.fr

À propos de CAPSSA

La Caisse de prévoyance du personnel de la Sécurité sociale et assimilés, est une Institution de prévoyance, à but non lucratif, régie par le code de la Sécurité sociale.

Pour en savoir plus : https://www.capssa.fr/

