CAPSSA accompagne UNITI dans le développement de six nouvelles Résidences Services Seniors



La Caisse de prévoyance du personnel de la Sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) soutient UNITI, promoteur immobilier, spécialiste du parcours résidentiel pour tous, dans le financement de six nouveaux programmes immobiliers destinés au marché dynamique des Résidences Services Seniors (RSS).

Leur association s'inscrit dans le cadre de l'émission obligataire en format Euro PP souscrite en mai 2023 par CAPSSA et ayant pour vocation de financer le développement de six nouvelles RSS localisées en Normandie, en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Une première de ces six RSS vient d'être acquise en VEFA[1] bloc par un nouvel investisseur institutionnel qui a par ailleurs confirmé son intérêt de principe pour l'achat d'une deuxième résidence de ce portefeuille. Les quatre autres programmes sont en phase d'amorçage et seront commercialisés dès le quatrième trimestre 2023.

Par leur concept de logement accessible incluant une offre complète de services, les RSS développées par UNITI permettent d'apporter localement des solutions modernes et conviviales d'habitat à destination des seniors autonomes, alignées sur les revenus locaux.

La gestion de l'ensemble de ces résidences sera opérée par AQUARELIA, partenaire historique d'UNITI et pionnier en France de la gestion de RSS avec près de 30 ans d'expérience dans l'exploitation de résidences gérées.

Témoignant de l'intérêt croissant des acteurs publics et privés pour le modèle du logement abordable développé par UNITI, le soutien de CAPSSA contribue à soutenir davantage la stratégie de développement d'UNITI sur le marché des RSS, sur lequel le Groupe prévoit de livrer près de 20 nouvelles résidences entre 2023 et 2025.





À propos d'UNITI

Fondé en 2012 par Stéphane ORIA, le Groupe UNITI est un opérateur de référence de la promotion immobilière résidentielle en France. Acteur du développement des territoires, UNITI produit pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels des espaces de vie de qualité, abordables pour tous. Grâce à son double positionnement en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI crée et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et donnent du sens et de l'attractivité aux territoires.

UNITI appuie son développement sur des partenariats stratégiques clés, en particulier avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour accélérer son expansion sur le marché du logement résidentiel français, et avec la société de gestion PRIMONIAL REIM, le groupe OFI et l'exploitant AQUARELIA pour adresser le marché dynamique des résidences services seniors et étudiantes.

Employant près de 50 collaborateurs sur le territoire national à travers six agences, UNITI a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 150,6 M€ (+49%) et fait partie du top 20 des promoteurs immobiliers français. Le Groupe UNITI est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnémo : ALUNT).

Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr



À propos de CAPSSA

La Caisse de prévoyance du personnel de la Sécurité sociale et assimilés, est une Institution de prévoyance, à but non lucratif, régie par le code de la Sécurité sociale

Pour en savoir plus : https://www.capssa.fr/

