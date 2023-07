05/07/2023 - 17:45

Paris, le 5 juillet 2023 – 17h45

UNITI ENREGISTRE UNE DES PLUS FORTES PROGRESSIONS AU CLASSEMENT DES MEILLEURS PROMOTEURS IMMOBILIERS NATIONAUX ET REMPORTE LE PRIX DE L'INNOVATION ÉNERGÉTIQUE



UNITI, promoteur immobilier, spécialiste du parcours résidentiel pour tous, figure pour la 2ème année consécutive dans le Classement des Promoteurs en enregistrant la deuxième plus forte progression en volume d'affaires global et en intégrant le Top 20 des promoteurs nationaux dans la catégorie logement résidentiel*. À cette occasion, UNITI s'est également vu décerner le prix « Innovation énergétique » pour un ensemble immobilier emblématique réalisé au cœur de Sète (Hérault).



La rédaction d'Innovapresse a présenté ce lundi 3 juillet la 35ème édition de son Classement des Promoteurs. Édité chaque année, ce Classement est un outil de travail indispensable des professionnels de l'immobilier. Il propose une analyse comparée de l'activité et de la structure des principaux groupes de promotion : dirigeants, stratégies, spécialités (bureaux, logement, logistique ou centres commerciaux), volumes d'activité, zones d'implantation.

UNITI y intègre pour la première fois le top 20, en figurant à la 17ème place de la catégorie logement résidentiel, en progression par rapport au classement 2022 dans lequel le Groupe arrivait en 21ème position. Cette progression témoigne de la croissance soutenue de son activité au cours des 3 derniers exercices. Avec un chiffre d'affaires 2022 de 150,6 M€, en hausse de 49% par rapport à 2021, UNITI a enregistré l'année passée des performances records, confirmant sa capacité à accroître très rapidement ses positions sur le marché du logement résidentiel accessible à tous. Son portefeuille d'opérations sous maîtrise foncière et en production chantier s'élevait à fin 2022 à un niveau historique d'environ 7 500 logements, aussi bien en logements conventionnés qu'en résidences gérées, et représentait un volume d'affaires TTC proche de 1,4 milliard d'euros à livrer sur les 3 à 4 prochaines années.

Ce 35ème classement annuel a également mis en lumière certaines démarches exemplaires et opérations remarquables des promoteurs immobiliers. Ainsi, les programmes Kennedy et l'Oranger développés par UNITI à Sète (Hérault) ont été désignés comme lauréat du classement « Innovation énergétique » grâce à sa démarche Bas Carbone qui s'appuie sur la mise en œuvre d'un dispositif innovant de thalassothermie pour la climatisation des logements.

Stéphane ORIA, fondateur et PDG d'UNITI témoigne : « L'ensemble des équipes d'UNITI et moi-même sommes très fiers de notre progression au sein du Classement des Promoteurs pour une deuxième année consécutive et de notre prix de l'Innovation énergétique qui salue notre savoir-faire à promouvoir des programmes immobiliers neufs bas carbone. Cette reconnaissance croissante confirme la pertinence de nos actions mises en œuvre depuis 2020 pour répondre à la pénurie structurelle de logements neufs en France et réaliser des projets ambitieux dans les domaines de l'accession sociale, des logements intermédiaires et des logements en résidences gérées. »

Sur des marchés porteurs, UNITI ambitionne de devenir un leader national de l'immobilier résidentiel accessible à tous, en faisant notamment valoir son modèle du logement abordable auprès des acteurs publics et des investisseurs privés, dont les investissements ciblent aujourd'hui des projets immobiliers à fort impact sociétal et environnemental.

Le palmarès complet ainsi que les différents classements par catégories sont disponibles au lien suivant : www.classementdespromoteurs.com

A propos d'UNITI

Fondé en 2012 par Stéphane ORIA, le Groupe UNITI est un opérateur de référence de la promotion immobilière résidentielle en France. Acteur du développement des territoires, UNITI produit pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels des espaces de vie de qualité, abordables pour tous. Grâce à son double positionnement en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI crée et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et donnent du sens et de l'attractivité aux territoires.

UNITI appuie son développement sur des partenariats stratégiques clés, en particulier avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour accélérer son expansion sur le marché du logement résidentiel français, et avec la société de gestion PRIMONIAL REIM, le groupe OFI et l'exploitant AQUARELIA pour adresser le marché dynamique des résidences services seniors et étudiantes.

Employant près de 50 collaborateurs sur le territoire national à travers six agences, UNITI a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 150,6 M€ (+49%) et fait partie du top 20 des promoteurs immobiliers français. Le Groupe UNITI est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnémo : ALUNT).

Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr

*Exprimée en nombre de logements réservés nets sur l'année 2022