10/05/2023 - 08:30

UNITI réalise avec succès une émission obligataire de type Euro PP de 10,6 M€ pour accompagner sa forte croissance

UNITI, promoteur immobilier, spécialiste du parcours résidentiel pour tous, annonce avoir réalisé avec succès une émission obligataire format Euro PP d'un montant nominal de 10,6 M€.

Les obligations d'une valeur nominale de 100.000 euros affichent une maturité de 5 ans, avec une échéance en mai 2028 et un coupon annuel fixe de 8 %. Elles sont admises aux négociations sur Euronext Access à Paris à compter du 5 mai 2023.

Cette émission senior non sécurisée donne à UNITI un accès au marché de l'Euro PP et conforte le Groupe dans l'obtention de nouvelles sources de financement moyen/long terme et diversifiées pour soutenir sa stratégie de développement durable sur le marché du logement résidentiel accessible à tous.

Le produit de cette émission va permettre de financer le lancement de nouveaux programmes immobiliers, en particulier ceux destinés au marché dynamique des résidences services seniors, tout en confortant la structure de financement du Groupe.

« La réussite de cette opération de financement conforte UNITI dans son ambition de devenir un leader national de l'immobilier résidentiel accessible à tous. Elle témoigne de l'intérêt des investisseurs institutionnels pour l'offre résidentielle développée par le Groupe et confirme la pertinence de son modèle économique de vente en bloc qui favorise le développement du logement abordable en France » conclut Stéphane ORIA, Président-Directeur Général du Groupe UNITI.

UNITI a été conseillé par l'équipe de Marchés de Capitaux de CMS Francis Lefebvre composée de Rosetta Ferrère, avocate associée, et Pierre Maunand, avocat.

A propos d'UNITI

Fondé en 2012 par Stéphane Oria, le Groupe UNITI est un opérateur de référence de la promotion immobilière résidentiel en France. Acteur du développement des territoires, UNITI produit pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels des espaces de vie de qualité abordables pour tous. Grâce à son double positionnement en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI crée et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et donnent du sens et de l'attractivité aux territoires.

UNITI appuie son développement sur des partenariats stratégiques clés, en particulier avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour accélérer son expansion sur le marché du logement résidentiel français, et avec la société de gestion PRIMONIAL REIM, le groupe OFI et l'exploitant AQUARELIA pour adresser le marché dynamique des résidences services seniors et étudiantes.

Employant près de 50 collaborateurs sur le territoire national à travers six agences, UNITI a réalisé un chiffre d'affaires de 150,6 M€ sur l'année 2022 (+49,0%), et fait partie du top 30 des promoteurs immobiliers français. Le Groupe UNITI est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnémo : ALUNT).

Pour plus d'informations : www.uniti-habitat.fr

Contact UNITI

Gilles AUBAGNAC

@ : ga@uniti-habitat.fr

Contact CALYPTUS (Communication financière)

Cyril COMBE

@ : uniti@calyptus.net