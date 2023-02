UNITI FAIT SON ENTRÉE DANS LE PALMARÈS DES

500 CHAMPIONS DE LA CROISSANCE 2023



Le journal des Echos et l'institut Statista ont publié, pour la septième année consécutive, le palmarès 2023 des Champions de la Croissance, mettant à l'honneur les 500 entreprises françaises indépendantes les plus dynamiques, ayant enregistré une croissance significative de leur chiffre d'affaires sur la période 2018-2021, et ayant généré au minimum 100K€ de chiffre d'affaires en 2018 et 1,5 M€ de chiffre d'affaires en 2021.

UNITI, promoteur immobilier spécialiste du parcours résidentiel pour tous, employant près de 40 collaborateurs sur le territoire national à travers sept implantations et figurant dans le top 30 des promoteurs immobiliers français, fait son entrée dans ce palmarès multi-sectoriel en se classant à la 20ème place dans son secteur d'activité « Immobilier » et en 294ème position sur les 500 lauréats.

Ainsi, avec un chiffre d'affaires de 101,1 millions d'euros en 2021, UNITI a enregistré une croissance annuelle moyenne de 25,01% sur la période de référence (2018-2021) et a doublé ses effectifs.

Dans un contexte toujours plus important de pénurie de logements résidentiels et grâce à un modèle économique à prix maîtrisé, UNITI a enregistré au premier semestre 2022 une croissance de 60% de son chiffre d'affaires à 67,9 M€ (+40% à périmètre constant), et a annoncé, dans son communiqué de presse du 31 octobre 2022, avoir pour objectif de réaliser pour l'exercice 2022 un chiffre d'affaires supérieur à 150 M€ (vs 101,1 M€ sur l'année 2021).

La poursuite en 2022 de la dynamique de croissance des activités du Groupe s'appuie sur la montée en puissance de ses programmes immobiliers sur le marché des logements conventionnés et l'accélération de son déploiement sur le marché des Résidences Services Seniors en partenariat avec l'exploitant AQUARELIA. À fin 2022, UNITI dispose d'un portefeuille d'opérations sous maîtrise foncière et en production chantier de plus de 6.500 logements, aussi bien en logements conventionnés qu'en résidences gérées, représentant un volume d'affaires TTC de plus de 1,1 Milliards d'euros à livrer sur les 3 prochaines années.

Le classement complet des Champions de la Croissance 2023 est à retrouver sur le site Internet des Echos en suivant ce lien.