12/01/2023 - 18:30

Communiqué de presse

Paris, le 12 janvier 2023 – 18h30

Nomination au poste de Directeur Commercial

UNITI, promoteur immobilier, spécialiste du parcours résidentiel pour tous, structure et renforce son équipe dirigeante avec la nomination de Jean-Philippe AUBERT au poste de Directeur Commercial, pour accompagner sa croissance.

Jean-Philippe AUBERT aura notamment pour mission de définir la stratégie de commercialisation de l'offre de logements et d'engager une démarche qualitative de la relations clients.

Diplômé en Droit Privé à l'Université de Toulouse Capitol et fort d'une expérience de 20 ans en immobilier, Jean-Philippe AUBERT a occupé des postes de Direction Commerciale chez des opérateurs régionaux et nationaux. Son expertise vient ainsi consolider les activités d'UNITI en Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et le développement du groupe dans les régions Bretagne et Hauts-de-France / Normandie.

A propos d'UNITI

Fondé en 2012 par Stéphane Oria, le Groupe UNITI est un opérateur de référence de la promotion immobilière résidentielle en France. Acteur du développement des territoires, UNITI produit pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels des espaces de vie de qualité, abordables pour tous. Grâce à son double positionnement en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI crée et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et donnent du sens et de l'attractivité aux territoires.

UNITI appuie son développement sur des partenariats stratégiques clés, en particulier avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour accélérer son expansion sur le marché du logement résidentiel français, et avec la société de gestion PRIMONIAL REIM, le groupe OFI et l'exploitant AQUARELIA pour adresser le marché dynamique des résidences services seniors et étudiantes.

Employant près de 40 collaborateurs sur le territoire national à travers six agences, UNITI a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 101,1 M€ (+26,1%) et fait partie du top 30 des promoteurs immobiliers français. Le Groupe UNITI est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnémo : ALUNT).

Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr

