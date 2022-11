16/11/2022 - 08:00

Communiqué de presse

Paris, le 16 novembre 2022 – 8h00

Stéphane ORIA, Président fondateur du Groupe Etablissements ORIA et Président Directeur Général d'UNITI,

sélectionné dans le palmarès 2022 des 100 qui font la ville !

A l'occasion du 22ème Forum des Projets Urbains clôturé ce lundi 14 novembre, Traits urbains, magazine de référence de l'immobilier et de la ville, a publié l'édition 2022 des « 100 qui font la ville » qui regroupe des personnalités parmi les architectes, urbanistes, élus locaux, aménageurs et promoteurs sélectionnées par la rédaction d'Innovapresse pour leur investissement dans la transformation de la ville.

Stéphane ORIA, Président et actionnaire unique du Groupe Etablissements ORIA, fondé en 2012 et spécialisé dans la construction et l'exploitation de logements résidentiels abordables, fait son entrée dans ce nouveau palmarès 2022, concrétisant ainsi près de 20 années d'expérience et d'investissement dans les domaines de l'immobilier.

Autodidacte et animé par la passion de l'entrepreneuriat, Stéphane ORIA a ainsi créé en 2012 UNITI, opérateur de référence de la promotion immobilière résidentielle en France spécialisé dans la production d'espaces de vie de qualité et abordables pour tous. Fort de l'attrait des collectivités, des investisseurs institutionnels et des bailleurs sociaux pour son offre immobilière, UNITI bénéficie d'un portefeuille de programmes immobiliers comptant près de 6 500 logements à livrer sur les 3 prochaines années et représentant un chiffre d'affaires TTC proche de 1,1 milliard d'euros. Ce portefeuille conforte le groupe dans sa capacité à délivrer une croissance forte sur les 3 prochaines années. Dans ce contexte, UNITI a intégré le top 30 des promoteurs immobiliers français en 2021 et entend renforcer sa position de référence dans le domaine du logement abordable en France, en couvrant toutes les catégories du logement résidentiel, qu'il s'agisse d'accession à prix maitrisés, de résidences seniors ou de résidences étudiantes.

Le périmètre d'activités et de compétences du Groupe Etablissements ORIA s'est ensuite élargi au secteur de l'exploitation de résidences gérées à travers l'acquisition fin 2017 de 100% de la société AQUARELIA, spécialisée dans l'exploitation de résidences services seniors (« RSS »). Fondé en 1992, le Groupe AQUARELIA est un exploitant de résidences services dédiées aux seniors autonomes en recherche d'une solution d'habitat « tout compris». Le chez-soi qui leur est proposé comprend, outre l'hébergement en logements T1, T2 ou T2 couple, toutes les charges locatives (eau, électricité, téléphonie, internet) ainsi qu'un service de restauration midi et soir, d'animation et de surveillance 24h/24 et 7j/7. Des services additionnels de blanchisserie et de prestations ménagères complètent une offre globale qui apporte aux résidents seniors, sécurité, confort et maintien du lien social pour un coût très maîtrisé. Le réseau AQUARELIA, regroupera 25 RSS sous gestion d'ici fin 2025.

Employant près de 150 collaborateurs, le Groupe ETABLISSEMENTS ORIA est aujourd'hui présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur : aménagement, promotion, exploitation-gestion et foncière et est durablement engagé dans le développement des territoires et porteur de projets à fort impact sociétal.

Stéphane ORIA, fondateur et PDG d'ETABLISSEMENTS ORIA et d'UNITI, conclut : « Ce référencement récompense notre vision dynamique et évolutive du logement, permettant à chacun, suivant ses moyens et ses besoins, de disposer d'un logement adapté et de qualité au sein d'une résidence. C'est aussi et surtout une reconnaissance de l'approche sociétale et environnementale prônée par l'ensemble des équipes du groupe ETABLISSEMENTS ORIA qui s'exprime à travers notre credo : partir de l'humain et des territoires pour concevoir les programmes immobiliers adaptés aux besoins de demain. »

L'ensemble du palmarès 2022 des 100 qui font la ville est disponible en suivant ce lien.

A propos d'UNITI

Fondé en 2012 par Stéphane Oria, le Groupe UNITI est un opérateur de référence de la promotion immobilière résidentiel en France. Acteur du développement des territoires, UNITI produit pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels des espaces de vie de qualité abordables pour tous. Grâce à son double positionnement en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI crée et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et donnent du sens et de l'attractivité aux territoires.

UNITI appuie son développement sur des partenariats stratégiques clés, en particulier avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour accélérer son expansion sur le marché du logement résidentiel français, et avec la société de gestion PRIMONIAL REIM, le groupe OFI et l'exploitant AQUARELIA pour adresser le marché dynamique des résidences services seniors et étudiantes.

Employant près de 40 collaborateurs sur le territoire national à travers six agences, UNITI a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 101,1 M€ (+26,1%) et fait partie du top 30 des promoteurs immobiliers français. Le Groupe UNITI est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnémo : ALUNT).

Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr

