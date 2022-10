COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 20 octobre 2022 – 18h30



UNITI référencé parmi les partenaires opérateurs immobiliers du Grand Paris Aménagement et sélectionné dans les 3 meilleures candidatures « Coup de Cœur » dans la catégorie « Mutabilité et Evolution du bâti »



UNITI, promoteur immobilier spécialiste du parcours résidentiel pour tous, vient d'être sélectionné par Grand Paris Aménagement dans le cadre de son Appel à Manifestation d'Intérêt de référencement de ses partenaires opérateurs immobiliers. UNITI sera ainsi sollicité dans le cadre de cessions du Grand Paris Aménagement. Ce référencement court pour tout l'exercice 2023, avec des renouvellements à définir à partir de 2024.



Ce lundi 17 octobre, Grand Paris Aménagement a rendu publics les conclusions et résultats de l'Appel à Manifestation d'intérêt de référencement de ses futurs partenaires opérateurs immobiliers pour œuvrer à la construction d'une ville sobre, inclusive, productive et résiliente.

Cette consultation a été menée en réponse à « l'engagement pris par Grand Paris Aménagement, en octobre 2021, d'entamer une démarche stratégique d'amélioration de l'impact de ses opérations en renforçant significativement son référentiel de qualité de production immobilière, d'usages, et environnementale ».

Au total, Grand Paris Aménagement (GPA) et la Société du Grand Paris (SGP) ont analysé 174 dossiers, déposés par des opérateurs de toutes tailles et typologies. Les opérateurs ont été référencés dans 16 catégories thématiques correspondant aux grandes priorités et enjeux de l'établissement public. Pour chacune d'elle, GPA et la SGP ont distingué 3 niveaux de dossiers référencés - Meilleurs, excellents et très bons dossiers - et mis en exergue les 3 premiers, nommés « coups de cœur ».

UNITI a été référencé dans 5 catégories thématiques, à savoir : MUTABILITE ET EVOLUTION DU BATI : Meilleures candidatures - coups de cœur

: Meilleures candidatures - coups de cœur INNOVATION : Excellente candidature

: Excellente candidature MIXITÉ ET INTENSIFICATION DES USAGES : Excellente candidature

: Excellente candidature QUALITÉ D'USAGE DES LOGEMENTS : Excellente candidature

: Excellente candidature NATURE, BIODIVERSITE, ARTIFICIALISATION : Très bonnes candidatures Stéphane ORIA, fondateur et PDG d'UNITI, commente : « Ce référencement par Grand Paris Aménagement est un formidable catalyseur pour les équipes du Groupe UNITI, qui œuvrent chaque jour pour promouvoir une nouvelle manière de penser la ville de demain. Pour aller plus loin dans cette démarche, nous avons d'ailleurs créé il y a un an, une Direction Grands Projets & Consultations. Cette cellule a pour mission de concevoir des projets sur-mesure au service des collectivités et de nos concitoyens, avec pour leitmotiv qualité d'usage, performances environnementales et innovation. Cette distinction est aussi une reconnaissance de notre maîtrise technique et juridique dans l'intégration systématique de la problématique de la mutabilité lors de la conception de nos résidences services seniors rendant ainsi possible leur transformation en logements familiaux en cas d'évolution des besoins. Enfin, cette sélection témoignage du niveau d'engagement d'UNITI sur la région Ile-de-France, avec un portefeuille d'opérations essentiellement concentré sur le résidentiel abordable, avec plus de 30 programmes en chantier ou en montage dont 5 Résidences Services Seniors »

A propos d'UNITI

Fondé en 2012 par Stéphane Oria, le Groupe UNITI est un opérateur de référence de la promotion immobilière résidentiel en France. Acteur du développement des territoires, UNITI produit pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels des espaces de vie de qualité abordables pour tous. Grâce à son double positionnement en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI crée et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et donnent du sens et de l'attractivité aux territoires.

UNITI appuie son développement sur des partenariats stratégiques clés, en particulier avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour accélérer son expansion sur le marché du logement résidentiel français, et avec la société de gestion PRIMONIAL REIM, le groupe OFI et l'exploitant AQUARELIA pour adresser le marché dynamique des résidences services seniors et étudiantes.

Employant près de 40 collaborateurs sur le territoire national à travers cinq agences, UNITI a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 101,1 M€ (+26,1%) et fait partie du top 30 des promoteurs immobiliers français. Le Groupe UNITI est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnémo : ALUNT).

