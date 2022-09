13/09/2022 - 18:00

Paris, le 13 septembre 2022 – 18h00

UNITI lance la construction d'un ensemble immobilier :

BELLEVUE Saint Clair à Sète

Un ensemble mixte emblématique, réalisé au cœur du nouveau quartier Rive Sud de Sète

228 logements, 11.260 m² de surfaces totales et 95 places de stationnement

Une démarche innovante, écologique et ambitieuse au service du bien-être social et de la mixité d'usage

UNITI, promoteur immobilier de référence au service de la mixité sociale, annonce le démarrage du chantier de l'opération BELLEVUE Saint Clair sur l'avenue Gilbert Martelli dans le nouveau quartier RIVE SUD de la ville de Sète. Au cœur d'un projet de renouvellement urbain de grande ampleur, cette opération est une illustration concrète de la vision du parcours résidentiel pour tous par UNITI, du logement social à la résidence seniors abordable, en passant par la production de biens immobiliers destinés à l'accession libre et à l'investissement. Cet ensemble de 228 logements sera livré en début d'année 2024.

UN PROJET URBAIN AMBITIEUX ET PORTEUR DE SENS

Troisième commune de l'Hérault avec 45.000 habitants et premier port de pêche de Méditerranée, Sète propose un cadre de vie privilégié à ses habitants. Fort de son attractivité et avec le concours de l'opérateur d'aménagement SA ELIT, la commune a engagé un projet de renouvellement urbain de grande ampleur à l'entrée Est de la ville le long du canal de la Peyrade et de la zone portuaire.

Le quartier Rive Sud est porteur des ambitions de Sète pour répondre aux besoins de logements de qualité accessible à tous, tout en limitant l'étalement urbain. Cette reconquête des friches industrielles vers l'est en direction de Frontignan et Balaruc est un acte urbain majeur pour la commune et le rayonnement de l'agglomération. Avec ce projet, la ville renoue avec son port grâce à une promenade piétonne en surplomb qui permettra de contempler l'activité portuaire. UNITI est fier de participer à cette première phase en mobilisant tous ses savoir-faire.

DU LOGEMENT SOCIAL À LA RÉSIDENCE SERVICES SENIORS ABORDABLE

Au cœur de ce nouveau quartier, UNITI développe un ensemble de résidences immobilières, BELLEVUE Saint Clair, comptant au total 228 logements :

58 logements en accession libre et à prix maîtrisé , du T2 au T4 et aux prestations haut de gamme ;

, du T2 au T4 et aux prestations haut de gamme ; 30 logements locatifs sociaux gérés par l'OPH SÈTE THAU HABITAT ;

140 logements en résidence services séniors abordable dont la gestion et l'exploitation est assurée par AQUARELIA, partenaire historique d'UNITI. La résidence compte également un restaurant, avec une cuisine « fait maison », des salons, des salles ludiques et des espaces extérieurs partagés.

L'opération abritera également une centaine de places de stationnement, ainsi que les locaux de DALKIA pour la sous-station de thalassothermie de cette première tranche de la ZAC.



UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE INNOVANTE

Le quartier Rive Sud de Sète est un laboratoire pour le développement et l'usage de nouvelles énergies renouvelables, permettant d'allier confort de vie et préservation de l'environnement.

La ville a ainsi prévu avec DALKIA, la mise en œuvre d'un réseau urbain permettant d'assurer le chauffage mais aussi la climatisation des logements par un dispositif de thalassothermie pensé dès la conception des programmes immobiliers.

Cette installation sera composée d'une boucle d'eau tempérée reliant la station d'échange sur eau de mer à des pompes à chaleur réversibles installées au pied de chaque bâtiment. L'eau de mer captée à une profondeur de 4 mètres, à une température comprise entre 12 et 24°C, permettra de réchauffer ou refroidir le circuit d'eau douce via des échangeurs thermiques.

Alimenté par une énergie locale et renouvelable, ce réseau de thalassothermie offre une grande flexibilité et une robustesse technique et financière sur le long terme pour améliorer dans la durée, la performance énergétique des résidences BELLEVUE Saint Clair. Il permettra en outre de lutter contre le réchauffement climatique en évitant l'émission de près de 4.600 tonnes de CO2 chaque année. Il contribuera également à réduire significativement la facture énergétique de chaque usager par rapport aux solutions classiques.



UNE MIXITÉ D'USAGE AU SERVICE DU BIEN- Ê TRE SOCIAL

BELLEVUE Saint Clair s'inscrit dans la stratégie de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) menée par UNITI avec des engagements forts à l'égard de ses principales parties prenantes pour affirmer son utilité sociétale et être un acteur responsable pour le développement des territoires.

Les appartements en accession abordable proposent des prix à partir de 152.758 euros TTC (hors stationnement) permettant de trouver ainsi le juste budget pour les primo-accédants et les investisseurs patrimoniaux en résidence principale.

Les 30 logements locatifs sociaux ont été pensés pour accueillir de jeunes familles et des seniors. Financés en PLUS-PLAI, ils garantissent des loyers aux prix les plus bas et sont le reflet d'une volonté forte de la collectivité de permettre l'accès au logement pour tous au cœur de la ville.

La résidence services seniors, avec ses 140 logements, son restaurant, ses terrasses et ses jardins, est un véritable lieu de vie permettant d'envisager de multiples activités ouvertes sur le quartier. L'exploitation de l'établissement est assurée par AQUARELIA qui propose aux résidents un concept « tout compris » accessible à tous et sera à l'origine de la création d'une trentaine d'emplois directs.

L'opération BELLEVUE Saint Clair au sein du nouveau quartier Rive Sud de Sète, démontre ainsi le savoir-faire d'UNITI à promouvoir des programmes immobiliers neufs bas carbone et à répondre aux besoins locaux, notamment en offrant aux habitants des logements accessibles de qualité, avec une typologie de produits diversifiée, tant en termes d'accession que d'usage et de service.

A propos d'UNITI

Fondé en 2012 par Stéphane Oria, le Groupe UNITI est un acteur de référence de la promotion immobilière résidentiel en France. Acteur du développement des territoires, UNITI produit pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels des espaces de vie de qualité abordables pour tous. Grâce à son double positionnement en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI crée et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et donnent du sens et de l'attractivité aux territoires.

UNITI appuie son développement sur des partenariats stratégiques clés, en particulier avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour accélérer son expansion sur le marché du logement résidentiel français, et avec la société de gestion PRIMONIAL REIM, le groupe OFI et l'exploitant AQUARELIA pour adresser le marché dynamique des résidences services seniors et étudiantes.

Employant près de 40 collaborateurs sur le territoire national à travers six agences, UNITI a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 101,1 M€ (+26,1%) et fait partie du top 30 des promoteurs immobiliers français. Le Groupe UNITI est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnémo : ALUNT).

Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr

