29/07/2022 - 18:00



UNITI et PGIM Real Estate engage une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique et financier

de long terme

Constitution de la nouvelle joint-venture de promotion UNITI CROISSANCE 2

22 M€ d'apport en fonds propres à déployer sur de nouveaux programmes immobiliers

Objectif de développement de près de 220 M€ de volume d'affaires TTC



UNITI, promoteur immobilier de référence au service de la mixité sociale, et PGIM Real Estate annoncent avoir franchi une nouvelle étape de leur partenariat stratégique et financier de long terme avec la création d'une nouvelle joint-venture de promotion, UNITI CROISSANCE 2.

Cette société commune constitue un nouvel accélérateur de développement de l'activité de promotion immobilière du groupe UNITI pour ses programmes d'accession sociale, de logements intermédiaires ou de logements en résidences gérés.

Conformément au communiqué de presse du 12 mai 2022 et concomitamment à leur souscription à l'augmentation de capital de 7,98 M€ réalisée en mai 2022, SILVER HOLDING (société contrôlée par PGIM Real Estate) et UNITI se sont engagés à apporter près de 22 M€ d'apport en fonds propres à cette joint-venture.

Ces ressources financières permettront d'accélérer la croissance du groupe UNITI sur les marchés dynamiques du logement résidentiel conventionné et géré, et en particulier des résidences services seniors (RSS), en sécurisant le déploiement d'un portefeuille d'opérations représentant un volume d'affaires de plus de 220 M€ de production de résidentiel neuf.

Depuis la signature du premier protocole de partenariat en 2019, UNITI et PGIM Real Estate ont mis en œuvre un partenariat de croissance pour développer une offre d'immobilier résidentiel accessible à tous. UNITI CROISSANCE 2 s'inscrit dans la continuité de la première joint-venture constituée en juillet 2019, qui a contribué au développement d'un volume d'affaires d'opérations immobilières de plus de 200 M€. La première utilisation des fonds d'UNITI CROISSANCE 2 portera sur le développement prochain d'une nouvelle résidence services seniors à Toulouse-Muret dont la livraison est prévue en 2024.

Dans une conjoncture économique incertaine, cette nouvelle étape du partenariat entre les deux entreprises témoigne de l'adhésion de PGIM Real Estate à la stratégie du groupe UNITI et confirme son engagement à accompagner son important développement.

Fort d'un positionnement solide, d'un modèle économique de vente en bloc performant et d'un pipeline de projets de plus de 1 milliard d'euros, le groupe UNITI a pour ambition de devenir un acteur national majeur de la promotion de logements accessibles sous toutes ses formes.

Stéphane ORIA, fondateur et PDG d'UNITI, a déclaré : « Nous nous réjouissons de la poursuite de notre collaboration coopérative et inspirante avec PGIM Real Estate. Son soutien ainsi que la croissance rapide de notre groupe sont la preuve que nous répondons non seulement aux besoins concrets de produire des espaces de vie de qualité abordables pour tous, mais que notre vision s'appuie également sur des solutions dont la vocation est de donner du sens et de l'attractivité aux territoires. Fort de ressources financières accrues, nous sommes en mesure d'accélérer davantage le développement de programmes immobiliers, aussi bien en logements conventionnés qu'en résidences gérées. »

Nabil MABED, Managing Director - Head of France, Spain and Portugal de PGIM Real Estate, a conclu : « Nous sommes très heureux du partenariat mis en place il y a 3 ans avec UNITI qui nous offre une exposition au développement de logements abordables et de RSS en France, deux classes d'actifs soutenues par des tendances démographiques puissantes. La poursuite et l'amplification de ce partenariat permettra à UNITI de poursuivre sa forte croissance afin de devenir un leader national de l'immobilier résidentiel accessible à tous. »

A propos d'UNITI

Fondé en 2012 par Stéphane Oria, le Groupe UNITI est un acteur de référence de la promotion immobilière résidentiel en France. Acteur du développement des territoires, UNITI produit pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels des espaces de vie de qualité abordables pour tous. Grâce à son double positionnement en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI crée et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et donnent du sens et de l'attractivité aux territoires.

UNITI appuie son développement sur des partenariats stratégiques clés, en particulier avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour accélérer son expansion sur le marché du logement résidentiel français, et avec la société de gestion PRIMONIAL REIM, le groupe OFI et l'exploitant AQUARELIA pour adresser le marché dynamique des résidences services seniors et étudiantes.

Employant près de 40 collaborateurs sur le territoire national à travers cinq agences, UNITI a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 101,1 M€ (+26,1%). Le Groupe UNITI est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnémo : ALUNT).

Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr

A propos de PGIM Real Estate

PGIM Real Estate est l'un des plus importants investisseurs immobiliers au monde, avec 208,7 milliards de dollars d'actifs bruts sous gestion et administration*. PGIM Real Estate s'efforce d'offrir à ses clients investisseurs et emprunteurs des résultats exceptionnels grâce à une large gamme de solutions d'investissement et de financement couvrant l'ensemble du spectre risque-rendement. PGIM Real Estate est le bras armé en investissement immobilier de PGIM, filiale de gestion d'actifs internationale de Prudential Financial, Inc. (NYSE : PRU) dont les encours sous gestion s'élèvent à 1 400 milliards de dollars.

L'expérience de PGIM Real Estate dans la gestion des risques, sa capacité d'exécution et sa connaissance approfondie des marchés immobiliers s'appuie sur un historique de plus de 50 ans dans l'investissement en immobilier direct, de plus de 140 ans dans le financement immobilier** ainsi que sur l'expertise locale de ses professionnels répartis dans 32 villes par-delà le monde entier. Via une approche différenciée en matière d'investissement, de financement et de gestion d'actifs, PGIM Real Estate s'engage dans des pratiques ayant un impact environnemental et social positif et s'efforce de renforcer les liens entre communautés dans le monde entier.

Pour plus d'informations, visitez le site www.pgimrealestate.com.

*au 31 mars 2022, l'actif net sous gestion s'élève à 137,9 milliards de dollars et l'actif sous administration à 45,9 milliards de dollars.

**incluant l'héritage de la société mère de PGIM, PFI

