BILAN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2022

DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ



Au titre du contrat de liquidité confié par UNITI à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2022 :

7 600 actions

31 625,80 € (*)

(*) Ce montant tient compte de 4 saisies administratives sur le compte de liquidité : 84 € en date du 7/02/2022, 92,96 € en date du 29/03/2022, 82,50 € en date du 28/04/2022 et 82,50 € en date du 16/06/2022

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

9 160 actions

26 988,95 €

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE Nombre d'actions 2 815 4 375 Nombre de transactions 34 29 Montant en capitaux 7 992,70 € 12 971,51 €

A propos d'UNITI

Fondé en 2012 par Stéphane Oria, le Groupe UNITI est un acteur de référence de la promotion immobilière résidentiel en France. Acteur du développement des territoires, UNITI produit pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels des espaces de vie de qualité abordables pour tous. Grâce à son double positionnement en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI crée et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et donnent du sens et de l'attractivité aux territoires.

UNITI appuie son développement sur des partenariats stratégiques clés, en particulier avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour accélérer son expansion sur le marché du logement résidentiel français, et avec la société de gestion PRIMONIAL REIM, le groupe OFI et l'exploitant AQUARELIA pour adresser le marché dynamique des résidences services seniors et étudiantes.

Employant près de 40 collaborateurs sur le territoire national à travers cinq agences, UNITI a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 101,1 M€ (+26,1%). Le Groupe UNITI est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnémo : ALUNT).

