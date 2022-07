UNITI INTEGRE POUR LA PREMIERE FOIS

UNITI, promoteur immobilier de référence au service de la mixité sociale, intègre pour la première fois le Classement des Promoteurs organisé par Innovapresse et se classe 21ème de la catégorie logement résidentiel[1].

Stéphane ORIA, fondateur et PDG d'UNITI : « Cette reconnaissance vient couronner une nouvelle année record pour UNITI. Après avoir franchi en 2021 les caps symboliques des 100 M€ de chiffre d'affaires annuel et des 1.500 logements livrés, nous poursuivons notre trajectoire de forte croissance avec l'ambition de devenir un acteur national de premier plan du logement conventionné et des résidences gérées. Nos perspectives sont prometteuses avec un carnet de commandes en progression permanente et sont soutenues par la puissance de notre modèle économique innovant. »



La rédaction d'Innovapresse a présenté mercredi 6 juillet son 34ème Classement des promoteurs portant sur l'exercice 2021. Édité chaque année, le Classement des Promoteurs est un outil de travail indispensable des professionnels de l'immobilier. Il propose une analyse comparée de l'activité et de la structure des principaux groupes de promotion : dirigeants, stratégies, spécialités (bureaux, logement, logistique ou centres commerciaux), volumes d'activité, zones d'implantation.

Le référencement d'UNITI témoigne de la progression soutenue de son activité au cours des 3 derniers exercices. Avec un chiffre d'affaires 2021 de 101,1 M€, en hausse de 26% par rapport à 2020, et de 100% par rapport à 2018, UNITI poursuit et amplifie sa dynamique de croissance. Son portefeuille d'opérations sous maîtrise foncière et en production chantier comptait environ 5 650 logements à fin 2021, aussi bien en logements conventionnés qu'en résidences gérées, et représentait un volume d'affaires TTC proche de 980 M€ à livrer sur les 3 prochaines années.

Fort de l'attrait des collectivités, des investisseurs institutionnels et des bailleurs sociaux pour l'offre développée par UNITI, le Groupe entend renforcer ses positions parmi les acteurs montants et majeurs de la promotion immobilière en France.

Le palmarès complet ainsi que les différents classements par catégories sont disponibles au lien suivant : www.classementdespromoteurs.com [1] Exprimée en nombre de logements réservés nets sur l'année 2021



A propos d'UNITI

Fondé en 2012 par Stéphane Oria, le Groupe UNITI est un acteur de référence de la promotion immobilière résidentiel en France. Acteur du développement des territoires, UNITI produit pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels des espaces de vie de qualité abordables pour tous. Grâce à son double positionnement en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI crée et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et donnent du sens et de l'attractivité aux territoires.

UNITI appuie son développement sur des partenariats stratégiques clés, en particulier avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour accélérer son expansion sur le marché du logement résidentiel français, et avec la société de gestion PRIMONIAL REIM, le groupe OFI et l'exploitant AQUARELIA pour adresser le marché dynamique des résidences services seniors et étudiantes.

Employant près de 40 collaborateurs sur le territoire national à travers cinq agences, UNITI a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 101,1 M€ (+26,1%). Le Groupe UNITI est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnémo : ALUNT).

Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr

