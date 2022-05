23/05/2022 - 17:30

UNITI clôture avec succès son augmentation de capital et

lève 7,98 M€ pour renforcer sa structure financière

et financer sa croissance

UNITI (Euronext Growth Paris - FR0012709160 - ALUNT) (la « Société »), promoteur immobilier de référence au service de la mixité sociale, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital par voie d'offre au public et avec délai de priorité des actionnaires (l'« Augmentation de Capital »).

Le produit de l'Augmentation de Capital est destiné à fournir à la Société des moyens financiers supplémentaires pour soutenir l'accélération de sa croissance. Les fonds levés lui permettront ainsi de renforcer sa structure financière en vue de i) développer sa présence sur l'ensemble du territoire national à travers notamment le développement de nouvelles agences régionales, et ii) lancer plusieurs programmes sécurisés de son pipeline de projets en développement, en particulier sur les marchés dynamiques du logement résidentiel géré et des résidences services seniors.

Le montant brut de l'Augmentation de Capital (prime d'émission incluse) s'élève à 7 980 000 euros et se traduit par l'émission de 2 800 000 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au prix de 2,85 euros par action.

Au total, 3 007 190 Actions Nouvelles ont été demandées dans le cadre du délai de priorité et de l'offre au public, représentant environ 107,4 % du montant de l'Augmentation de Capital, dont 2 574 760 Actions Nouvelles demandées à titre irréductible et 432 430 Actions Nouvelles demandées à titre réductible par les actionnaires de la Société dans le cadre du délai de priorité. La demande à titre réductible ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 225 240 Actions Nouvelles et la demande dans le cadre de l'offre au public ne sera pas allouée.

Conformément à leur intention, ETABLISSEMENTS ORIA[1] et de SILVER HOLDING[2] ont souscrit à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité à 2 568 674 Actions Nouvelles, et se sont vues allouer à titre réductible 225 222 Actions Nouvelles sur les 432 350 Actions Nouvelles demandées à titre réductible dans le cadre du délai de priorité.

Le capital social de la Société post-Augmentation de Capital s'élève à 1 520 129 euros, divisé en 15 201 290 actions de 0,10 euros de valeur nominale chacune. Les principaux actionnaires, ETABLISSEMENTS ORIA et SILVER HOLDING, détiennent à l'issue de l'Augmentation de Capital respectivement 57,25 % et 36,17 % du capital de la Société (sur une base non diluée).

A l'issue de l'Augmentation de Capital, la répartition du capital social de UNITI est désormais la suivante (sur une base non diluée) :

Sur la base du capital social post-Augmentation de capital, la participation dans le capital d'un actionnaire qui détenait 1,00% du capital social de la Société préalablement à l'Augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est désormais portée à 0,82% :

Participation de l'actionnaire (en %) Avant émission des 2 800 000 Actions Nouvelles 1,00% Après émission des 2 800 000 Actions Nouvelles 0,82%

Par ailleurs, l'incidence de l'émission des Actions Nouvelles sur la quote-part des capitaux propres par action de la Société (calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés (part du groupe) au 31 décembre 2021 corrigés des produits de l'émission résultant du nombre d'actions composant le capital social de la Société à la date du présent communiqué, soit 15 201 290 actions), est la suivante :

Quote-part des capitaux propres par action (en €) Avant émission des 2 800 000 Actions Nouvelles 0,69 € Après émission des 2 800 000 Actions Nouvelles 1,08 €

Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 25 mai 2022. Les Actions Nouvelles émises seront immédiatement assimilées aux actions UNITI existantes, se négocieront sur le marché Euronext Growth® sur la même ligne de cotation (code ISIN FR0012709160) que les actions existantes.

Stéphane ORIA, Président-Directeur Général d'UNITI, a conclu : « La réalisation de cette augmentation de capital témoigne de l'adhésion emportée par notre stratégie de développement et nos perspectives de forte croissance avec environ 5.650 logements à livrer sur les 3 prochaines années. Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer le déploiement de nos projets immobiliers sur des marchés résidentiels porteurs : l'accession sociale, les logements intermédiaires et les logements en résidences services seniors. En ordre de marche pour faire d'UNITI un acteur national de premier plan de la promotion immobilière résidentielle, je tiens à remercier PGIM Real Estate ainsi que l'ensemble de nos actionnaires pour la confiance manifestée au travers de leur participation à cette opération. »

PROSPECTUS

En application des dispositions de l'article L. 411-2-1 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), l'Augmentation de Capital n'a pas donné lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF car le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois est inférieur à 8.000.000 €.

A propos d'UNITI

Fondé en 2012 par Stéphane Oria, le Groupe UNITI est un acteur de premier plan de la promotion immobilière résidentiel en France. Acteur du développement des territoires, UNITI produit pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels des espaces de vie de qualité abordables pour tous. Grâce à son double positionnement en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI crée et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et donnent du sens et de l'attractivité aux territoires.

UNITI appuie son développement sur des partenariats stratégiques clés, en particulier avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour accélérer son développement sur le marché du logement résidentiel français, et avec la société de gestion PRIMONIAL REIM, le groupe OFI et l'exploitant AQUARELIA pour adresser le marché dynamique des résidences services seniors et étudiantes.

Employant près de 40 collaborateurs sur le territoire national à travers cinq agences, UNITI a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 101,1 M€ (+26,1%). Le Groupe UNITI est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnémo : ALUNT).

Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr

Contacts

UNITI

Gilles AUBAGNAC

@ : [email protected] ATOUT CAPITAL

listing sponsor

Rodolphe OSSOLA

@ [email protected] CALYPTUS

communication financière

Cyril COMBE

@ : [email protected]

Avertissement :

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à UNITI et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de UNITI diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. UNITI émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de UNITI et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer au chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document d'Information réalisé à l'occasion du transfert des actions de la Société du marché Euronext Access® Paris vers le marché Euronext Growth® et à la section 3.1.4 du rapport financier annuel 2021 de la Société publié le 29 avril 2022, lesquels peuvent être consultés sur le site Internet s de UNITI (https://uniti-habitat.fr/).

[1] Société dont le capital est détenu à 100% par la société La FINANCIERE D'ALEGIA, elle-même détenue à 100% par M. Stéphane ORIA, Président Directeur Général de UNITI SA.

[2] Société dont le capital est détenu à 100% par un fonds géré par la société PGIM Real Estate.