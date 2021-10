13/10/2021 - 10:30

Première opération de croissance externe : UNITI prend une participation majoritaire au capital du promoteur PREMIERE PIERRE et renforce ainsi sa présence dans le Grand Sud

Le Groupe UNITI, promoteur immobilier de référence au service de la mixité sociale, engage une nouvelle étape de son développement avec la réalisation d'une première opération de croissance externe et l'acquisition de 75 % du capital de la société PREMIERE PIERRE, promoteur spécialisé dans la vente de logements neufs en accession. Jean-Paul SOMMAIN, fondateur et actuel dirigeant de PREMIERE PIERRE, conserve 25% du capital et continue à en assurer la direction générale et le développement sur les prochaines années.

PREMIERE PIERRE : savoir-faire et qualité

Fondée par Jean-Paul SOMMAIN en 1998, PREMIERE PIERRE est un promoteur immobilier indépendant spécialisé dans la construction de logements neufs localisés dans le Grand Sud et dans la région de Montpellier plus particulièrement.

A travers son fondateur et actuel dirigeant, la société capitalise sur une expérience de près de 25 années sur le marché de l'immobilier résidentiel avec plus de 250 logements neufs livrés en moyenne chaque année. Depuis sa création, PREMIERE PIERRE a réalisé de nombreux programmes immobiliers résidentiels dans le Sud de la France combinant logements résidentiels individuels et collectifs, résidences de services, résidences de tourisme, commerces et bureaux. La société s'adresse ainsi à trois typologies de clients : les particuliers primo-accédants, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux.

Très impliqué en matière de développement durable avec la réalisation de bâtiments basse consommation, PREMIERE PIERRE développe une gamme de bâtiments de très haute performance énergétique et thermique, tout en veillant à la qualité architecturale de ses projets et en prenant en compte les besoins des communes et de leurs habitants. La société propose également des services complémentaires de conseil auprès des collectivités locales, d'aménagement de lotissements ou de maîtrise d'ouvrage.

Basée à Lunel (Hérault), l'entreprise compte actuellement 7 collaborateurs et dispose d'un portefeuille de près de 1.100 logements (29 opérations) sous maîtrise foncière et en production chantier, représentant un chiffre d'affaires prévisionnel TTC de 175 millions d'euros à déployer sur la période 2021-2025.

Une opération créatrice de valeur et une continuité dans le management

Avec l'acquisition de PREMIERE PIERRE, UNITI renforce d'une part son empreinte géographique et son potentiel de développement dans des régions en forte croissance à travers un opérateur performant sur son territoire, et diversifie d'autre part son offre à travers une marque reconnue sur le segment des logements neufs en accession.

Les synergies avec UNITI permettront également à PREMIERE PIERRE d'étendre son réseau de clients et de partenaires et d'accélérer ainsi son développement en s'adossant à un acteur majeur de la promotion immobilière en France.

La prise de participation dans PREMIERE PIERRE est effective au 30 septembre 2021. A compter de cette date, le Groupe PREMIERE PIERRE sera ainsi consolidé dans les comptes d'UNITI par intégration globale. Compte tenu des programmes en cours de développement et de l'accélération de la croissance de PREMIERE PIERRE attendue en 2021, son intégration dans les comptes d'UNITI devrait donc être relutive dès le premier exercice.

Afin de garantir le développement du portefeuille d'opérations de PREMIERE PIERRE et une intégration dans les meilleures conditions, Jean-Paul SOMMAIN conserve la Direction générale pendant un minimum de trois années. L'accord est également assorti de promesses additionnelles permettant l'acquisition par UNITI du solde restant des actions de PREMIERE PIERRE à compter d'octobre 2024.

Des visions partagées

« Nous sommes enthousiastes de rejoindre UNITI qui est un acteur avec lequel nous partageons un grand nombre de valeurs, notamment en termes de performances économiques, environnementales et sociétales. Son empreinte nationale et sa capacité à accroître le champ de nos développements sur les marchés des logements conventionnés et gérés nous permettront de franchir une nouvelle étape dans notre développement pour apporter des solutions durables d'hébergement au service de nos clients et partenaires », indique Jean Paul SOMMAIN, Dirigeant fondateur de PREMIERE PIERRE.

Stéphane ORIA, fondateur et PDG d'UNITI déclare : « Nous sommes fiers d'annoncer cette première acquisition significative qui illustre notre volonté d'accélérer le développement d'UNITI à travers des relais de croissance externe à fort potentiel. PREMIERE PIERRE dispose d'une expertise riche et d'une vision très affirmée du marché de la vente de logements neufs en accession. Nous avons été séduits par le parcours de PREMIERE PIERRE, par la compétence, les valeurs et la très forte notoriété de Jean-Paul SOMMAIN qui va rejoindre le management de notre groupe et poursuivre le développement de PREMIERE PIERRE dont il reste actionnaire. Fortement complémentaire avec notre modèle de vente en bloc, PREMIERE PIERRE nous permet de renforcer à la fois notre maillage territorial et notre diversification dans la vente à la découpe ».

Première Pierre - Programme Les Terrasses du Capiscol à Agde (34)



A propos de PREMIERE PIERRE

Fondée en 1998, la société PREMIERE PIERRE est spécialisée dans la promotion immobilière et a réalisé l'essentiel de ses opérations dans le Grand Sud et la région de Montpellier plus particulièrement. Conçues selon les dernières règles environnementales en vigueur, les résidences Première Pierre sont construites à partir de matériaux nobles et durables. L'ensemble des nouvelles résidences bénéficient du label BBC Effinergie.

Au-delà de l'immobilier résidentiel, Première Pierre intervient dans d'autres domaines de l'immobilier tels que le conseil aux collectivités territoriales, le montage d'opérations, la maîtrise d'ouvrage auprès d'investisseurs privés et des opérateurs sociaux, l'aménagement de lotissements en zones péri-urbaines ainsi que la réalisation de toutes opérations d'immobiliers tertiaires et commerciales.

Pour en savoir plus : www.premierepierre.fr



A propos d'UNITI

Fondée en 2012 par Stéphane ORIA, le Groupe UNITI est un acteur de premier plan de la promotion immobilière résidentiel en France. Acteur du développement des territoires, UNITI produit pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels des espaces de vie et de qualité abordables pour tous. Grâce à son double positionnement en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI crée et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et donnent du sens et de l'attractivités aux territoires.

UNITI appuie son développement sur des partenariats stratégiques clés, en particulier avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour accélérer son développement sur le marché du logement résidentiel français, et avec l'exploitant AQUARELIA pour adresser le marché dynamique des résidences services seniors.

Fort d'une trentaine de collaborateurs et présent sur le territoire national à travers cinq agences, UNITI a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 80 M€ (+13,4%). Le groupe UNITI est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnémo : ALUNT).

Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr

