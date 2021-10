05/10/2021 - 08:30

UNITI franchit le seuil symbolique du millième logement livré depuis sa création et accélère sa croissance avec près de 6.000 logements

à livrer sous 3 ans

UNITI dépasse la barre du millième logement livré depuis sa création et cible 2.000 logements livrés d'ici la fin de l'année 2022

Forte visibilité et croissance à moyen terme soutenues par un portefeuille global de 6.000 logements conventionnés et gérés à livrer sur les 3 prochaines années

Le Groupe UNITI, promoteur immobilier de référence au service de la mixité sociale, confirme la dynamique de forte croissance de ses activités à moyen terme, soutenue par un volume proche de 2.100 logements en production chantier et par un portefeuille de près de 4.000 logements sous maîtrise foncière développé depuis 18 mois par le réseau des cinq agences UNITI.

Seuil symbolique du 1.000ème logement livré franchi avec la livraison du programme « L'ESTEREL » à TOULON, illustration des savoir-faire d'UNITI dans l'immobilier résidentiel accessible à tous

A l'occasion de la livraison fin septembre 2021 du programme « L'ESTEREL» à TOULON (Var), UNITI franchit le seuil symbolique du millième logement livré sur son offre fondamentale de logement conventionné et d'accession à prix maîtrisé déployée depuis la création du Groupe en 2012.

La résidence « L'ESTEREL » totalise 95 logements répartis sur 2 bâtiments collectifs construits en conformité avec les dernières normes en vigueur en matière acoustique, électrique et thermique. L'intégralité des logements a été livrée en moins de 24 mois et commercialisée dans des temps records. Ainsi, 39 logements soit près de 41% du programme ont été vendus dès le mois d'octobre 2019 dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) auprès du bailleur social Toulon Habitat Méditerranée et 52 logements en accession libre à la propriété (sur un total de 56) étaient vendus à la livraison.

Ce programme, composé de typologies de logements adaptées à la résidence principale comme à l'investissement locatif (T2 et T3), a rencontré localement un vif succès commercial grâce à son emplacement et à sa qualité architecturale dans un environnement à la fois protégé (Zone de Revitalisation Urbaine) et dynamique, avec des conditions financières favorable à l'accession (TVA réduite 5,5 % pour un prix de vente TTC à partir de 140.000 euros).

Cette opération illustre le savoir-faire d'UNITI à promouvoir des programmes immobiliers neufs permettant de réhabiliter et de transformer en profondeur des territoires avec des habitats et des équipements favorisant la mixité sociale.

Forte visibilité et croissance à moyen terme soutenues par un portefeuille global de 6.000 logements conventionnés et gérés à livrer sur les 3 prochaines années

Bénéficiant d'un portefeuille d'environ 2.100 logements en production chantier (34 opérations) dont l'essentiel est à livrer sous 18 mois, le Groupe UNITI prévoit de doubler d'ici la fin de l'année 2022 le volume de logements livrés depuis sa création, confirmant ainsi l'accélération de ses activités de production.

Cette dynamique de croissance sera notamment soutenue par la livraison, au cours de l'année 2022, de cinq premières résidences services seniors (« RSS ») représentant de l'ordre de 475 logements, toutes vendues en bloc (VEFA) à la société de gestion PRIMONIAL REIM dans le cadre du contrat de partenariat conclu en juillet 2020 et portant sur la construction de 20 RSS.

Enfin, avec près de 4.000 logements sous maîtrise foncière, dont 35% de logements gérés (RSS), développés depuis 18 mois par le réseau des cinq agences UNITI localisées à Paris, Toulouse, Sète, Nice et Boulogne-sur-Mer, et dont la majorité est destiné à être vendue en bloc (VEFA) auprès de bailleurs sociaux et d'acheteurs institutionnels, le Groupe dispose d'une forte visibilité sur son volume d'activité à livrer sur les années 2023 et 2024.

Stéphane Oria, fondateur et PDG d'UNITI déclare : « Cette accélération de la croissance du volume de logements livrés traduit la place désormais prise par UNITI dans le paysage français de la promotion immobilière. Notre positionnement sur le marché du logement résidentiel accessible à tous et notre modèle économique axé sur la vente en bloc continuent à faire leurs preuves et démontrent la capacité d'UNITI à développer un portefeuille d'opérations immobilières et à le convertir rapidement à la vente. Avec de nombreux développements prévus, aussi bien dans le logement conventionné que le logement géré, UNITI dispose de forts potentiels pour conforter sa dynamique et son statut de promoteur immobilier de référence au service de la mixité sociale. Pour soutenir cette ambition et accélérer davantage notre développement, nous sommes dorénavant attentifs aux opportunités de croissance externe, qui nous permettraient de renforcer nos fondamentaux et notre empreinte territoriale. »

A propos d'UNITI

Fondé en 2012 par Stéphane Oria, le Groupe UNITI est un acteur de premier plan de la promotion immobilière résidentiel en France. Acteur du développement des territoires, UNITI produit pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les investisseurs institutionnels des espaces de vie de qualité abordables pour tous. Grâce à son double positionnement en logement conventionné et en résidentiel géré, UNITI crée et réalise des projets immobiliers qui anticipent les besoins en matière de mixité sociale et donnent du sens et de l'attractivités aux territoires.

UNITI appuie son développement sur des partenariats stratégiques clés, en particulier avec le groupe PGIM REAL ESTATE pour accélérer son développement sur le marché du logement résidentiel français, et avec la société de gestion PRIMONIAL REIM et l'exploitant AQUARELIA pour adresser le marché dynamique des résidences services seniors.

Fort d'une trentaine de collaborateurs et présent sur tout le territoire national à travers cinq agences, UNITI a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 80 M€ (+13,4%). Présent sur tout le territoire national à travers cinq agences, le groupe est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0012709160, code mnémo : ALUNT).

