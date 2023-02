23/02/2023 - 18:00

Une collecte commerciale en progression de +4% à 1 757 M€

Un PNB en recul de -5% à 188,4 M€

Un résultat net consolidé de +4,2 M€

Le Conseil d'Administration de l'Union Financière de France Banque (UFFB), qui s'est tenu le 23 février 2023, a arrêté les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

À l'occasion de cette publication, Fred Vianas, Directeur Général de l'UFF, déclare : « Le contexte de marché défavorable, tant sur les marchés actions qu'obligataires, a pesé sur les résultats de l'UFF, impactant largement les commissions sur encours. Ceci masque la progression de l'activité commerciale et l'augmentation des commissions de placement que je tiens à saluer. Je remercie nos clients pour leur confiance ainsi que les équipes pour la dynamique commerciale et pour le déploiement de la feuille de route de l'UFF à horizon 2023.

En 2023, par sa prise de contrôle de 100% du capital, Abeille Assurances Holding démontre toute sa confiance et sa volonté d'investir dans notre Société sur le long terme. »

Faits marquants :

Portée par la hausse de la productivité du réseau, la collecte commerciale atteint son niveau le plus haut depuis 5 ans, à 1 757 M€ qui se décompose entre le Réseau Salarié pour 1 591 M€ et le Réseau d'Indépendants pour 166 M€.

L'année 2022 a été marquée par la baisse des marchés actions et la hausse des taux obligataires qui impactent négativement les commissions sur encours de -11 M€ ainsi que le résultat financier qui ressort à -3 M€ du fait de la baisse de la valeur du portefeuille de placement propre comptabilisé en valeur de marché par résultat.

Les charges d'exploitation restent maîtrisées (+0,4 M€) malgré un contexte inflationniste et la reprise de l'animation commerciale en présentiel.

Le résultat d'exploitation et le résultat net ressortent en retrait sensible sur l'année, respectivement à +6,4 M€ et +4,2 M€.

Activité commerciale :

Collecte commerciale 2021 2022 Variation

2022/ 2021 - Réseau Salarié 1 560 1 591 2% - Réseaux d'Indépendants 135 166 23% Collecte commerciale globale (M€) 1 695 1 757 4%



L'activité commerciale[1] globale s'élève à 1 757 M€, à comparer à 1 695 M€ en 2021 :

L'activité commerciale du Réseau Salarié , à 1 591 M€, est en progression de +2% par rapport à 2021, avec un réseau commercial de 826 personnes (-2%) dont la productivité commerciale a augmenté de +8%. L'évolution de la collecte commerciale est contrastée en fonction des secteurs d'activité : l'« Assurance » est en baisse de -5% tandis que les « Valeurs Mobilières » augmentent de +37% et l'« Immobilier » de +10% (+22% pour l'immobilier direct et -2% pour les souscriptions en parts de SCPI) et que l'« Entreprise » est stable.

, à 1 591 M€, est en progression de +2% par rapport à 2021, avec un réseau commercial de 826 personnes (-2%) dont la productivité commerciale a augmenté de +8%. L'évolution de la collecte commerciale est contrastée en fonction des secteurs d'activité : l'« » est en baisse de -5% tandis que les « » augmentent de +37% et l'« » de +10% (+22% pour l'immobilier direct et -2% pour les souscriptions en parts de SCPI) et que l'« » est stable. Le Réseau d'Indépendants affiche une progression de +23% de sa collecte commerciale par rapport à 2021, à 166 M€, et des rattachements de portefeuilles assurantiels détenus par les CGPI affiliés au groupement CGPE, à 84 M€ sur l'année 2022 (en hausse de +31% par rapport à 2021).



Résultats financiers consolidés 2022 :

Résultats Financiers 2021 2022 Variation

2022/ 2021 PNB (M€) - 1er Trimestre 46,8 44,8 -4% - 2ème Trimestre 49,1 44,9 -9% - 3ème Trimestre 46,0 44,3 -4% - 4ème Trimestre 56,9 54,4 -4% PNB cumulé au 31 décembre (M€) 198,8 188,4 -5% - dont commissions de placement 83,6 87,4 5% - dont commissions sur encours 115 103,6 -10% - dont produits (pertes) net(te)s d'intérêts et divers 0,2 -2,6 NA Charges d'exploitation au 31 décembre (M€) 180,6 181,0 0% Résultat d'exploitation au 31 décembre (M€) 17,3 6,4 -63% Résultat net consolidé au 31 décembre part du Groupe (M€) 11,7 4,2 -64% Actifs administrés en fin de période (Md€) 13,1 12,3 -6%



Les résultats financiers consolidés 2022 se caractérisent par :

Une collecte nette[2] en progression et positive de +164 M€ (+24 M€ en 2021), avec une forte baisse des rachats, sinistres et remboursements de fonds à terme (-22%).

Des actifs administrés[3] en fin de période de 12,3 Mds€ (contre 13,1 Mds€ au 31 décembre 2021) en diminution de -­­6% du fait des variations de cours négatives (-953 M€ en 2022 contre +634 M€ en 2021).

Le Produit Net Bancaire ressort à 188,4 M€, en baisse de -5% sur l'année par rapport à 2021 (198,8 M€). Les commissions de placement sont en progression de +5% à 87,4 M€ et en ligne sur tous les secteurs d'activité avec la collecte commerciale. Les commissions sur encours sont, quant à elles, en retrait de -10% à 103,6 M€ du fait de la baisse des marchés financiers, impactant plus particulièrement les actifs les plus rémunérateurs. Le résultat financier affiche une perte de -3 M€, contre un gain de +0,1 M€ au 31 décembre 2021. En effet, la hausse des rendements obligataires au cours du 1er semestre 2022 a impacté à la baisse la valeur des OPC obligataires comptabilisés en valeur de marché par résultat. Le changement de supports d'investissement de la trésorerie en cours d'année a permis de générer un résultat positif de +0,9 M€ au 2nd semestre contre -4,2 M€ au 1er semestre.

Un Résultat d'Exploitation de +6,4 M€, en forte diminution du fait de la baisse du PNB et malgré une quasi-stabilité des charges d'exploitation (181,0 M€ contre 180,6 M€ au 31 décembre 2021). Les rémunérations commerciales diminuent de -3% (-2,6 M€) moins fortement que l'effectif moyen (-6%), du fait de la hausse des rémunérations variables en lien avec l'évolution de la productivité. Les autres charges d'exploitation progressent (+4%) dans un contexte d'inflation et de reprise de l'animation commerciale en présentiel.

Un Bénéfice Net annuel de +4,2 M€, contre +11,7 M€ en 2021.



Structure financière

La structure bilancielle consolidée est solide, avec une trésorerie (placements et liquidités) de 143 M€ en baisse par rapport au 31 décembre 2021 (233 M€) du fait principalement du versement du solde du dividende de 3 € par action, en mai 2022. Les dettes et créances d'exploitation sont exclusivement à court terme.

Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 134 M€, contre 177 M€ au 31 décembre 2021, avant distribution du dividende.

Ces éléments traduisent la solidité financière de l'UFF, satisfaisant ainsi les exigences réglementaires avec un ratio de solvabilité CRD IV Bâle 3 de 25,9%, un ratio de liquidité à un mois de 548% et un ratio NFSR de 119%.



Dividende

Dans ce contexte et considérant la volonté d'Abeille Assurances de soutenir le développement de l'UFF, notamment via la modernisation de ses systèmes d'information, le Conseil d'Administration, réuni le 23 février 2023 pour arrêter les comptes, a décidé de ne pas proposer de versement de dividende à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 25 mai prochain.



Perspectives

L'année 2023 sera consacrée à la poursuite de la Feuille de Route initiée au 1er semestre 2022, avec notamment le programme de transformation numérique, et à la préparation du plan stratégique 2024-2026.

Afin d'accompagner la dynamique de croissance de l'activité, l'investissement dans le réseau commercial demeure la priorité de l'UFF, avec un plan ambitieux de recrutement de conseillers et d'amélioration du processus d'intégration des nouveaux collaborateurs.



OPA d'Abeille Assurances Holding

Le 28 novembre 2022, Abeille Assurances Holding a annoncé son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire (l'« Offre ») sur les actions UFF au prix de 21 € par action. Dans un contexte où l'UFF n'entend pas recourir au marché pour se financer, l'Offre est motivée par la volonté d'Abeille Assurances Holding de i) renforcer ses liens avec l'UFF et soutenir au mieux son projet stratégique, ii) favoriser le développement d'UFF notamment via la modernisation de ses systèmes d'information, iii) simplifier le fonctionnement d'Abeille Assurances Holding et ses filiales et iv) supprimer les coûts récurrents et contraintes inhérentes à l'inscription de la société à la cote sur un marché réglementé.

Le 24 janvier 2023, l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») a rendu un avis positif sur la conformité de l'Offre et a émis son visa sur la note d'information et la note en réponse relatives à l'Offre.

A l'issue de l'Offre, ouverte du 26 janvier 2023 au 15 février 2023, Abeille Assurances Holding détient directement ou indirectement 94,84% du capital et des droits de vote d'UFF et a demandé la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire visant les actions UFF qui interviendra le 1er mars 2023.



Autres informations

Les procédures d'audit, sur les comptes annuels et consolidés, ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Les rapports de certification seront remis, après vérification du rapport de gestion et après réalisation des autres procédures requises. Le rapport financier annuel sera déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public sur le site internet de la société, dans les délais réglementaires.

La présentation détaillée des résultats annuels 2022 sera également disponible le 24 février 2023, sur le site internet de l'UFF, à la rubrique « Actionnaires » (https://www.uff.net/actionnaires-investisseurs/74).

En raison de l'intégration opérationnelle des activités du Groupe, les chiffres de la société mère sont difficilement interprétables isolément. Le résultat net social de l'exercice 2022 de l'Union Financière de France Banque s'élève à +17,2 M€.

Abeille Assurances, société mère de l'Union Financière de France Banque, est considérée comme « partie liée ». Les relations opérationnelles entre les sociétés du Groupe de l'Union Financière de France et Abeille Assurances concernent l'activité d'assurance vie, la gestion financière de certains OPC, des opérations de placement et des prestations informatiques.



L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui propose des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de près de 1 200 salariés, dont plus de 800 dédiés au conseil.

Au 31 décembre 2022, l'Union Financière de France compte 190 000 clients, dont 169 000 particuliers et 21 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

[1] Versements clients sur les produits commercialisés par le groupe UFF (Titres financiers, Assurance vie et Immobilier) au travers de son réseau salarié et de son réseau d'indépendants.

[2] Versements clients sur les produits commercialisés par le groupe UFF (Titres financiers, Assurance vie et Immobilier) au travers de son réseau salarié.

[3] Investissements des clients dans des titres financiers ou assurance vie gérés ou conseillés par le Groupe UFF.