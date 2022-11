28/11/2022 - 08:00

Paris, le 28 novembre 2022

Le Conseil d'Administration, réuni le 25 novembre 2022, a pris acte de la démission de la société ABEILLE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT de ses fonctions d'Administrateur et a décidé de coopter Monsieur Renaud CÉLIÉ, qui exerçait jusqu'à présent les fonctions de représentant permanant d'ABEILLE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT au sein du Conseil d'Administration, en remplacement. La cooptation de Monsieur Renaud CÉLIÉ sera proposée à la ratification de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Le Conseil d'Administration a également pris acte, d'une part, de la désignation de Madame Orsolya HEGEDUS en qualité de représentante permanente d'Abeille IARD & SantÉ et de Madame Angéline DERACHE en qualité de représentante permanente d'Abeille Vie en son sein et, d'autre part, du renouvellement du mandat de Monsieur Franck ZIOLKOWSKI en qualité d'administrateur représentant les salariés pour une durée statutaire de quatre ans, à effet à compter du 11 octobre 2022.

Éléments Biographiques

Renaud CÉLIÉ

Actuaire diplômé de l'ISUP en 1992, Renaud CÉLIÉ est titulaire d'une double maitrise en mathématiques appliquées et ingénierie mathématiques de l'université Paris VI Pierre et Marie Curie. Après 6 années à la Direction internationale des AGF (1994-2000), puis 3 ans en Amérique du Sud au sein d'Allianz South America, il occupe ensuite, entre 2003 et 2011, au sein d'Allianz France, les fonctions de Directeur des opérations & systèmes d'information du pôle Partenariats Vie, puis celles de Directeur général de la filiale d'assurance COPARC, et de Directeur général délégué de W Finance. En 2012, il rejoint le groupe Apicil en tant que Directeur général délégué, en charge du pôle finances & performance, puis en janvier 2019 du pôle épargne & services financiers. En 2022, il est désigné Directeur Général Délégué d'Abeille Assurances en charge du Développement, de la direction transformation digitale & IT et des services aux Clients.

Orsolya HEGEDUS

Diplômée de l'Université Paris-X et du CAPA (date de prestation de serment : 2001, avocat au Barreau de Paris), Orsolya HEGEDUS a exercé en tant qu'avocat spécialisé en droit des assurances au sein des cabinets Gide Loyrette Nouel (2001 – 2012) et Norton Rose Fulbright (2012 – 2019). Elle a rejoint en 2019 la Direction Juridique Groupe de Groupama Assurances Mutuelles dans les fonctions de Directeur Conseil juridique, Déontologie et Contentieux. En septembre 2022, elle est nommée Directeur juridique chez Abeille Assurances.

Angeline DERACHE

Diplômée d'une école de commerce (ESLSCA Paris), d'un diplôme de Juriste Conseil en Entreprise (DJCE) et du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA), Angéline DERACHE exerce pendant une dizaine d'années en tant qu'avocate spécialisée en M&A. Elle rejoint la Macif en 2004 en tant qu'adjointe à la directrice juridique. En 2016, elle intervient comme chef de Cabinet de la Macif-Mutualité devenue depuis Apivia Macif Mutuelle, puis, en 2019, sa mission évolue auprès du directeur de la stratégie et performance du Groupe Macif en vue de la constitution d'Aéma Groupe.

En 2021, elle contribue au processus d'acquisition d'Aviva France.

Elle est nommée directrice de Cabinet du Directeur général d'Abeille Assurances en charge de la stratégie, la coordination et le pilotage des activités Abeille Assurances depuis le 1er janvier 2022.

Franck ZIOLKOWSKI

Rentré à l'UFF en 1994 à l'agence de Lille, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, Franck ZIOLSKOWSKI est nommé en 1995 Responsable commercial pour la région Sambre-Hainaut. De 1998 à 2007, il devient Responsable commercial de toute la région Lilloise, puis de 2008 à 2020, Directeur Entreprise de la région Hauts de France. Depuis 2020, il exerce les fonctions de Responsable du Développement Entreprise.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de plus de 1 200 salariés, dont plus de 800 dédiés au conseil.

Au 30 septembre 2022, l'Union Financière de France compte 191 000 clients, dont 170 000 particuliers et 21 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

