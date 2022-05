Secteur ICB : 30202010 - Gérants d'actifs et dépositaires

Paris, le 12 MAI 2022

L'UFF présente son Produit Net Bancaire du 1er trimestre 2022. À 44,8 M€, le PNB est en diminution de 4% par rapport à celui du 1er trimestre 2021 (46,8 M€), pénalisé par la baisse des marchés financiers, alors que la collecte commerciale, à 394 M€, progresse de 7% dans un marché de l'épargne à tendance très positive.



Fred Vianas, Directeur Général d'UFF Banque, déclare :

« Je salue la dynamique commerciale de début d'année dans un contexte où les évolutions défavorables des marchés pèsent sur nos revenus. C'est dans une relation de proximité et sur le long terme, quelle que soit la phase du cycle économique, que l'UFF mobilise l'ensemble de ses ressources pour accompagner ses clients. Je tiens à remercier nos clients pour leur confiance et nos collaborateurs pour la dynamique du premier trimestre 2022. »



394 M€ de collecte commerciale [1]

Collecte commerciale 1er trimestre 2021 1er trimestre 2022 Variation 2022/2021 - Réseau Salarié 335 350 4% - Réseau d'indépendants 36 44 22% Collecte commerciale globale (M€) 371 394 7%



La collecte commerciale du Réseau Salarié s'établit à 350 M€, portée par l'ensemble de ses secteurs d'activité - l'Entreprise (+38%), l'Immobilier direct (+13%), les Valeurs Mobilières (+8%) et les SCPI (+7%) - à l'exception du secteur Assurances (-5%), qui se consolide à 190 M€ après la forte croissance du 1er trimestre 2021. Le léger recul de l'effectif commercial depuis le début de l'année (?2%) est compensée par l'augmentation de la productivité moyenne par conseiller (+14%).

En ce qui concerne le Réseau d'Indépendants, la collecte commerciale s'établit à 44 M€, en hausse de +22%, portée par la stratégie mise en œuvre de rattachements des portefeuilles détenus par les CGPI affiliés au groupement CGPE. Le secteur Assurances est en forte hausse (+31%, soit +8 M€).



44,8 M€ de Produit Net Bancaire

1er trimestre 2021 1er trimestre 2022 Variation 2022/2021 PNB (en million d'euros) 46,8 44,8 -4% - dont commissions de placement 18,3 19,1 4% - dont commissions sur encours 28,5 27,6 -3% - dont produits (pertes) net(te)s d'intérêts et divers 0,0 -1,9 NS Actifs administrés en fin de période (Md€) 12,6 12,6 0%



19,1 M€ de commissions de placement

Les commissions de placement augmentent de +4% en lien avec la bonne dynamique commerciale. Les commissions du secteur Entreprise ressortent en forte hausse (+87%, soit +0,8 M€) bénéficiant de la dynamique de collecte mais également de la perception de commissions « upfront ». Les commissions du secteur Assurance progressent de +1% malgré la baisse de la collecte dans un contexte de défense des marges. Le secteur Immobilier augmente quant à lui de +2%, porté par les SCPI (+13%) en dépit d'un Immobilier direct en retrait (?7%). Les commissions du secteur Valeurs Mobilières s'établissent à 0,9 M€, en retrait de 0,4 M€ (?27%) comparées à l'année précédente en raison de la perception de commissions « upfront » au 1er trimestre 2021.



27,6 M€ de commissions sur encours

La collecte nette[2] est positive à +5 M€ contre +3 M€ l'an dernier, pâtissant d'un effet conjoncturel négatif lié à l'arrivée à terme de fonds collectifs de placement (-30 M€ vs -2 M€ en 2021). Le taux de sorties (rachats et sinistres) est contenu à 7,4%, comparé à un taux élevé de 9,7% au 1er trimestre 2021.

Les actifs administrés[3] moyens progressent de +2% entre le 1er trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022 pour s'établir à 12,6 Mds€ en fin de période, niveau comparable à celui du 31 mars 2021. Toutefois, les commissions sur encours reculent de -3% à 27,6 M€ (contre 28,5 M€ au 1er trimestre 2021) du fait de la baisse des actifs les plus rémunérateurs dans un contexte de marché défavorable et de commissions de mouvements en retrait.



1,9 M€ de pertes nettes d'intérêts et divers

La baisse des marchés au 1er trimestre 2022 a impacté le portefeuille propre d'OPC obligataires générant (-1,2 M€) de moins-values latentes et (-0,7 M€) de moins-values réalisées. Le portefeuille propre est composé de titres « Investment Grade » de notation moyenne (BBB) et est comptablement évalué à la juste valeur par résultat.



Perspectives

Avec une bonne dynamique commerciale, le PNB ressort néanmoins en baisse de -4% à fin mars 2022 par rapport à fin mars 2021 dans un contexte de baisse des commissions sur encours et de résultat financier largement négatif à -1,9 M€.

Dans un environnement macro-économique complexe - guerre en Ukraine, retour de l'inflation, hausse des taux et pandémie qui se prolonge particulièrement en Asie - la qualité du conseil patrimonial, de proximité et dans la durée, est d'autant plus importante. Cela devrait permettre au Groupe UFF de poursuivre la dynamique de collecte commerciale tout en menant les actions adéquates pour défendre les marges.

Sur le plan opérationnel, la nomination de Fred Vianas en tant que Directeur Général de l'UFF s'est accompagnée de la mise en place d'une organisation resserrée autour de 6 pôles (Développement, Réseau, Opérations, Richesses Humaines, Régalien et Communication & Engagement). Celle-ci vise à mettre l'entreprise en mouvement pour répondre aux enjeux immédiats et préparer ensuite le prochain plan stratégique, en lien avec celui d'Aéma Groupe, nouvel actionnaire de référence de l'UFF.



Prochain rendez-vous : le 28 juillet 2022 pour la publication des résultats semestriels.



L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de plus de 1 200 salariés, dont plus de 800 dédiés au conseil.

Au 31 mars 2022, l'Union Financière de France compte 192 000 clients, dont 171 000 particuliers et 21 000 entreprises.

[1] Versements clients sur les produits commercialisés par le groupe UFF (Titres financiers, Assurance vie et Immobilier) au travers de son réseau salarié et de son réseau d'indépendants.

[2] Investissements des clients, nets des désinvestissements des clients, dans l'actif administré sur la période. A compter de fin 2021, la collecte nette intègre les contrats distribués par l'UFF et assurés par les partenaires autres qu'Abeille Assurances. Les éléments historiques ont été retraités afin de permettre la comparabilité.

[3] Investissements des clients dans des titres financiers ou assurance vie gérés ou conseillés par le Groupe UFF. A compter de fin 2021, les actifs administrés intègrent les contrats distribués par l'UFF et assurés par les partenaires autres qu'Abeille Assurances. Les éléments historiques ont été retraités afin de permettre la comparabilité.