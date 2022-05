03/05/2022 - 03:00

Paris, le 3 mai 2022

MODALITES DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE informe ses actionnaires qu'ils seront convoqués en Assemblée Générale Mixte, le mardi 24 mai 2022 à 14 heures 30 à l'Hôtel des Arts et Métiers, 9 bis avenue d'Iéna, 75116 Paris.

L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 18 avril 2022. L'avis de convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 9 mai 2022.

Les renseignements et documents prévus par l'article R. 225-83 du Code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la Société de lui envoyer ces renseignements et ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'Assemblée.

Les informations et documents relatifs à cette Assemblée, visés par l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, figurent, à compter de ce jour, sur le site internet de la société à l'adresse www.uff.net, dans la rubrique Actionnaires Investisseurs / Assemblées Générales.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui propose des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de plus de 1 200 salariés, dont plus de 800 dédiés au conseil.

Au 31 décembre 2021, l'Union Financière de France compte 194 000 clients, dont 173 000 particuliers et 21 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

