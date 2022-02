24/02/2022 - 18:00

Une collecte commerciale en hausse de 31% à 1 695 M€

Un PNB en progression de 11% à 198,8 M€

Un résultat net consolidé de 11,7 M€ (+109%)

Une proposition de dividende de 3,70 € / action

Le Conseil d'Administration de l'Union Financière de France Banque (UFFB), qui s'est tenu le 24 février 2022, a arrêté les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

À l'occasion de cette publication, Fred Vianas, Directeur Général de l'UFF, déclare : « L'UFF est parvenue à redresser sensiblement ses résultats par rapport au point bas enregistré en 2020, au plus fort de la crise sanitaire. Je tiens à saluer l'engagement des femmes et des hommes qui ont contribué à rendre un service de qualité au bénéfice de nos clients. Ceci nous permet de renouer avec une dynamique commerciale et d'aborder 2022 avec confiance et toute l'agilité nécessaire, dans un contexte macroéconomique qui reste incertain. »

Faits marquants :

L'année 2021 a été avant tout marquée par une activité commerciale dynamique, illustrée par une collecte commerciale en progression de 31% à 1 695 M€, qui nous permet de revenir au-dessus du niveau de 2019 (1 592 M€), avant le début de la crise sanitaire. Cette progression, malgré une baisse de l'effectif moyen productif de -16% en deux ans, traduit une productivité commerciale qui s'établit à 2,2 M€ par conseiller (+35% par rapport à 2020 et +25% par rapport à 2019).

Le Groupe UFF a également conduit, au second semestre 2021, une revue critique du portefeuille de ses projets. Dans ce cadre, l'UFF a procédé à un amortissement accéléré des dépenses immobilisées sur certains projets, dont l'impact comptable, sans incidence sur la trésorerie, s'élève à 2,3 M€.

Enfin, le Groupe UFF a fait évoluer sa gouvernance à la suite de l'acquisition d'Aviva France, son actionnaire majoritaire, par Aéma Groupe. Le Conseil d'Administration de l'Union Financière de France Banque (UFFB) a nommé, le 6 octobre 2021, Monsieur Philippe-Michel Labrosse en qualité de Président du Conseil d'Administration puis, le 19 janvier 2022, Monsieur Fred Vianas en qualité de Directeur Général.

Activité commerciale :

Collecte commerciale 2020 2021 Variation 2021/ 2020 - Réseau Salarié 1 216 1 560 28% - Réseaux d'indépendants 78 135 73% Collecte commerciale globale (M€) 1 294 1 695 31%

L'activité commerciale[1] globale s'élève à 1 695 M€, à comparer à 1 294 M€ en 2020 :

L'activité commerciale du Réseau Salarié , à 1 560 M€, est en progression de +28% par rapport à 2020 et supérieure de +5% à celle de 2019 (1 479 M€), avec un réseau commercial de 842 personnes, en baisse par rapport à 2020 (896 personnes). L'évolution favorable de la collecte commerciale est constatée sur tous les secteurs d'activité : les « Valeurs Mobilières » et « Entreprise » progressent respectivement de +35% et +17%, l' Immobilier de +27% (+18% pour l'immobilier direct et +37% pour les souscriptions en parts de SCPI) et l' Assurance de +31%.

, à 1 560 M€, est en progression de +28% par rapport à 2020 et supérieure de +5% à celle de 2019 (1 479 M€), avec un réseau commercial de 842 personnes, en baisse par rapport à 2020 (896 personnes). L'évolution favorable de la collecte commerciale est constatée sur tous les secteurs d'activité : les « et progressent respectivement de +35% et +17%, l' de +27% (+18% pour l'immobilier direct et +37% pour les souscriptions en parts de SCPI) et l' de +31%. Le Réseau d'Indépendants affiche une progression de +73% de sa collecte commerciale par rapport à 2020, à 135 M€, et des rattachements de portefeuilles assurantiels détenus par les CGPI affiliés au groupement CGPE, à 64 M€ sur l'année 2021.

Résultats financiers consolidés 2021 [2]:

Résultats Financiers 2020 2021 Variation 2021/ 2020 PNB (M€) - 1er Trimestre 39,6 46,8 18% dont commissions de placement et commissions sur encours 44,6 46,8 5% - 2ème Trimestre 42,5 49,1 16% dont commissions de placement et commissions sur encours 40,3 48,8 21% - 3ème Trimestre 45,5 46,0 1% dont commissions de placement et commissions sur encours 44,9 45,7 2% - 4ème Trimestre 51,5 56,9 10% dont commissions de placement et commissions sur encours 51,2 57,3 12% PNB au 31 décembre (M€) 179,1 198,8 11% - Dont commissions de placement 70,5 83,6 19% - Dont commissions sur encours 110,5 115 4% - Dont produits (pertes) net(te)s d'intérêts et divers -1,9 0,2 NA Charges d'exploitation au 31 décembre (M€) 168,8 180,6 7% Résultat d'exploitation au 31 décembre (M€) 8,7 17,3 98% Résultat net consolidé au 31 décembre part du Groupe (M€) 5,6 11,7 109% Actifs administrés en fin de période (2) (Md€) 12,4 13,1 5%

Les résultats financiers consolidés 2021 se caractérisent par :

Une collecte nette[3] positive de +24 M€ (-73 M€ en 2020 et +128 M€ en 2019) du fait de la progression de la collecte commerciale, et ce malgré une hausse des rachats, sinistres et remboursements de fonds à terme.

Des actifs administrés[4] en fin de période de 13,1 Mds€ (contre 12,4 Mds€ au 31 décembre 2020) en hausse de +5%. Cette augmentation est essentiellement liée aux variations de cours (+634 M€).

Un Produit Net Bancaire de 198,8 M€, en hausse de +11% sur l'année, après un repli de -11% sur l'année 2020, ce qui permet de revenir à un niveau proche de 2019 (-2% à 202,1 M€). Les commissions de placement sont en progression de +19% à 83,6 M€ et sur tous les secteurs d'activité. Néanmoins, la hausse est plus limitée que celle de la collecte commerciale du fait d'une érosion des marges constatée sur l'assurance et l'immobilier. Les commissions sur encours sont en augmentation de +4%, à 115 M€, en phase avec les actifs administrés. Le résultat financier affiche un gain de 0,2 M€ alors que le résultat financier 2020 (-1,9 M€) avait été fortement impacté par le choc qu'avaient connu les marchés financiers à la fin du 1er trimestre 2020.

Un résultat d'exploitation de 17,3 M€, en progression du fait de la hausse du PNB (+11%) et malgré une hausse des charges d'exploitation (+7%). En effet, malgré une légère baisse de l'effectif, les charges commerciales augmentent de +8% du fait d'une forte hausse des rémunérations variables, corrélées à l'amélioration des performances commerciales. Les autres charges d'exploitation progressent (+6%), avec respectivement +2% pour les frais de personnel administratif et +9% pour les autres charges d'exploitation. A la suite de la revue du portefeuille des projets, ces-dernières intègrent des amortissements exceptionnels pour 1,2 M€ et des charges complémentaires pour 1,1 M€.

Un bénéfice net annuel de 11,7 M€, contre 5,6 M€ en 2020, avec un coût du risque quasiment nul.

Structure financière

La structure bilancielle consolidée est saine, avec une trésorerie (placements et liquidités) de 233 M€ (contre 215 M€ au 31 décembre 2020) et des dettes et créances d'exploitation exclusivement à court terme.

Les capitaux propres consolidés, avant distribution du dividende, s'élèvent à 177 M€, contre 171 M€ au 31 décembre 2020.

Ces éléments traduisent la solidité financière de l'UFF, satisfaisant ainsi les exigences réglementaires avec un ratio de solvabilité CRD IV Bâle 3 de 32,6%, un ratio de liquidité à un mois de 1 700% et un ratio NFSR de 141%.

Proposition de dividende

Le Conseil d'Administration, réuni le 24 février 2022 pour arrêter les comptes, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 24 mai prochain, le versement d'un dividende de 3,70€ par action, composé :

d'un dividende ordinaire de 0,70 € par action, procurant un rendement de 3,8%[5], correspondant à l'acompte versé le 4 novembre 2021 ;

et d'un dividende complémentaire de 3,00 € par action, correspondant au solde du dividende décidé par le Conseil d'administration en février 2020 et suspendu en avril 2020.

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, notamment l'approbation par l'Assemblée Générale des actionnaires, ce dividende de 3,00 € par action sera mis en paiement le 31 mai 2022.

Perspectives

L'année 2022 sera consacrée à la poursuite et à l'intensification des efforts sur les trois axes prioritaires de développement du groupe UFF, à savoir :

L'investissement dans le réseau commercial, qui passe par la finalisation des discussions avec les partenaires sociaux autour du cadre de rémunération du réseau commercial, ouvrant la voie à la mise en œuvre d'une politique volontariste de recrutement de nouveaux talents commerciaux ;

La satisfaction de nos clients, au travers d'une relation de proximité inscrite dans la durée avec les conseillers et une poursuite des efforts de formation de ces derniers ;

Des dépenses maîtrisées, dans un contexte de retour à la normale de l'activité et de poursuite des travaux liés au programme d'optimisation initié fin 2021.

Autres informations

Les procédures d'audit, sur les comptes annuels et consolidés, ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Les rapports de certification seront remis, après vérification du rapport de gestion et après réalisation des autres procédures requises. Le rapport financier annuel sera déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public sur le site internet de la société, dans les délais réglementaires.

La présentation détaillée des résultats annuels 2021 sera également disponible le 25 février 2022, sur le site internet de l'UFF, à la rubrique « Actionnaires » (https://www.uff.net/actionnaires-investisseurs/74).

En raison de l'intégration opérationnelle des activités du Groupe, les chiffres de la société mère sont difficilement interprétables isolément. Le résultat net social de l'exercice 2021 de l'Union Financière de France Banque s'élève à +22 M€.

Abeille Assurances, société mère de l'Union Financière de France Banque, est considéré comme « partie liée ». Les relations opérationnelles entre les sociétés du Groupe de l'Union Financière de France et Abeille Assurances concernent l'activité d'assurance vie, la gestion financière de certains OPC, des opérations de placement et des prestations informatiques.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui propose des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de plus de 1 200 salariés, dont plus de 800 dédiés au conseil.

Au 31 décembre 2021, l'Union Financière de France compte 194 000 clients, dont 173 000 particuliers et 21 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec :

UFF UFF ENDERBY Astrid de Bréon Françoise Paumelle Etienne Brunot Directrice Générale Déléguée Directrice de la Communication Relations Presse Tél : 01 40 69 65 17 Tél : 01 40 69 63 75 Tél : 06 60.04.07 60 [email protected] [email protected] [email protected]

[1] Versements clients sur les produits commercialisés par le groupe UFF (Titres financiers, Assurance vie et Immobilier) au travers de son réseau salarié et de son réseau d'indépendants.

[2] A compter de 2021, les actifs administrés intègrent les contrats distribués par l'UFF et assurés par les partenaires autres qu'Abeille Assurances. Les éléments historiques ont été retraités afin de permettre la comparabilité. Les actifs administrés publiés au 31 décembre 2020 s'élevaient à 12,2 Mds€.

[3] Versements clients sur les produits commercialisés par le groupe UFF (Titres financiers, Assurance vie et Immobilier) au travers de son Réseau Salarié.

[4] Investissements des clients dans des titres financiers ou assurance vie gérés ou conseillés par le Groupe UFF.

[5] Calculé sur la base du cours moyen de l'année 2021.