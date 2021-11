18/11/2021 - 18:00

Paris, le 18 NOVEMBRE 2021

Le Conseil d'Administration, réuni ce jour, a pris acte de la désignation de Monsieur Pascal Michard, en remplacement de Monsieur Raphaël Quarello, en qualité de représentant permanent d'Aviva Retraite Professionnelle, Administrateur d'Union Financière de France Banque.

Éléments biographiques

Pascal Michard, Docteur en Médecine (Université Paris VII), ophtalmologiste, ancien chirurgien des hôpitaux, entre au Conseil d'Administration de Macif en 2011, vice-président en charge du pôle finance épargne à partir de 2014, élu Président du Groupe Macif en mai 2019 devient Président d'Aéma Groupe à sa création, le 7 janvier 2021.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de près de 1 300 salariés, dont près de 900 dédiés au conseil.

Au 30 septembre 2021, l'Union Financière de France compte 195 000 clients, dont 174 000 particuliers et 21 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

