09/11/2021 - 18:00

Paris, le 9 novembre 2021

Collecte commerciale en progression de +32%, à 1 112 M€ ;

PNB en augmentation de +11%, à 141,9 M€.

Julien Brami, Directeur Général de l'UFF, déclare : « Si la prudence reste encore de mise sur le front pandémique, la vie normale reprend son cours. La tendance observée au 1er semestre sur la collecte commerciale s'est ainsi poursuivie au 3ème trimestre. Le fait que la collecte retrouve son niveau d'avant crise, portée par une hausse de la productivité des conseillers, constitue une étape importante.

Grâce au dévouement des équipes UFF et à la fidélité de nos clients, je suis confiant dans la pérennité de cette dynamique positive. En effet, à l'UFF, nous avons la conviction que rien ne remplace un professionnel qualifié pour conseiller les clients dans leur gestion patrimoniale. »

1 112 M€ de collecte commerciale [1]

Collecte commerciale 2020 2021 Variation 2021/ 2020 - Réseau Salarié 801 1019 27% - Réseaux d'indépendants 48 93 95% Collecte commerciale globale (M€) 849 1112 32%

À fin septembre 2021, la collecte commerciale du réseau salarié augmente de +27% à 1 019 M€, proche de son niveau de 2019 (1 046 M€). Cette évolution favorable est observée sur tous les secteurs d'activité : l'« Assurance-vie » est en progression de +28%, avec une proportion de contrats en Unités de Compte qui demeure stable à 61% ; le secteur « Immobilier » est également en hausse avec des ventes en Immobilier direct qui progressent de +17% et en SCPI de +39%. Enfin, les secteurs « Entreprise » et « Valeurs mobilières » évoluent favorablement avec respectivement des variations de +16% et +40%.

La collecte commerciale des réseaux d'indépendants suit cette tendance avec une hausse de +95% et des rattachements de portefeuilles assurantiels détenus par les CGPI affiliés au groupement CGPE de 56 M€ au 30 septembre 2021 (contre 67 M€ au 30 septembre 2020).

Résultats Financiers 2020 2021 Variation 2021/ 2020 PNB (M€) - 1er Trimestre 39,6 46,8 18% dont commissions de placement et commissions sur encours 44,6 46,8 5% - 2ème Trimestre 42,5 49,1 16% dont commissions de placement et commissions sur encours 40,3 48,8 21% - 3ème Trimestre 45,5 46,0 1% dont commissions de placement et commissions sur encours 44,9 45,7 2% PNB au 30 septembre (M€) 127,6 141,9 11% - Dont commissions de placement 47,1 54,8 16% - Dont commissions sur encours 82,7 86,5 5% - Dont produits (pertes) net(te)s d'intérêts et divers -2,2 0,6 NA Actifs administrés en fin de période (Md€) 11,8 12,6 6%

54,8 M€ de commissions de placement

Les commissions de placement sont en progression de +16% sur un an. Celles-ci évoluent moins favorablement que la collecte du fait, d'une part, de la poursuite de la baisse du taux de commissionnement sur le secteur « Immobilier direct » et, d'autre part, d'un effet mix produit sur le secteur de l'« Assurance-vie ».

Plus en détail, à l'exception de l'« Immobilier direct » qui baisse de 4%, les produits de placement augmentent dans tous les secteurs : +16% en « Assurance-vie », +65% en « Valeurs mobilières », +36% en « SCPI » et +37% pour l'« Entreprise ».

86,5 M€ de commissions sur encours

La collecte nette[2] est négative au 30 septembre 2021, à -82 M€, du fait de la hausse des sorties (rachats et sinistres), mais en amélioration par rapport au 30 septembre 2020 (-118 M€), grâce à la hausse de la collecte commerciale.

Les actifs administrés en fin de période s'établissent à 12,6 Mds€, en augmentation de +6% par rapport au 30 septembre 2020, grâce à des variations de cours positives (+428 M€) contre un effet prix défavorable (-412 M€) l'an dernier.

141,9 M€ de Produit Net Bancaire

À fin septembre 2021, le PNB s'élève à 141,9 M€, en progression de +11% par rapport à celui constaté au 30 septembre 2020 et légèrement inférieur (-3%) au PNB du 30 septembre 2019.

Perspectives

Les performances à fin septembre 2021 confortent les trois axes prioritaires de développement du groupe UFF à savoir :

L'investissement dans le réseau commercial, dans un contexte d'augmentation de la productivité des conseillers, qui vient confirmer l'ambition de recrutement et d'intégration de nouveaux talents commerciaux au sein du Groupe UFF ;

La satisfaction de nos clients, qui reste au cœur des enjeux de transformation des outils et des processus du Groupe ;

La maîtrise des charges d'exploitation, avec, d'une part, la poursuite des discussions avec les partenaires sociaux, notamment dans l'objectif de recorréler davantage la rémunération du réseau commercial à sa performance, discussions qui devraient se poursuivre en 2022 et, d'autre part, la mise en place d'une démarche d'efficacité et d'optimisation continue de nos processus de travail, visant également à améliorer les outils et services à destination de nos clients et collaborateurs.



Évolution de la gouvernance et distribution d'un acompte sur dividende

Pour rappel, le 30 septembre dernier, Aéma Groupe a réalisé l'acquisition d'Aviva France. Le périmètre de l'opération comprend les activités d'assurance vie, d'assurance générale et de gestion d'actifs en France, ainsi que sa participation (75%) dans UFF.

Le Conseil d'Administration de l'Union Financière de France Banque (UFFB), qui s'est tenu le 6 octobre 2021, a pris acte de la réalisation de cette acquisition. Il a décidé d'une évolution de sa composition, notamment par la nomination de Monsieur Philippe-Michel Labrosse en qualité de Président du Conseil d'Administration d'UFFB, et d'une distribution d'acompte sur dividende de 0,70 € par action mis en paiement le 4 novembre 2021.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de près de 1 300 salariés, dont près de 900 dédiés au conseil.

Au 30 septembre 2021, l'Union Financière de France compte 195 000 clients, dont 174 000 particuliers et 21 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec :

UFF UFF ENDERBY Astrid de Bréon Françoise Paumelle Camille Pan Directrice Générale Déléguée Directrice de la Communication Relations Presse Tél : 01 40 69 65 17 Tél : 01 40 69 63 75 Tél : 06 38 73 78 38 [email protected] [email protected] [email protected] cy

[1] Versements clients sur les produits commercialisés par le groupe UFF (Titres financiers, Assurance vie et Immobilier)

[2] Investissements des clients, nets des désinvestissements des clients, dans l'actif administré sur la période.