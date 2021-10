06/10/2021 - 18:00

Paris, le 6 octobre 2021

Pour rappel, le 23 février 2021, Aviva Plc avait annoncé être entré en négociations exclusives avec Aéma Groupe (créé en janvier dernier à la suite du rapprochement entre Aésio et Macif) concernant la cession de sa filiale Aviva France. Le périmètre de l'opération comprend les activités d'assurance vie, d'assurance générale et de gestion d'actifs en France, ainsi que sa participation (75%) dans UFF. Le 30 septembre dernier, Aéma Groupe a réalisé l'acquisition d'Aviva France, après obtention des autorisations nécessaires de la part des autorités réglementaires.

Le Conseil d'Administration de l'Union Financière de France Banque (UFFB), qui s'est tenu le 6 octobre 2021, a pris acte de la réalisation de cette acquisition. Il a décidé d'une évolution de sa composition et d'une distribution d'acompte sur dividende.

Nouvelle composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration a ainsi décidé de coopter Monsieur Philippe-Michel Labrosse en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Patrick Dixneuf, dont la démission a pris effet au 6 octobre 2021, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale 2022 statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2021.

La cooptation de Monsieur Philippe-Michel Labrosse sera proposée à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

Le Conseil d'Administration a également décidé de nommer Monsieur Philippe-Michel Labrosse en qualité de Président du Conseil d'Administration d'UFFB.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a pris acte de la désignation de Madame Sophie Gelbert en qualité de représentant permanent d'Aviva Épargne Retraite, en remplacement de Madame Laurence Mitrovic.

Distribution d'un acompte sur dividende de 0,70 € par action

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a décidé le versement en numéraire d'un acompte sur dividende de 0,70 € par action. Cette proposition vise à retrouver la politique de retour aux actionnaires stoppée par la pandémie et renoue avec l'historique de politique d'acompte sur dividende de la Société. Pour mémoire, ont été distribués 0,70 € d'acompte sur dividende en novembre 2019 et 0,70 € d'acompte sur dividende en novembre 2018. Cette distribution, qui a fait l'objet d'un examen par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, sera mise en paiement le 4 novembre 2021. La quote-part de fonds propres résultant, d'une part, du solde des ressources générées par la cession de PREIM en 2018 et, d'autre part, de la suspension en avril 2020 du versement du solde du dividende prévu (3 € / action) continuera de faire l'objet d'un suivi spécifique par le Conseil d'Administration.

Éléments biographique

Philippe-Michel Labrosse

Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris et de l'Université d'Auvergne en 1987, Philippe-Michel Labrosse a débuté sa carrière au sein du Groupe Bayard où il était en charge du développement des activités de retraite et de prévoyance. En 1994, il rejoint PFA Vie où il devient responsable du marché de l'épargne et des produits financiers puis directeur du réseau des indépendants et des courtiers.

En 2000, au sein du Groupe Allianz, il prend la direction pour l'Amérique du Sud des assurances à la personne. Toujours au sein du Groupe Allianz, il prend la Direction Générale des compagnies d'assurance vie AVIP, Arcalis et génération Vie avant de devenir Directeur de la Retraite Collective et des Partenariats de Prévoyance d'AGF- Allianz. De 2008 à 2012 il devient Président Directeur Général de W France.

C'est en 2013 qu'il rejoint le pôle Finance-Épargne du Groupe Macif avant de devenir en 2014, Directeur Général de sa filiale Mutavie et d'occuper les fonctions d'Administrateur d'OFI Asset Management.

En 2017, Philippe-Michel Labrosse est nommé Directeur Général Délégué de l'un des leaders français indépendant du conseil en investissement et en gestion de patrimoine et des services dédiés aux professionnels de ce secteur, le Groupe Crystal. En 2019 il prend la Présidence d'Alpheys, une plateforme de produits et de services financiers et patrimoniaux dédié aux gestionnaires de patrimoine.

En 2021, fort d'une une expérience de plus de 20 ans dans le secteur des assurances et de la gestion de patrimoine, Philippe Michel Labrosse rejoint le Groupe Aéma issu du rapprochement entre La Macif et Aésio Mutuelles, et devient à compter du 1er octobre 2021 Directeur Général d'Aviva France.

Philippe-Michel est Chevalier de l'Ordre National du Mérite et Chevalier de la Légion d'Honneur.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de près de 1 300 salariés, dont près de 900 dédiés au conseil.

Au 30 juin 2021, l'Union Financière de France compte 195 000 clients, dont 174 000 particuliers et 21 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

