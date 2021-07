29/07/2021 - 18:00

Le Conseil d'administration de l'Union Financière de France Banque (UFFB) qui s'est tenu le 29 juillet 2021 a arrêté les comptes du 1er semestre 2021.

À l'occasion de cette publication, Julien Brami, Directeur Général de l'UFF, déclare : « Je me réjouis d'observer l'évolution de la collecte commerciale qui retrouve dès à présent son niveau de 2019, grâce à une hausse sensible de la productivité de nos conseillers. Je souhaite féliciter et remercier l'ensemble des collaborateurs du réseau et des services du siège pour leur contribution à cette performance et à la satisfaction de nos clients. Enfin, nous restons bien sur attentifs aux évolutions de l'épidémie de la covid pour protéger nos clients et nos collaborateurs ».

Faits marquants :

Le 1er semestre a été marqué par une performance commerciale au rendez-vous, avec une productivité commerciale qui s'établit à 0,96 M€ par conseiller, en croissance de +35% par rapport à l'année précédente et de +19% par rapport au 1er semestre 2019. Cette performance a permis de retrouver le niveau de collecte commerciale de 2019 malgré une équipe commerciale dont l'effectif se stabilise autour de 742 conseillers au 1er semestre 2021, contre 756 au 1er semestre 2020 et 878 au 1er semestre 2019.

Le nouveau système de rémunération commerciale – Proxima – en vigueur depuis le 1er janvier 2020 a favorisé un meilleur pilotage de l'activité, notamment au travers de la mise en œuvre d'objectifs commerciaux. Dans le même temps, ce nouveau contrat de travail a conduit à une hausse des coûts fixes du réseau commercial qui, conjuguée à la diminution des marges sur les commissions de placement, en particulier sur le secteur Immobilier, pèse sur la performance financière de l'UFF. Cette performance ressort en amélioration significative au 1er semestre 2021, comparée au 1er semestre 2020, mais reste pénalisée par rapport à son niveau d'avant-crise.

779 M€ de collecte commerciale [1] , en progression de 34%

Collecte commerciale 2020 2021 Variation 2021/ 2020 - Réseau Salarié 545 715 31% - Réseaux d'indépendants 39 64 66% Collecte commerciale globale (M€) 584 779 34%

La collecte commerciale du réseau salarié augmente de +31% à 715 M€ et retrouve son niveau du 1er semestre 2019 (711 M€). Cette évolution favorable est observée sur tous les secteurs d'activité : l'« Assurance-vie » est en progression de +37%, avec une proportion de contrats en Unités de Compte qui reste stable à 62% ; le secteur « Immobilier » est également en hausse avec des ventes en Immobilier direct qui progressent de +4% et de +38% pour les SCPI ; enfin, les secteurs « Entreprise » et « Valeurs mobilières » progressent sensiblement avec respectivement des variations de +15% et +69%.

La collecte commerciale des réseaux d'indépendants suit cette tendance avec une hausse de +66% et des rattachements de portefeuilles assurantiels détenus par les CGPI affiliés au groupement CGPE de 51 M€ sur le 1er semestre 2021.

Un Résultat Net à 3,8 M€ porté par des commissions de placement en hausse de +23%

Résultats Financiers 2020 2021 Variation 2021/ 2020 PNB (M€) - 1er Trimestre 39,6 46,8 18% dont commissions de placement et commissions sur encours 44,6 46,8 5% - 2ème Trimestre 42,5 49,1 16% dont commissions de placement et commissions sur encours 40,3 48,8 21% PNB au 30 juin (M€) 82,1 95,9 17% - Dont commissions de placement 31,0 38,0 23% - Dont commissions sur encours 53,9 57,6 7% - Dont produits (pertes) net(te)s d'intérêts et divers -2,8 0,3 NA Charges d'exploitation au 30 juin (M€) 83,9 89,7 7% Résultat d'exploitation au 30 juin (M€) -2,2 5,8 NA Résultat net consolidé au 30 juin part du Groupe (M€) -1,9 3,8 NA Actifs administrés en fin de période (Md€) 11,8 12,6 7%

La collecte nette[2] s'améliore par rapport au 1er semestre 2020 (-89 M€) grâce à la hausse de la collecte commerciale mais reste négative au 30 juin 2021 à -70 M€ du fait de la hausse des sorties (rachats et sinistres).

Les actifs administrés en fin de période s'établissent à 12,6 Mds€, en augmentation de +7% par rapport au 1er semestre 2020, grâce à des variations de cours positives (+399 M€), alors que le 1er semestre 2020 avait pâti d'un effet prix défavorable (-462 M€).

Le Produit Net Bancaire progresse de +17%, à 95,9 M€, sous l'effet, d'une part, de la hausse des commissions de placement (+23% à 38 M€), en retrait toutefois par rapport au 1er semestre 2019 (42,6 M€) et, d'autre part, d'une hausse des commissions sur encours (+7%) en phase avec la progression des actifs administrés sur la période. Le résultat financier ressort enfin à +0,3 M€ alors que celui du 1er semestre 2020 (-2,8 M€) avait été fortement pénalisé par le choc des marchés de la fin du mois de mars 2020.

Les charges d'exploitation augmentent de +7% par rapport à l'an dernier, portées par des rémunérations commerciales en hausse de +15%, largement tirées par la dynamique commerciale alors que les charges de personnel administratif et les frais généraux sont globalement stables.

Le Résultat d'Exploitation est en progrès à +5,8 M€ porté par la hausse de 17% du PNB. Le Résultat Net consolidé s'élève à +3,8 M€, à comparer à une perte de -1,9 M€ au 1er semestre 2020, période la plus fortement impactée par la pandémie du Covid-19 et ses conséquences. Il ressort néanmoins en baisse par rapport à son niveau du 1er semestre 2019 (10,4 M€), traduisant la baisse des marges sur le placement et l'augmentation des charges d'exploitation commerciales, dans un contexte de maîtrise des frais généraux et administratifs.

Structure financière et politique de dividendes

La structure bilancielle consolidée est saine avec une trésorerie de 205 M€ (contre 215 M€ au 31/12/2020), qui comprend des placements (123 M€) investis majoritairement en supports obligataires. Les dettes et les créances d'exploitation sont exclusivement à court terme.

Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 174 M€, à un niveau proche du 31 décembre 2020 (171 M€).

Ces indicateurs traduisent la solidité financière du Groupe UFF, satisfaisant ainsi largement les exigences réglementaires, avec un ratio de solvabilité à 29,76% et un ratio de liquidité à un mois (LCR) de 1 876%.

Le Conseil d'administration, réuni le 29 juillet 2021 pour arrêter les comptes semestriels, a souhaité rappeler que ce niveau de fonds propres élevé résulte d'une part du solde des ressources générées par la cession de PREIM en 2018 et d'autre part de la suspension en avril 2020 du versement du solde du dividende prévu (3€/action). Cette quote-part de fonds propres de près de 49 M€ fera l'objet d'un suivi spécifique par le Conseil d'administration.

Compte tenu de la décision de la Banque Centrale Européenne communiquée le 23 juillet dernier de ne pas prolonger sa recommandation concernant les dividendes au-delà de septembre 2021 et précisant que les prochaines décisions relatives aux versements de dividendes devront être prises au quatrième trimestre de l'année, le Conseil d'administration proposera ses orientations en matière de distribution de dividendes – en ce compris un possible versement d'acompte sur dividende dès le 4ème trimestre 2021 - une fois les restrictions temporaires effectivement levées et après un dialogue approfondi avec l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

Perspectives

Avec la prolongation de la pandémie et de ses impacts sur les conditions opérationnelles, la priorité a été donnée à l'amélioration du quotidien des équipes du réseau et de la gestion, au travers d'initiatives d'efficacité opérationnelle visant par exemple à accélérer la modernisation des outils, à améliorer les process et la transversalité. Les priorités de début d'année restent quant à elles également d'actualité :

L'investissement dans le réseau commercial, dans un contexte d'augmentation de la productivité des conseillers, qui vient confirmer l'ambition de recrutement et d'intégration de nouveaux talents commerciaux au sein du Groupe UFF ;

La satisfaction de nos clients, qui reste au cœur des enjeux de transformation des outils et des processus du Groupe ;

La maîtrise des charges d'exploitation, avec un objectif de recorréler davantage la rémunération du réseau commercial à sa performance dès 2022. A ce titre, et comme prévu dans l'accord entré en vigueur au 1er janvier 2020, le Groupe UFF et les partenaires sociaux ont ouvert les discussions pour partager les enseignements de la 1ère application du nouveau contrat de travail.

Autres informations

Les commissaires aux comptes ont réalisé un examen limité des comptes consolidés. Le rapport financier semestriel sera déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public sur le site internet de la société dans les délais réglementaires.

La présentation détaillée des résultats du 1er semestre 2021 sera également disponible sur le site internet de l'UFF, rubrique « Actionnaires » (https://www.uff.net/actionnaires-investisseurs/74), le 30 juillet 2021.

En raison de l'intégration opérationnelle des activités du Groupe, les comptes individuels de la société sont difficilement interprétables isolément. Le résultat net social du 1er semestre 2021 de l'Union Financière de France Banque se traduit par un bénéfice de 22,8 M€.

Le Groupe Aviva France, société mère de l'Union Financière de France Banque, est considéré comme « partie liée ». Les relations opérationnelles entre les sociétés du Groupe de l'Union Financière de France Banque et le Groupe Aviva France concernent l'activité d'Assurance vie, la gestion financière de certains OPCVM, des opérations de placement et des prestations informatiques.

Pour rappel, le 23 février 2021, Aviva Plc a annoncé être entré en négociations exclusives avec Aéma Groupe (créé en janvier dernier à la suite du rapprochement entre Aésio et Macif) concernant la cession de sa filiale Aviva France. Le périmètre de l'opération comprend les activités d'Assurance vie, d'Assurance générale et de Gestion d'actifs en France, ainsi que sa participation (75%) dans UFF. Le 12 juillet 2021, l'opération a reçu un avis favorable de l'Autorité de la concurrence.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de près de 1 300 salariés, dont près de 900 dédiés au conseil.

Au 30 juin 2021, l'Union Financière de France compte 195 000 clients, dont 174 000 particuliers et 21 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

[1] Versements clients sur les produits commercialisés par le groupe UFF (Titres financiers, Assurance vie et Immobilier)

[2] Investissements des clients, nets des désinvestissements des clients, dans l'actif administré sur la période.