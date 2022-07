15/07/2022 - 17:55

Fin du contrat de liquidité conclu avec GILBERT DUPONT

La société UMANIS et la société GILBERT DUPONT ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 10 janvier 2017.

Cette résiliation a pris effet le 15 juillet 2022 au soir.

A cette date du 15 juillet 2022 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

16 631 titres

84 241,11 euros en espèces.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

10 571 titres

160 877,03 euros en espèces.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial le 10 janvier 2022, les moyens suivants figuraient au compte du contrat de liquidité :

Pas de titres

150 000 euros en espèces.

A la suite de la clôture du contrat de liquidité, les titres et espèces ont été transférés à la Société.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2021, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 246 M€ en progression de 15%. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).