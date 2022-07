06/07/2022 - 18:00

PRIX DE L'OFFRE : 17,15 € PAR ACTION SOIT NOTAMMENT UNE PRIME DE +45,96% par rapport au dernier cours precedant l'annonce de l'operation

Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) informe que l'offre publique d'achat simplifiée visant la totalité des actions Umanis non détenues directement ou indirectement par CGI France, soit un nombre maximum total de 5 018 737 actions Umanis, est ouverte depuis le 23 juin jusqu'au 13 juillet 2022 inclus.

Cette Offre a été déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 21 juin 2022.

CGI France propose aux actionnaires d'Umanis qui apporteront leurs actions à l'Offre une liquidité immédiate sur l'intégralité de leurs actions à un prix de 17,15 € par action.

Ce prix est identique à celui du prix d'acquisition par CGI France, le 31 mai 2022, de l'intégralité des actions d'Umanis détenues par MURA (contrôlée par M. Laurent Piepszownik) et par la Famille Pouligny représentant environ 70,6% du capital d'Umanis au prix de 17,15€ par action.

Ce prix présente notamment une prime de +45,96% par rapport au cours de clôture de l'action Umanis du 10 mars 2022 (dernier jour de cotation précédant l'annonce de l'opération), et de 30,4% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes des 30 derniers jours de Bourse précédant l'annonce.

Le 30 mai 2022, le conseil d'administration de la Société a considéré, connaissance prise du rapport de l'expert indépendant, le cabinet Crowe HAF, que l'offre est dans l'intérêt de la société, des actionnaires et des salariés. En conséquence, le conseil d'administration d'Umanis a émis un avis favorable sur l'Offre et a recommandé aux actionnaires d'apporter leurs actions à l'offre.

Société Générale se porte acquéreur sur le marché, pour le compte de l'initiateur, des actions apportées à l'offre, sur la base d'un ordre d'achat libellé au prix d'offre (17,15 €) portant sur la totalité des actions Umanis visées par l'offre.

Les résultats de l'Offre seront rendus publics le 18 juillet 2022, sous réserve de confirmation par l'AMF et d'Euronext dans leurs avis de clôture de l'Offre à paraître.

Dans l'hypothèse où serait franchi le seuil permettant la réalisation d'un retrait obligatoire (à savoir 90% du capital et des droits de vote, en application de l'article 237-1 du règlement général de l'AMF) à l'issue du règlement-livraison de l'Offre publique, CGI France demanderait la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire des titres Umanis du marché Euronext Growth à Paris.

La note d'information de CGI France, ayant reçu le visa n°22-236 de l'AMF le 21 juin 2022, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de CGI France sont disponibles sur les sites Internet d'Umanis (www.umanis.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), et peuvent être obtenus sans frais au siège social d'Umanis.

La note en réponse d'Umanis, ayant reçu le visa n°22-237 de l'AMF le 21 juin 2022, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'Umanis sont disponibles sur les sites Internet d'Umanis (www.umanis.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), et peuvent être obtenus sans frais au siège social d'Umanis.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : prestation sur site, forfait, et centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2021, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 246 M€ en progression de 15%. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

