05/07/2022 - 17:55

UMANIS

Société Anonyme au capital social de 2 035 696,85 euros

Siège Social : 7-9, rue Paul Vaillant Couturier – 92300 LEVALLOIS-PERRET

403 259 534 RCS NANTERRE

INFORMATION RELATIVES AU NOMBRE TOTAL

DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS

AU 30/06/2022

Conformément à l'article L 233-8 I du Code de commerce et des articles 223-11 et 223-16 du règlement général de l'AMF, il est précisé que le nombre total des droits de vote théoriques existant à la date du 30 juin 2022 est de 18 602 209 (total tenant compte des 471 289 actions d'autocontrôle privées de droit de vote) et le nombre total d'actions composant le capital social est de 18.506.335.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2021, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 246 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).