04/05/2022 - 18:00

Données consolidées non auditées - en M€ - Normes IFRS 2022 2021 Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 72,5 60,2 +20%

La société Alphonse est consolidée depuis le 1er mars 2021. La société SunTseu est consolidée depuis le 1er octobre 2021.

Au 1er trimestre 2022, Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 72,5 M€, en progression de 20% par rapport au 1er trimestre 2021.

Au-delà des effets de périmètre (consolidation des sociétés Alphonse au 1er mars 2021 et SunTseu au 1er octobre 2021), Umanis confirme l'accélération de son activité initiée en 2021, avec une croissance organique soutenue, supérieure à 10%, sur le trimestre.

Cette progression de l'activité résulte de la croissance importante des effectifs au cours du 4ème trimestre 2021 et qui s'est poursuivie tout au long du 1er trimestre 2022, conjuguée à l'amélioration du taux d'activité par rapport à la même période l'an dernier.

Umanis confirme son objectif de recruter 1 000 nouveaux collaborateurs en France en 2022, dans les domaines Data, Digital et Infra & Cloud, pour accompagner les besoins de massification de ses clients.

Postérieurement à la clôture du trimestre, et dans le cadre du projet d'acquisition d'Umanis par CGI annoncé le 11 mars 2022, la signature du contrat d'acquisition portant sur l'intégralité des actions d'Umanis détenues par MURA (contrôlée par M. Laurent Piepszownik) et par M. Olivier Pouligny, représentant environ 70,6% du capital de Umanis, à un prix de 17,15 € par action, a été réalisée en date du 25 avril 2022.

L'acquisition définitive du bloc d'actions de contrôle n'est donc plus soumise qu'à (i) l'obtention des approbations réglementaires en matière de contrôle des concentrations et d'investissements étrangers en France, et (ii) la délivrance d'une attestation d'équité par l'expert indépendant désigné par le Conseil d'administration d'Umanis, ainsi que la recommandation dudit Conseil d'administration.

L'acquisition du bloc d'actions et le dépôt du projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'Autorité des marchés financiers devraient être réalisés d'ici la fin du 2ème trimestre de l'année civile 2022.

AGENDA FINANCIER

1er juin 2022 Assemblée générale annuelle 27 juillet 2022 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 (non audité) 15 septembre 2022 Résultats semestriels 2022 (non audités) 3 novembre 2022 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 (non audité) 2 février 2023 Chiffre d'affaires annuel 2022 (non audité) 13 avril 2023 Résultats annuels 2022 (audités)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : prestation sur site, forfait, et centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2021, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 246 M€ en progression de 15%. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

Contacts