26/04/2022 - 08:10

Paris, 26 avril 2022 – 08h00 – Dans le cadre du projet d'acquisition d'Umanis par CGI annoncé le 11 mars 2022, CGI France SAS et Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) annoncent la signature le 25 avril 2022 du contrat d'acquisition portant sur l'intégralité des actions d'Umanis détenues par MURA (contrôlée par M. Laurent Piepszownik) et par M. Olivier Pouligny représentant environ 70,6% du capital de Umanis à un prix de 17,15€ par action (l'« Acquisition du Bloc »).

Cette signature fait suite aux avis positifs rendus par les instances représentatives du personnel concernées de CGI France et d'Umanis respectivement le 23 mars 2022 et le 14 avril 2022.

Umanis a par ailleurs publié le 13 avril 2022 des comptes consolidés au 31 décembre 2021 conformes à la condition suspensive prévue dans le contrat relatif à l'Acquisition du Bloc (c'est-à-dire certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes et confirmant un chiffre d'affaires 2021 de 245,9 M€, un niveau de marge d'EBITDA ajusté conforme aux prévisions d'Umanis publiées le 2 février 2022 et un niveau maximum de dette nette ajustée de 26 M€). La réalisation de l'Acquisition du Bloc envisagée n'est donc plus soumise qu'à (i) l'obtention des approbations réglementaires en matière de contrôle des concentrations et d'investissements étrangers en France, et (ii) la délivrance d'une attestation d'équité par l'expert indépendant désigné par le Conseil d'administration d'Umanis, ainsi que la recommandation dudit Conseil d'administration.

L'Autorité des marchés financiers a confirmé qu'en application des articles 261-1 et 261-1-1 de son règlement général, elle ne s'opposait pas à la désignation de M. Olivier Grivillers, représentant le cabinet Crowe HAF en qualité d'expert indépendant au titre de l'article 261-1, I 1°, 2° et 4° et II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre du projet d'offre publique.

L'Acquisition du Bloc et le dépôt du projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'Autorité des marchés financiers devraient être réalisés d'ici la fin du deuxième trimestre de l'année civile 2022.

A propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 82 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en BPO ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation digitale de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2021, CGI a généré un chiffre d'affaires de 12,13 milliards de dollars. Les actions de CGI sont cotées à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com

A propos d'Umanis

Umanis est une entreprise de services du numérique spécialisée dans les données, le digital et les solutions d'entreprise avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 246 millions d'euros. Umanis opère depuis plus de 30 ans, principalement sur le marché français. Créée en 1990, Umanis accompagne la transformation digitale de nombreuses entreprises avec une forte expertise dans cinq domaines : Big Data et Intelligence Artificielle, Infrastructure et Cloud, Expérience Digitale, Intégration de solutions métiers et BPO. Umanis est basée à Paris et compte environ 3 000 collaborateurs en France ainsi qu'en Espagne, au Luxembourg, au Maroc et en Suisse. Les actions d'sont cotées sur Euronext Growth à Paris. Pour en savoir plus, consultez le site umanis.com.

