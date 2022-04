13/04/2022 - 18:00

CROISSANCE DE 14% DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PROGRESSION DE 19% DE L'EBITDA (A 11,7%) ET DU RESULTAT OPERATIONNEL (A 8,3%)

26 M€ DE FREE CASH-FLOW

Lors de sa réunion du 13 avril 2022, le Conseil d'administration d'Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a arrêté les comptes annuels consolidés 2021 (exercice clos le 31 décembre 2021) présentés ci-dessous. Les procédures d'audit des comptes annuels sont effectuées, le rapport d'audit a été émis par les commissaires aux comptes et le rapport annuel 2021 est disponible sur le site internet d'Umanis, espace Investisseurs, rubrique Documents financiers.

Normes IFRS - En M€

Données consolidées 2021

(12 mois) 2020

(12 mois) Variation Chiffre d'affaires 246,0 214,9 +14% EBITDA avant IFRS 2 & 31 31,6 24,5 +29% En % du CA 12,8% 11,4% Coûts des paiements en actions et des put/call sur minoritaires (2,8) (0,3) EBITDA2 28,8 24,2 +19% En % du CA 11,7% 11,2% Amortissements et dépréciations (6,0) (5,4) Amortissement de la relation clientèle (2,3) (1,5) Résultat opérationnel courant 20,5 17,3 +19% En % du CA 8,3% 8,0% Autres produits et charges opérationnels (0,1) 2,5 Résultat opérationnel 20,4 19,8 +3% Résultat financier3 (2,6) (2,4) Charge d'impôt (5,6) (3,5) Intérêts minoritaires (0,7) (0,2) Résultat net part du groupe 12,9 14,1 -9% En % du CA 5,2% 6,6%

1 IFRS 2 & 3 : Coût des paiements en actions (IFRS 2) et valorisation des put/call sur minoritaires (IFRS 3)

2 EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dépréciations

3 Coût de l'endettement financier net + autres produits et charges financiers

A l'issue de l'exercice 2021, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 246,0 M€, en progression de 14% par rapport à 2020.

Umanis a ainsi confirmé en 2021 le rebond de son activité, initié depuis le 2ème trimestre, et a même vu sa croissance s'accélérer au 2nd semestre.

Cette solide progression a été alimentée par :

le succès du plan de recrutement 2021 qui a permis de porter les effectifs à 2 916 collaborateurs à fin 2021 ; une dynamique commerciale soutenue avec le gain de plusieurs projets pluriannuels de massification au cours de l'exercice ; l'amélioration continue du taux d'activité (TACE en progression de près de 5 points par rapport à l'exercice 2020) et ; les effets de périmètre avec la consolidation des sociétés Alphonse, spécialisée dans la transformation digitale des entreprises, au 1er mars 2021 et SunTseu, spécialiste Salesforce (CRM) au 1er octobre 2021.

En données pro forma (en intégrant sur l'ensemble de l'exercice les ESN Alphonse et SunTseu acquises en 2021), le chiffre d'affaires 2021 s'élève à 252,6 M€.

PROGRESSION DE 19% DE l'EBITDA[1] AVEC UNE MARGE D'EBITDA PORTÉE A 11,7%

Sous l'effet de la croissance et de l'amélioration progressive du taux d'activité, l'EBITDA1 s'est établi à 28,8 M€ en 2021, en progression de 19% sur l'exercice.

La marge d'EBITDA1 s'est ainsi établie à 11,7%, contre 11,2% en 2020.

Avant coûts des put/call sur minoritaires et des paiements en actions, dont le niveau de charge 2021 présente un caractère non récurrent, la marge d'EBITDA s'est même élevée à 12,8%, en progression de 29% par rapport à 2020.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et de l'amortissement de la relation clientèle, Umanis a enregistré un résultat opérationnel courant de 20,5 M€ en 2021, en progression de 19%. La marge opérationnelle courante s'est établie à 8,3% contre 8,0% un an plus tôt.

Le résultat opérationnel s'est élevé à 20,4 M€, en progression de +3% par rapport à 2020. Pour rappel, le groupe avait comptabilisé l'an dernier des autres produits et charges opérationnels pour un montant de 2,5 M€, intégrant notamment des produits exceptionnels de CIR (crédit d'impôt recherche) sur des exercices antérieurs.

Le résultat financier est quasiment stable entre les deux exercices, constitué pour l'essentiel des charges d'intérêts des dettes financières et dettes locatives (IFRS 16).

Après comptabilisation de l'impôt sur les sociétés, en augmentation du fait de la fin de la consommation des déficits fiscaux reportables, le résultat net part du groupe s'est établi à 12,9 M€, en repli de 9%, représentant une marge nette de 5,2%.

SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DECEMBRE 2021

Au cours de l'exercice 2021, Umanis a dégagé un free cash-flow solide de près de 26 M€, soutenu par la poursuite de l'amélioration du délai de règlement client (diminution de 10 jours du délai de règlement moyen clients en 2021, après une baisse de deux jours en 2020) et une politique d'investissements mesurée (1,1 M€ de CAPEX (acquisition d'immobilisations) sur l'exercice 2021).

Cette solide génération de trésorerie a notamment permis de procéder au remboursement du Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 10,0 M€ à sa date anniversaire en juin 2021, et de financer l'acquisition de SunTseu sur sa trésorerie.

Au 31 décembre 2021, la dette financière nette s'élevait à 35,3 M€ (dont 9,4 M€ de dettes locatives IFRS16), contre 39,8 M€ à fin 2020 (dont 10,6 M€ de dettes locatives IFRS16).

Les covenants bancaires sont très largement respectés au 31 décembre 2021, le ratio de levier (Dette/EBITDA, hors IFRS 16) étant proche de 1.

Normes IFRS - En M€

Données consolidées 31/12

2021 31/12

2020 Normes IFRS - En M€

Données consolidées 31/12

2021 31/12

2020 Actifs non courants 144,7 127,5 Capitaux propres 91,1 78,7 dont Goodwill 98,4 84,5 Provisions long terme 6,9 6,5 Actifs courants 71,7 62,5 dont Clients 27,3 44,9 Dettes financières 65,7 105,6 dont Dettes locatives (IFRS16) 9,4 10,6 Trésorerie 30,4 65,8 Passifs courants 83,1 65,0 TOTAL 246,8 255,8 TOTAL 246,8 255,8

Postérieurement à la clôture de l'exercice, Umanis a annoncé en février 2022 la signature d'un nouveau contrat de crédit senior multi-tranches afin d'accompagner son développement et sa politique de croissance externe : (i) un nouvel emprunt senior d'un montant total de 100 M€ (dont 60 M€ de lignes confirmées et 40 M€ de lignes non confirmées) sur une durée de six ans auprès de son pool bancaire, (ii) une ligne de crédit renouvelable (RCF) de 10 M€. Parallèlement, le solde de la dette senior émise en 2019 a été refinancé via l'émission d'une tranche C d'un montant de 18 M€, placée auprès d'investisseurs institutionnels.

CONCLUSION D'UN ACCORD EN VUE DE LA CESSION D'UMANIS A CGI

En date du 10 mars 2022, Umanis et CGI ont signé un accord prévoyant la cession d'un bloc de contrôle (70,6%) d'Umanis, sous réserve de (i) la consultation des instances représentatives du personnel, (ii) la délivrance d'une attestation d'équité par un expert indépendant ainsi que l'approbation du Conseil d'administration d'Umanis, (iii) ainsi que l'obtention des approbations réglementaires usuelles (anti-concurrence, contrôle des investissements étrangers).

Le prix par action est de 17,15 € par action, valorisant le groupe à environ 310 M€, en ce compris les actions d'autocontrôle et l'exercice des stocks options.

Une fois le bloc cédé, une offre publique d'achat simplifiée portant sur le solde des actions détenues par les actionnaires minoritaires sera lancée.

L'acquisition du bloc et le dépôt du projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'Autorité des marchés financiers devraient être réalisés d'ici la fin du 2ème trimestre 2022.

Pour plus d'informations, lire le communiqué de presse du 22 mars 2022 : cliquez ici.

PERSPECTIVES

Porté par la dynamique du marché du numérique et afin de continuer à accompagner les besoins de massification de ses clients, Umanis s'est fixé pour objectif de recruter 1 000 nouveaux collaborateurs en 2022 en France, dans les domaines Data, Digital et Infra & Cloud.

AGENDA FINANCIER

4 mai 2022 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 (non audité) 1er juin 2022 Assemblée générale annuelle 27 juillet 2022 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 (non audité) 15 septembre 2022 Résultats semestriels 2022 (non audités) 3 novembre 2022 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 (non audité) 2 février 2023 Chiffre d'affaires annuel 2022 (non audité) 13 avril 2023 Résultats annuels 2022 (audités)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : prestation sur site, forfait, et centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2021, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 246 M€ en progression de 15%. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

