21/02/2022 - 07:30

CONCLUSION D'UN NOUVEL EMPRUNT SENIOR D'UN MONTANT MAXIMUM DE 100 M€

MISE EN PLACE D'UNE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE (RCF) DE 10 M€

REFINANCEMENT DE LA DETTE SENIOR EXISTANTE VIA L'ÉMISSION D'UNE TRANCHE C DE 18 M€ PLACÉE AUPRÈS D'INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

Fort d'une structure financière solide, nettement améliorée entre les exercices 2019 et 2021, Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) annonce la signature de nouveaux financements visant à accompagner les prochaines étapes de son développement.

Avec la réalisation de six acquisitions au cours des trois dernières années (SunTseu, Alphonse, Ebiznext, Neonn, Oceane Consulting Nord et Contacts Consulting), représentant plus de 50 M€ de chiffre d'affaires additionnel en année pleine, Umanis mène une politique de croissance externe soutenue, tout en étant particulièrement sélectif sur le positionnement stratégique des sociétés ciblées (Data, conseil métier et transformation digitale des entreprises) et leurs performances financières.

Afin de poursuivre cette politique active de consolidation, le Groupe se dote aujourd'hui de moyens financiers renforcés à travers la signature d'un nouvel emprunt senior d'un montant total de 100 M€, dont 60 M€ de lignes confirmées et 40 M€ de lignes non confirmées, sur une durée de six ans.

Le pool bancaire est constitué du groupe Société Générale avec Crédit du Nord, BNP Paribas et BRED Banque Populaire agissant en tant qu'arrangeurs, ainsi que Banque Palatine, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, Crédit Lyonnais et La Banque Postale.

Cet emprunt senior est complété par une ligne de crédit renouvelable (RCF) de 10 M€.

Umanis a également conclu un accord de refinancement pour la totalité du solde de l'emprunt senior signé en 2019, soit 18 M€, à travers l'émission d'une nouvelle tranche C à 7 ans, souscrite par AG2R La Mondiale, BNP Paribas Asset Management France, Eiffel et la Banque Postale AM, également souscripteurs de l'Euro PP.

Réalisées dans des conditions de marché favorables, ces opérations de financement ont été largement sursouscrites. Elles permettent à Umanis de renforcer sa structure bilancielle, d'allonger la maturité moyenne de sa dette, d'adapter les termes de ses financements à son profil financier solide, et de poursuivre la diversification de sa base de prêteurs.

Sur ces opérations, Leuwen a agi comme conseil financier d'Umanis et Alerion comme conseil juridique d'Umanis.

AGENDA FINANCIER

13 avril 2022 Résultats annuels 2021 (audités) 4 mai 2022 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 (non audité) 1er juin 2022 Assemblée générale annuelle 27 juillet 2022 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 (non audité) 15 septembre 2022 Résultats semestriels 2022 (non audités) 3 novembre 2022 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 (non audité) 2 février 2023 Chiffre d'affaires annuel 2022 (non audité) 13 avril 2023 Résultats annuels 2022 (audités)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : prestation sur site, forfait, et centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2021, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 246 M€ en progression de 15%. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).Plus d'informations sur Umanis.com

