04/01/2022 - 17:50

Communiqué de presse Levallois-Perret, le 4 janvier 2022

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU

31 DECEMBRE 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Umanis (Euronext Growth - FR0010949388 - ALUMS) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 10 571

Solde en espèces: 160 877,03 €

Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 79 848 titres 1 142 227,84 € 966 transactions VENTE 82 764 titres 1 184 977,16 € 917 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 13 487

Solde en espèces: 118 127,71 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces: 150 000,00 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 966 79 848 1 142 227,84 917 82 764 1 184 977,16 01/07/2021 11 696 7311,48 5 349 3706,9 02/07/2021 9 335 3484,2 4 264 2767,01 05/07/2021 15 1223 12658,66 3 115 1202 06/07/2021 5 164 1691 4 300 3117,51 07/07/2021 4 372 3837,85 0 0 0 08/07/2021 21 2363 23854,25 8 806 8282,21 09/07/2021 7 475 4747,58 4 307 3070,09 12/07/2021 3 354 3560,99 15 1074 10961,24 13/07/2021 3 465 4686,5 10 1155 11823,74 14/07/2021 0 0 0 24 2133 22470,94 15/07/2021 7 525 5622,02 6 411 4474,89 16/07/2021 7 350 3722,5 8 545 5920,72 19/07/2021 10 650 6825,85 11 1077 11566,66 20/07/2021 10 747 8111,37 1 200 2180 21/07/2021 0 0 0 6 1498 16397,56 22/07/2021 0 0 0 8 1055 11801,55 23/07/2021 7 891 10012,08 6 700 7945 26/07/2021 7 299 3378,7 5 270 3100,01 27/07/2021 3 220 2565,99 14 1308 15672,98 28/07/2021 10 390 4714,01 2 100 1245 29/07/2021 8 1402 16926,49 6 799 9942,52 30/07/2021 4 270 3323,51 5 344 4265,39 02/08/2021 6 665 8219,53 5 663 8239,43 03/08/2021 2 305 3721 0 0 0 04/08/2021 2 200 2450 0 0 0 05/08/2021 2 950 11669,99 3 583 7239,23 06/08/2021 5 326 4051,1 3 261 3243,34 09/08/2021 4 294 3652,89 1 98 1215,2 10/08/2021 7 383 4762,57 6 540 6833,38 11/08/2021 7 380 4893,98 5 489 6332,55 12/08/2021 5 300 3894,99 3 395 5174,74 13/08/2021 6 612 7893,03 7 355 4607,76 16/08/2021 0 233 3042,4 0 233 3032,31 17/08/2021 3 435 5675,01 7 594 7795,66 18/08/2021 5 257 3386,36 6 969 12884,79 19/08/2021 9 557 7453,94 4 657 8847,82 20/08/2021 13 1291 17013,7 9 409 5406,16 23/08/2021 7 894 11827,17 11 1369 18231,66 24/08/2021 9 592 7980,69 4 444 5965,58 25/08/2021 11 1051 13984,29 6 875 11829,65 26/08/2021 3 135 1848,74 8 549 7542,11 27/08/2021 12 825 11265,79 5 574 7914,83 30/08/2021 9 414 5586,68 15 1069 14797,1 31/08/2021 4 250 3550 10 668 9650,4 01/09/2021 0 0 0 8 498 7358,2 02/09/2021 0 600 8887,5 0 200 2982,5 03/09/2021 10 700 10398,78 6 620 9244,01 06/09/2021 6 906 13437,07 14 1222 18266,09 07/09/2021 0 1000 14915 0 360 5400 08/09/2021 0 0 0 7 600 8995,02 09/09/2021 3 479 7182,08 5 500 7535 10/09/2021 5 354 5367,14 7 627 9605,01 13/09/2021 0 0 0 11 611 9494,08 14/09/2021 4 549 8536,95 6 745 11786,27 15/09/2021 1 23 363,4 16 1120 18098,53 16/09/2021 0 0 0 4 450 7430 17/09/2021 17 2733 45705,33 15 1296 21918,99 20/09/2021 12 997 16138,14 0 0 0 21/09/2021 1 200 3230 10 653 10662,12 22/09/2021 11 765 12577,21 7 470 7852,76 23/09/2021 0 0 0 9 582 9720,91 24/09/2021 10 722 12010,18 9 698 11679,01 27/09/2021 9 941 15573,46 6 611 10177,61 28/09/2021 21 1370 21819,03 0 0 0 29/09/2021 3 213 3395,5 12 936 15018,31 30/09/2021 10 622 9763,16 8 599 9472,65 01/10/2021 11 546 8415,23 10 534 8321,06 04/10/2021 18 902 13514,12 6 421 6374,19 05/10/2021 4 310 4579,51 10 793 11940,44 06/10/2021 8 424 6222,79 1 29 435 07/10/2021 4 327 4794,54 12 759 11330,12 08/10/2021 7 430 6437,01 5 417 6239,11 11/10/2021 14 830 12343,26 8 780 11839,78 12/10/2021 0 526 7738,35 0 1050 15975,44 13/10/2021 3 260 4101,5 8 315 5030,74 14/10/2021 0 0 0 8 730 11756,72 15/10/2021 8 697 11255,23 8 598 9677,37 18/10/2021 7 156 2515,3 9 445 7272,01 19/10/2021 7 860 14112,26 5 565 9322,5 20/10/2021 11 784 12675,08 1 150 2445 21/10/2021 11 427 6869,19 3 219 3537,79 22/10/2021 3 314 5086,8 8 670 10867,67 25/10/2021 15 740 12015,23 5 680 11085,5 26/10/2021 6 284 4631,19 1 100 1640 27/10/2021 6 453 7406,55 11 896 14739,92 28/10/2021 0 650 10642,52 0 438 7241,98 29/10/2021 0 1616 26308,48 0 818 13321,62 01/11/2021 5 415 6735,49 12 1160 18999,87 02/11/2021 12 884 14284,84 10 494 8044,39 03/11/2021 18 1393 22227,27 6 348 5583,76 04/11/2021 15 744 11768 16 1464 23656,34 05/11/2021 12 803 12853,38 8 471 7703,72 08/11/2021 1 50 810 18 1253 20514,87 09/11/2021 19 1752 28002,39 7 654 10708,2 10/11/2021 15 664 10693,12 2 100 1600 11/11/2021 0 1909 30379,83 0 2104 34036,2 12/11/2021 12 1041 16503,08 10 979 15747,41 15/11/2021 7 382 6019,51 14 598 9555,5 16/11/2021 10 515 8051,51 3 151 2400,79 17/11/2021 13 990 15543,5 11 630 10009,94 18/11/2021 19 787 12082,02 3 156 2465,1 19/11/2021 0 1825 27679,96 0 1375 21124,81 22/11/2021 8 682 10168,01 10 816 12335,23 23/11/2021 16 1317 19160,9 10 1297 18883,15 24/11/2021 12 965 13668,84 2 180 2565 25/11/2021 10 526 7508,02 2 191 2802,7 26/11/2021 21 1530 21354,52 13 763 10786,45 29/11/2021 6 338 4676,2 5 110 1557,45 30/11/2021 8 615 8505,76 8 531 7471,81 01/12/2021 3 290 4108,49 11 1012 14568,04 02/12/2021 14 636 8917,48 12 715 10155,5 03/12/2021 20 1503 21262,94 16 1024 14596,71 06/12/2021 14 1218 16580,76 14 1078 14840,5 07/12/2021 0 0 0 16 1242 17610,32 08/12/2021 5 400 5760 13 1246 18189,86 09/12/2021 5 365 5296 0 0 0 10/12/2021 13 687 9800,95 3 150 2142,5 13/12/2021 4 225 3233,75 19 1475 21514,65 14/12/2021 17 1151 16460,68 4 585 8579,73 15/12/2021 12 626 8691,26 3 300 4230 16/12/2021 0 0 0 17 821 11576,84 17/12/2021 0 345 4846,49 0 545 7676,22 20/12/2021 11 670 9437,22 9 517 7387,21 21/12/2021 0 265 3781,26 0 348 5050,8 22/12/2021 1 35 504 13 1040 15260,75 23/12/2021 15 697 10380,14 5 225 3370,01 24/12/2021 12 485 7172,42 3 152 2257,09 27/12/2021 10 617 8965,01 9 648 9496,83 28/12/2021 10 643 9512,48 16 865 12904,42 29/12/2021 12 475 7009,01 1 55 825 30/12/2021 0 112 1618,4 0 681 10146,08 31/12/2021 1 26 390 11 806 12256,76

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2020, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 215 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

Umanis_On_Air Umanis

Contacts