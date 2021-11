04/11/2021 - 18:00

Données consolidées non auditées

en M€ - Normes IFRS 2021 2020 Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 60,2 61,2 -2% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 60,7 50,7 +20% Chiffre d'affaires 3ème trimestre 57,7 48,5 +19% Chiffre d'affaires 9 mois 178,6 160,4 +11%

La société Alphonse est consolidée depuis le 1er mars 2021.

Au 3ème trimestre 2021, Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 57,7 M€, en progression de 19% par rapport au 3ème trimestre 2020.

Umanis confirme ainsi le rebond de son activité initié au 2ème trimestre, post impact de la crise sanitaire.

Le plan de recrutement annoncé, avec 1 000 embauches brutes visées en 2021, dont 700 en France et 300 à l'international, sur des profils centrés sur les métiers de la data (data engineers, data scientists et développeurs) est en bonne voie et sera réalisé.

A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires consolidé d'Umanis s'élève à 178,6 M€, affichant désormais une progression à deux chiffres (+11%) par rapport à la même période en 2020.

FINALISATION DE L'ACQUISITION DE L'ESN SUNTSEU, SPECIALISTE SALESFORCE

Postérieurement à la clôture du 3ème trimestre, Umanis a finalisé l'acquisition de l'ESN française SunTseu, société de conseil et d'intégration spécialisée dans le CRM, annoncée le 16 septembre 2021.

SunTseu sera consolidée dans les comptes du Groupe à partir du 1er octobre 2021.

Pour rappel, SunTseu a réalisé un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 4,5 M€ en 2020, accompagné d'une rentabilité qui se situe dans les standards d'Umanis.

PERSPECTIVES

Pour l'ensemble de l'exercice, Umanis confirme sa trajectoire de croissance avec un objectif de chiffre d'affaires proforma 2021 de 250 M€ (intégrant les ESN Alphonse et SunTseu acquises en 2021).

En termes de rentabilité, le Groupe affine son objectif de marge d'EBITDA1 annuelle, attendue aux alentours de 12% en 2021, en amélioration par rapport à l'année précédente (rappel : 11,2% en 2020).

Umanis entend poursuivre une politique de croissance externe dynamique, en demeurant particulièrement sélectif sur le positionnement stratégique des sociétés ciblées (Data, conseil métier et transformation digitale des entreprises) et leurs performances financières.

AGENDA FINANCIER

2 février 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021 (non audité) 13 avril 2022 Résultats annuels 2021 (audités)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2020, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 215 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

1 EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dépréciations