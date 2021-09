16/09/2021 - 17:45

Lors de sa réunion du 15 septembre 2021, le Conseil d'administration d'Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a arrêté les comptes semestriels consolidés 2021 (au 30 juin 2021) présentés ci-dessous. Le rapport semestriel 2021 est disponible sur le site internet d'Umanis, espace Investisseurs, rubrique Documents financiers.

Normes IFRS - En M€

Données consolidées non auditées 1er semestre 2021

(6 mois) 1er semestre 2020

(6 mois) Variation Exercice

2020

(12 mois) Chiffre d'affaires 120,9 111,8 +8% 214,9 EBITDA1 15,6 10,3 +51% 24,2 En % du CA 12,9% 9,2% 11,2% Résultat opérationnel courant 11,7 7,0 +67% 17,3 En % du CA 9,7% 6,3% 8,0% Autres produits et charges opérationnels 0,5 (0,3) n.a. 2,5 Résultat opérationnel 12,2 6,7 +81% 19,8 Résultat financier2 (1,5) (1,6) (2,4) Charge d'impôt (1,6) (1,9) (3,5) Intérêts minoritaires 0,2 0,0 (0,2) Résultat net part du groupe 8,9 3,2 +180% 14,1 En % du CA 7,4% 2,8% 6,6%

1 EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dépréciations

2 Coût de l'endettement financier net + autres produits et charges financiers

Au 1er semestre 2021, Umanis a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 120,9 M€, en progression de 8% par rapport au 1er semestre 2020.

Le groupe a ainsi renoué avec une croissance soutenue au 2ème trimestre (+20%), au-delà du niveau escompté (+15%), résultat (i) d'une augmentation des effectifs facturables (accroissement net des effectifs de 340 consultants à mi-exercice), (ii) d'une amélioration continue du taux d'activité (TACE3 en progression de +3,7% par rapport au 1er semestre 2020), et (iii) de la consolidation de l'ESN Alphonse, spécialisée dans la transformation digitale des entreprises, depuis le 1er mars 2021.

Ce retour à la croissance s'accompagne d'une dynamique commerciale soutenue, notamment dans le secteur bancaire avec le gain de plusieurs projets pluriannuels de massification au cours du 1er semestre.

PROGRESSION DE 51% DE l'EBITDA4 ET DE 180% DU RÉSULTAT NET AU 1ER SEMESTRE

Cette croissance retrouvée, l'amélioration progressive du taux d'activité et la maîtrise des coûts ont permis d'enregistrer une progression de 51% de l'EBITDA4, porté à 15,6 M€ au 1er semestre 2021. La société a continué à bénéficier du dispositif d'activité partielle au 1er semestre, mais de manière très marginale par rapport à l'année 2020.

La marge d'EBITDA4 s'est ainsi établie à 12,9%, contre 9,2% au 1er semestre 2020 et 11,2% sur l'ensemble de l'exercice 2020.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, Umanis a enregistré un résultat opérationnel courant de 11,7 M€ sur la période, en hausse de 67% par rapport au 1er semestre 2020, soit une marge opérationnelle courante de 9,7% contre 6,3% un an plus tôt.

Le résultat opérationnel s'est établi à 12,2 M€, en progression de +81% par rapport au 1er semestre 2020.

Le coût de l'endettement financier est demeuré quasiment stable d'un semestre à l'autre, constitué pour l'essentiel des charges d'intérêts des dettes financières et locatives (IFRS 16).

Fort de ces éléments, Umanis a enregistré un résultat net part du groupe semestriel de 8,9 M€, en hausse de 180%, représentant une marge nette de 7,4%.

SITUATION FINANCIÈRE TOUJOURS SOLIDE AU 30 JUIN 2021

Normes IFRS - En M€

Données consolidées non auditées 30/06

2021 31/12

2020 Normes IFRS - En M€

Données consolidées non auditées 30/06

2021 31/12

2020 Actifs non courants 141,1 127,5 Capitaux propres 87,7 78,7 dont Goodwill 95,7 84,5 Provisions 7,0 6,5 Actifs courants 69,0 62,5 Dettes financières 67,7 105,6 dont Clients 25,8 44,9 dont Dettes locatives (IFRS16) 11,0 10,6 Trésorerie 22,6 65,8 Passifs courants 70,3 65,0 TOTAL 232,7 255,8 TOTAL 232,7 255,8

Considérablement renforcée en 2020, la situation financière d'Umanis est demeurée solide tout au long du 1er semestre 2021, malgré l'acquisition d'Alphonse. En outre, Umanis a pu rembourser sans difficulté son PGE (Prêt Garanti par l'Etat) à sa date anniversaire en juin 2021.

Le free cash-flow du 1er semestre a été très satisfaisant, s'élevant à 11,2 M€ grâce notamment à la poursuite de l'amélioration du délai de règlement client.

La dette financière nette a ainsi augmenté de manière limitée à 45,1 M€ au 30 juin 2021 (dont 11,0 M€ au titre des dettes locatives IFRS16), contre 39,8 M€ à fin 2020 (dont 10,6 M€ de dettes locatives IFRS16).

ACQUISITION DE L'ESN FRANCAISE SUNTSEU

Consécutivement à l'acquisition d'Alphonse en début d'exercice, Umanis a poursuivi au cours du 1er semestre l'étude de plusieurs dossiers de croissance externe, en phase avec le positionnement stratégique du Groupe sur la Data, le conseil métier et la transformation digitale des entreprises ;

Fruit de cette politique, Umanis annonce avoir signé pendant l'été un engagement ferme, réciproque et irrévocable relatif à l'acquisition d'une participation majoritaire au capital de l'ESN française SunTseu, société de conseil et d'intégration spécialisée dans le CRM.

SunTseu conseille les entreprises et met en place les technologies tournées vers l'expérience client (UX), le marketing digital, le CRM (Customer Relationship Management) et plus largement la transformation digitale. La société dispose notamment d'une forte expertise sur les solutions Salesforce, 1er acteur mondial du CRM, et Veeva, dans l'univers des sciences de la vie.

Forte d'une quarantaine de consultants, SunTseu vient ainsi renforcer l'expertise d'Umanis sur le segment du CRM. SunTseu a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de l'ordre de 4,5 M€, accompagné d'une rentabilité qui se situe dans les standards d'Umanis.

SunTseu sera consolidée dans les comptes du Groupe à l'issue de la signature définitive du contrat d'acquisition, prévue au plus tard mi-octobre.

Cette opération sera financée intégralement sans recours à la dette.

SOLIDES PERSPECTIVES

Le retour à une croissance plus soutenue au 1er semestre et la solidité des résultats financiers, conséquence des actions d'optimisation de l'efficacité opérationnelle et de maîtrise des coûts, confortent Umanis dans sa stratégie.

La société confirme son plan de recrutement annuel, avec 1 000 embauches brutes visées en 2021, dont 700 en France et 300 à l'international, sur des profils centrés sur les métiers de la data (data engineers, data scientists et développeurs).

Avec l'acquisition d'Alphonse et SunTseu en 2021, Umanis a renoué avec une politique de croissance externe et entend poursuivre dans cette voie au cours des prochains mois, tout en demeurant particulièrement sélectif sur le positionnement stratégique des sociétés ciblées (Data, conseil métier et transformation digitale des entreprises) et leurs performances financières.

Pour l'ensemble de l'exercice 2021, Umanis confirme sa trajectoire de développement qui positionne la société sur un objectif de chiffre d'affaires proforma 2021 (après l'acquisition des ESN Alphonse et SunTseu) de plus de 250 M€, hors nouvelle opération de croissance externe.

En termes de rentabilité, le Groupe confirme son objectif de réaliser une marge d'EBITDA annuelle aux alentours de 13% en 2021 (rappel : 11,2% en 2020).

AGENDA FINANCIER

4 novembre 2021 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 (non audité) 2 février 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021 (non audité) 13 avril 2022 Résultats annuels 2021 (audités)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2020, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 215 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

