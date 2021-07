26/07/2021 - 18:00

Données consolidées non auditées

en M€ - Normes IFRS 2021 2020 Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 60,2 61,2 -2% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 60,7 50,7 +20% Chiffre d'affaires 1er semestre 120,9 111,9 +8%

La société Alphonse est consolidée depuis le 1er mars 2021.

Au 2ème trimestre 2021, Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 60,7 M€, en progression de 20% par rapport au 2ème trimestre 2020.

Umanis confirme ainsi un retour à une croissance forte, au-delà de la progression de 15% escomptée au moment de la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre.

Cette dynamique est le résultat d'une augmentation des effectifs facturables, ainsi que d'une amélioration continue du taux d'activité tout au long du semestre (TACE1 en progression de +3,7%).

Par ailleurs, le 2ème trimestre 2021 a été marqué par une nette amélioration de la dynamique commerciale avec l'ouverture de nouveaux grands comptes à fort potentiel et une accélération de nouveaux projets de massification, à l'image notamment des contrats pluriannuels avec Crédit Agricole Group Infrastructure Platform et un autre établissement bancaire français de premier plan.

Cet environnement favorable conforte la société dans son plan de recrutement annuel déjà bien engagé, avec une augmentation de 340 consultants depuis le début de l'année, sur des profils centrés sur les métiers de la data (data engineers, data scientists et développeurs).

AMELIORATION DES PERSPECTIVES 2021…

Fort de ces éléments positifs et sous l'effet des mesures prises dès la fin du 1er semestre 2020 pour optimiser l'efficacité opérationnelle, Umanis est en mesure d'anticiper que la rentabilité du 1er semestre 2021 sera supérieure à celle de l'an passé (rappel : 9,2% de marge d'EBITDA2 au 1er semestre 2020).

Pour l'ensemble de l'exercice 2021, Umanis confirme sa trajectoire de développement qui positionne la société sur une perspective de chiffre d'affaires proforma 2021 (après l'acquisition de l'ESN française Alphonse) aux alentours de 250 M€, hors nouvelle opération de croissance externe.

En termes de rentabilité, le Groupe se fixe pour objectif de réaliser une marge d'EBITDA2 annuelle aux alentours de 13% en 2021.

…ET CONFIRMATION D'UNE POLITIQUE DE CROISSANCE EXTERNE PLUS SOUTENUE

Ce 1er semestre 2021 conforte également Umanis dans sa volonté de renouer en 2021 avec une politique de croissance externe soutenue.

Plusieurs dossiers sont à l'étude, en phase avec le positionnement stratégique du Groupe sur la Data, le conseil métier et la transformation digitale des entreprises.

AGENDA FINANCIER

16 septembre 2021 Résultats semestriels 2021 (non audités) 4 novembre 2021 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 (non audité) 2 février 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021 (non audité) 13 avril 2022 Résultats annuels 2021 (audités)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2020, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 215 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

Contacts

Umanis

Olivier POULIGNY

Directeur général

01 40 89 69 00

[email protected] Umanis

Olivier JOLLY

Directeur financier

01 40 89 69 00

[email protected] ACTUS finance & communication

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

01 53 67 36 92

[email protected] ACTUS finance & communication

Vivien Ferran

Relation presse

01 53 67 36 34

[email protected]

1 Taux d'activité congés exclus

2 EBITDA (IFRS16) : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dépréciations