01/07/2021 - 18:50

Communiqué de presse Levallois-Perret, le 1er juillet 2021

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par Umanis (Euronext Growth - FR0010949388 - ALUMS) à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 13 487

Solde en espèces: 118 127,71 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 93 264 titres 849 308,19 € 1 142 transactions VENTE 89 685 titres 824 401,38 € 1 138 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de

liquidité :

Nombre d'actions : 9 908

Solde en espèces: 143 034,52 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces: 150 000,00 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 142 93 264 849 308,19 1 138 89 685 824 401,38 04/01/2021 12 2262 20440,56 12 1855 16874,56 05/01/2021 17 1755 15742 2 247 2194,89 06/01/2021 9 856 7455,16 2 200 1796 07/01/2021 4 1037 9040,36 5 465 4084 08/01/2021 5 858 7549,2 16 1848 16490,26 11/01/2021 1 222 2020,2 21 2185 20106,81 12/01/2021 25 3565 32157,01 12 1074 10000,55 13/01/2021 7 570 5120,99 21 1246 11258,73 14/01/2021 14 1084 9696,81 11 481 4339,82 15/01/2021 21 1518 12932,45 0 0 0 18/01/2021 8 1486 12093,51 44 4879 42383,87 19/01/2021 24 1916 17447,67 23 2128 19650,16 20/01/2021 5 895 8233,37 10 725 6732,13 21/01/2021 30 3172 28697,08 11 357 3281,22 22/01/2021 10 1275 11165,3 2 17 153,06 25/01/2021 39 3255 27593,94 17 1352 11729,41 26/01/2021 0 0 0 14 911 7621,15 27/01/2021 2 22 185,14 6 433 3690,59 28/01/2021 25 2447 19835,14 13 1004 8245,55 29/01/2021 16 835 6705,72 8 476 3856,22 01/02/2021 10 1478 11663,34 8 724 5782,59 02/02/2021 1 3 23,7 14 1308 10501,54 03/02/2021 0 0 0 22 2397 20671,49 04/02/2021 7 505 4381,89 12 771 6754,35 05/02/2021 19 1435 12425,67 4 400 3489,64 08/02/2021 18 1590 13479,07 0 0 0 09/02/2021 5 301 2524,61 12 815 6896,37 10/02/2021 1 111 934,62 11 851 7203,2 11/02/2021 8 271 2291,47 3 26 220,48 12/02/2021 7 850 7161 23 2001 17159,38 15/02/2021 16 1494 13498,14 23 2595 23731,79 16/02/2021 24 2086 18736,66 2 667 6003 17/02/2021 5 1041 9204,11 3 150 1332 18/02/2021 21 1429 12384,86 8 364 3158,68 19/02/2021 9 297 2537,09 11 732 6298,79 22/02/2021 10 1352 11200,51 6 461 3837,32 23/02/2021 9 440 3616,62 13 820 6784,84 24/02/2021 3 131 1076,18 8 330 2727,81 25/02/2021 3 86 710,2 12 881 7344,9 26/02/2021 7 411 3382,57 7 400 3318,24 01/03/2021 10 866 7138,52 15 700 5813,99 02/03/2021 10 554 4561,86 10 1287 10733,97 03/03/2021 1 1 8,56 10 1088 9325,79 04/03/2021 8 420 3593,65 5 163 1395,12 05/03/2021 7 998 8483 4 417 3545,5 08/03/2021 7 453 3863,73 11 1510 13071,47 09/03/2021 4 518 4462,16 6 117 1008,22 10/03/2021 4 276 2359,63 5 384 3311,65 11/03/2021 8 690 5875,9 5 161 1387,72 12/03/2021 4 403 3498,4 17 1965 17136,77 15/03/2021 4 1031 9778,42 21 981 9361,98 16/03/2021 15 1028 9698,25 7 322 3071,59 17/03/2021 20 1639 15184,19 6 625 5894,13 18/03/2021 1 212 1920,72 14 1044 9614,82 19/03/2021 6 384 3531,38 3 395 3634 22/03/2021 9 300 2738,01 11 570 5265,89 23/03/2021 0 301 2747,89 0 118 1082,8 24/03/2021 11 719 6526,79 9 630 5769,73 25/03/2021 3 162 1474,44 11 1169 10700,09 26/03/2021 11 1323 11975,13 6 539 4938,26 29/03/2021 11 742 6734,61 8 755 6953,78 30/03/2021 5 396 3603,44 2 112 1025,92 31/03/2021 8 515 4703,7 14 1159 10711,71 01/04/2021 6 182 1680,79 2 137 1264,46 06/04/2021 11 1029 9540,48 14 1234 11588,37 07/04/2021 7 449 4151,18 2 27 250,98 08/04/2021 9 260 2398,5 3 161 1488,64 09/04/2021 19 1767 15904,41 4 365 3333,29 12/04/2021 0 0 0 16 1476 12860,24 13/04/2021 9 327 2858,5 9 449 3935,66 14/04/2021 14 692 6025,73 10 722 6312,66 15/04/2021 5 527 4914,54 22 1424 13337,18 16/04/2021 8 234 2198,97 3 146 1364,66 19/04/2021 5 198 1846,85 1 26 243,36 20/04/2021 10 852 7835,84 8 1385 12660,29 21/04/2021 14 757 7039,95 8 607 5678,61 22/04/2021 4 190 1773,19 2 55 515,9 23/04/2021 9 462 4339,75 6 294 2768,63 26/04/2021 4 291 2686,77 13 565 5266,48 27/04/2021 12 769 7202,99 13 910 8595,04 28/04/2021 1 85 821,1 20 1023 9938,65 29/04/2021 5 727 7098,72 16 1258 12551,95 30/04/2021 9 591 5862,6 7 555 5572,03 03/05/2021 15 589 5780,09 8 223 2199,92 04/05/2021 25 1779 17155,61 9 669 6449,7 05/05/2021 11 558 5350,61 1 1 9,68 06/05/2021 14 793 7409,95 24 1334 12843,89 07/05/2021 2 411 3943,38 9 513 4962,1 10/05/2021 0 786 7473,21 0 170 1620,59 11/05/2021 13 440 4114,22 5 236 2215,4 12/05/2021 16 1352 12486,8 14 908 8508,41 13/05/2021 2 151 1389,2 6 388 3646,19 14/05/2021 10 1124 10904,49 19 1528 14988,15 17/05/2021 14 765 7459,59 10 606 6014 18/05/2021 7 285 2777,9 5 200 1968,5 19/05/2021 18 730 6960,11 2 50 488 20/05/2021 4 50 475 16 1573 15351,54 21/05/2021 11 507 5017,93 3 265 2639,4 24/05/2021 6 601 5795,2 5 616 6061,69 25/05/2021 9 1026 9830,11 8 556 5371,35 26/05/2021 5 547 5246,93 4 342 3303,28 27/05/2021 7 132 1269,84 1 90 867,6 28/05/2021 6 567 5407,31 3 151 1449,6 31/05/2021 9 653 6201,93 14 660 6312,17 01/06/2021 16 712 6765,85 8 345 3320 02/06/2021 16 1128 10558,53 5 653 6155,9 03/06/2021 3 110 1035,2 7 248 2357,61 04/06/2021 13 920 9038,17 15 989 9684,19 07/06/2021 2 80 805 10 728 7494,69 08/06/2021 2 300 3255 11 730 7967,22 09/06/2021 9 806 8581,56 10 706 7626,92 10/06/2021 2 200 2115 9 996 10831,7 11/06/2021 11 518 5619,01 4 320 3518,91 14/06/2021 6 315 3448,49 0 0 0 15/06/2021 7 696 7402,38 8 579 6270,92 16/06/2021 0 0 0 2 150 1625 17/06/2021 3 460 4911,01 9 515 5562 18/06/2021 19 1306 13843,99 1 10 107,5 21/06/2021 11 683 6965,58 12 1110 11504,93 22/06/2021 6 403 4192,41 4 530 5551,17 23/06/2021 6 450 4654,98 2 176 1845,5 24/06/2021 3 78 819 8 475 5031,25 25/06/2021 3 334 3569,39 3 310 3332,5 28/06/2021 6 510 5406,61 7 535 5726,21 29/06/2021 4 263 2794,19 4 550 5919,98 30/06/2021 5 485 5090,27 2 345 3708,75

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2020, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 215 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

Umanis_On_Air Umanis

Contacts