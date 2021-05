05/05/2021 - 18:00

Données consolidées non auditées en M€ - Normes IFRS 1er trimestre 2021 1er trimestre 2020 Variation Chiffre d'affaires 60,2 61,2 -2%

La société Alphonse est consolidée depuis le 1er mars 2021.

Au 1er trimestre 2021, Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 60,2 M€, en recul de 2% par rapport au 1er trimestre 2020.

Dans le sillage des derniers mois de 2020, le redressement progressif de l'activité se poursuit depuis le début d'année 2021. La légère décroissance du chiffre d'affaires sur la période témoigne avant tout (i) d'un effet ciseau, avec un 1er trimestre 2021 toujours impacté par les conséquences de la crise sanitaire contre un 1er trimestre 2020 qui avait été peu touché (en croissance de 10%), et (ii) d'un effet jours facturables de -1,6% par rapport au 1er trimestre 2020 (63 jours cette année vs. 64 jours l'an dernier).

La rentabilité sur ce 1er trimestre de l'exercice 2021 est supérieure à celle de l'an passé pour la même période, sous l'effet des mesures prises dès la fin du 1er semestre 2020 pour optimiser l'efficacité opérationnelle.

INVERSION DE TENDANCE ATTENDUE DES LE 2EME TRIMESTRE : RETOUR A LA CROISSANCE

L'effet de ciseau négatif constaté au 1er trimestre s'inversera complètement dès le 2ème trimestre 2021. Le moindre impact de la crise sanitaire, un effet jour ouvrés facturables favorable, ainsi que la contribution d'Alphonse sur l'ensemble du trimestre devraient permettre à Umanis d'afficher une croissance supérieure à 15% sur le 2ème trimestre 2021.

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES 2021

Umanis confirme son plan d'embauches de 1 000 collaborateurs en 2021, dont 700 en France et 300 à l'international, sur des profils centrés sur les métiers de la data (data engineers, data scientists et développeurs).

A l'issue du 1er trimestre, et compte tenu du retour attendu de la croissance au 2ème trimestre, Umanis confirme sa trajectoire de développement qui positionne la société sur un rythme de chiffre d'affaires proforma 2021 (après l'acquisition de l'ESN française Alphonse) proche de 250 M€.

AGENDA FINANCIER

3 juin 2021 Assemblée générale annuelle 27 juillet 2021 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 (non audité) 16 septembre 2021 Résultats semestriels 2021 (non audités) 4 novembre 2021 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 (non audité) 2 février 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021 (non audité) 13 avril 2022 Résultats annuels 2021 (audités)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2020, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 215 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

