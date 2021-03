11/03/2021 - 18:00

Umanis annonce l'acquisition de l'entreprise de services numériques (ESN) française Alphonse. Umanis avait communiqué le 2 février 2021 sur l'entrée en négociation exclusive dans le cadre de cette opération.

Créée il y a 25 ans et basée en région parisienne (Rueil Malmaison), Alphonse est une ESN spécialisée dans la transformation digitale des entreprises. Alphonse, qui compte près de 200 collaborateurs, accompagne les directions digitales, innovation, marketing digital et SI de plus d'une centaine d'entreprises, de l'ETI au grand compte.

A l'issue de son dernier exercice (clos le 31 décembre 2020), Alphonse a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 20 M€, accompagné d'une rentabilité qui se situe dans les standards d'Umanis.

Alphonse restera une filiale à part entière d'Umanis et sera consolidée dans les comptes du Groupe à compter du 1er mars 2021.

Cette opération est financée intégralement en numéraire, par tirage sur la ligne de crédit dédiée au financement des opérations de croissance externe contractée en 2019.

Avec cette nouvelle opération, qui intervient un peu plus de quinze mois après la dernière acquisition, Umanis confirme sa volonté de poursuivre son développement à travers une politique de croissance externe soutenue. D'autres dossiers sont actuellement à l'étude, en phase avec le positionnement stratégique du Groupe sur la Data, le conseil métier et la transformation digitale des entreprises. Umanis entend demeurer extrêmement sélectif quant aux performances financières des sociétés ciblées.

