30/06/2023 - 14:00

Chiffre d'affaires : + 64 %

Marge brute : + 62 %

Résultat d'exploitation : +5 %

Résultat net : + 44 %

UMALIS GROUP SA (Euronext – FR0011776889 MLUMG - ALUMS) société dédiée au portage salarial, annonce aujourd'hui ses résultats non audités pour l'exercice 2022.

En K€, Au 31/12 2022 2021 Variation Chiffre d'affaires 10 703 6 543 64% Marge brute 10 545 6 496 62% Marge brute en % du CA 99 % 99 % Excédent Brut d'Exploitation - 299 - 428 30% Marge EBE en % du CA - 3 % - 7 % Résultat d'Exploitation - 308 - 323 5% Marge d'exploitation en % du CA - 3 % - 5 % Résultat Net - 302 - 541 44% % du CA - 2,82% - 8 %

UMALIS GROUP SA annonce une croissance soutenue de son activité dans le secteur du portage salarial pour l'année 2022. Les résultats financiers révèlent une performance exceptionnelle, avec une augmentation significative de 64 % du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent.

Cette forte progression témoigne de la position solide d'UMALIS GROUP sur le marché du portage salarial, ainsi que de sa capacité à répondre aux besoins croissants des professionnels indépendants et des entreprises clientes. L'entreprise se positionne en tant que partenaire de confiance, offrant des solutions complètes et flexibles pour accompagner la réussite de ses clients.

Les résultats financiers pour l'année 2022 démontrent également une amélioration significative de la rentabilité. L'excédent brut d'exploitation a enregistré une augmentation de 30 %, passant de -428 k€ en 2021 à -299 k€ en 2022. De même, le résultat d'exploitation a connu une amélioration de 5 %, passant de -323 k€ en 2021 à -308 k€ en 2022. Enfin, le résultat net a augmenté de 44 %, passant de -541 k€ en 2021 à -301 k€ en 2022.

Ces résultats financiers sont le fruit des efforts continus d'UMALIS GROUP pour améliorer son efficacité opérationnelle et sa gestion financière. L'entreprise a mis en place des stratégies visant à optimiser ses processus internes et à optimiser sa rentabilité, tout en maintenant un haut niveau de qualité de service pour ses clients.

Situation financière au 31 décembre 2022

Au 31 décembre 2022, UMALIS GROUP bénéficiait d'une structure de bilan avec des capitaux propres positifs et d'une trésorerie disponible de 77 K€ à fin 2022, pour des dettes financières de 593 K€ contre 1 490 K€ de dettes financières en 2020.

Données en K€ 31/12/2022 31/12/2021 Données en K€ 31/12/2022 31/12/2021 Actifs Immobilisé 2 964 2 973 Capitaux propres 308 79 Dont Immobilisation incorporelles 2 026 2 026 Dont Immobilisation corporelles 183 191 Provisions pour risques et charges 196 195 Dont Immobilisation Financières 755 756 Actif circulant 4 280 4 060 Dettes 6 740 6 757 Dont avances et acomptes 0 16 Dont emprunts et dettes financières 593 1 490 Dont Créances clients et autres 4 197 3 660 Dont dettes fiscales et sociales 5 760 4 579 Dont dette fournisseurs 388 569 Trésorerie 77 386 Charges constatées d'avances 6 2 Total Actif 7 244 7 033 Total Passif 7 244 7 033

Perspectives d'UMALIS GROUP :

UMALIS GROUP aborde l'avenir avec optimisme et ambition, soutenu par les résultats de l'année 2022. L'entreprise prévoit de renforcer sa position de leader sur le marché du portage salarial en continuant d'innover et d'offrir des solutions adaptées aux besoins changeants des professionnels indépendants.

Dans les années à venir, UMALIS GROUP prévoit d'élargir sa gamme de services afin d'offrir une valeur ajoutée encore plus grande à ses clients. L'entreprise investira dans le développement de solutions numériques innovantes et de technologies avancées pour faciliter la gestion administrative et financière des professionnels indépendants.

De plus, UMALIS GROUP poursuivra ses efforts pour renforcer ses partenariats stratégiques avec des acteurs clés du secteur. Ces collaborations permettront à l'entreprise d'étendre son réseau, d'explorer de nouvelles opportunités de croissance et d'offrir des solutions encore plus complètes à ses clients.

A propos du Groupe UMALIS

UMALIS GROUP SA est une société spécialisée dans le portage salarial à forte valeur ajoutée pour accompagner des experts souhaitant développer une activité professionnelle sécurisée en toute indépendance en bénéficiant des avantages du statut de salarié.

Créée en octobre 2008 par Christian Person et faisant partie du groupe EDERN SAS, UMALIS GROUP SA est cotée sur le Marché Euronext Access Paris et la bourse de Stuttgart /Mnémonique : MLUMG - Code ISIN : FR0011776889 / Contact : contact@umalis.fr

https://www.umalis.fr https://www.capeservices.fr